Ēdam jauno ražu! Pildīti tomāti, ķirbji un arī kartupeļi
Pildīti dārzeņi ir vienkāršs veids, kā no ierastiem produktiem pagatavot sātīgu un gardu maltīti. Dārzeņus var pildīt gan ar gaļu, gan ar sieru, pupiņām un graudaugiem.
Pildīšanai vislabāk izvēlēties stingrus vienāda lieluma dārzeņus – tad tie izcepsies vienmērīgi un saglabās formu.
Pildīti ķirbji
Pārliecinies, ka mazā ķirbīša mīkstums ir garšīgs – nereti tā sauktajiem dekoratīvajiem ķirbjiem tas ir rūgtens. Droša izvēle ir nelieli ‘Hokkaido’ vai ‘Acorn’ šķirnes ķirbji.
1 stunda
4 personām
Sastāvdaļas:
4 mazi ķirbji
400 g maltas cūkgaļas
2 olas
4 ēdk. vārītu rīsu
1 ēdk. skābā krējuma
2 ķiploka daiviņas
1 tējk. sāls
½ tējk. timiāna lapiņu
2 salvijas lapas
Pagatavošana:
1. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 180 grādiem. Ķirbjiem nogriez vāciņus, ar karoti izņem sēklas un daļu mīkstuma – tā, lai paliktu aptuveni 1 ½ cm biezas sieniņas. Izņemto mīkstumu atdali no sēklām un sakapā. Sarīvē ķiplokus, sakapā salviju.
2. Cūkgaļu samīci ar rīsiem, ķirbja mīkstumu, sāli, ķiploku, salviju, timiānu, olām un krējumu. Masu pildi ķirbju dobumā, uzliec vāciņu un liec cepties krāsnī uz 45 minūtēm. Ķirbis gatavs, kad temperatūra gaļas vidū sasniedz vismaz 70 grādu.
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Ar sieru un pupiņām pildīti kartupeļi
Pildīšanai izvēlies lielus, skaistus kartupeļus ar gludenu miziņu – tos būs vieglāk nomazgāt.
1 stunda
4 personām
Sastāvdaļas:
4 kartupeļi
4 ēdk. vārītu pupiņu
60 g skābā krējuma
50 g rīvēta siera
2 ēdk. sviesta
lociņi
Pagatavošana:
1. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 200 grādiem. Kartupeļus rūpīgi nomazgā, sadursti un liec krāsnī cepties, līdz tie mīksti – aptuveni 30 minūtes.
2. Gatavus izņem no krāsns, ar nazi katram iegriez dziļu krustu un uzspied ar pirkstiem, lai kartupelis pavērtos. Atvērumā liec piku sviesta, karoti pupiņu un pa virsu skābo krējumu un sieru.
3. Liec krāsnī uz dažām minūtēm, lai pupiņas izsilst un siers sāk kust. Pirms pasniegšanas pārkaisi ar sakapātiem lociņiem.
Pildīti tomāti
Šim ēdienam vajadzēs stingrus tomātus, lai tie cepoties neizjuktu.
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45 minūtes
4 personām
Sastāvdaļas:
4 lieli tomāti
1 citrons
100 g fetas siera
100 g kuskusa
100 ml dārzeņu buljona
1 ķiploka daiviņa
1 ēdk. sakapāta bazilika
1 tējk. kaltēta oregano
Pagatavošana:
1. Kuskusu ber katliņā vai bļodā un pārlej ar verdošu buljonu, uzliec vāku un ļauj briest 15 minūtes. Tad pieliec sarīvētu ķiploku, baziliku, oregano, 1 tējk. rīvētas citrona miziņas, piedrupini fetas sieru un samaisi.
2. Uzkarsē krāsni līdz 190 grādiem. Tomātiem nogriez vāciņus un ar karoti izņem sēklotni. Sīki to sagriez un pievieno kuskusa masai. Samaisi.
3. Tomātos liec kuskusa masu, uzliec vāciņus un cep krāsnī 25 minūtes. Klāt pasniedz grauzdētu maizi.