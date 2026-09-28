Balti nosēdumi uz glāzēm? Vienkāršs tests parādīs, vai tās vēl var glābt
Izņemot glāzes no trauku mazgājamās mašīnas, reizēm tīra un dzidra stikla vietā sagaida nepatīkams pārsteigums – balti plankumi, svītras vai pat pienaini duļķains stikls. Visbiežāk vainojams ciets ūdens, taču dažkārt problēma ir nopietnāka un stikla virsma jau ir neatgriezeniski bojāta.
Kāpēc uz glāzēm rodas balti nosēdumi?
Balti punktiņi, plankumi un svītras visbiežāk ir minerālvielu nogulsnes, ko atstāj ciets ūdens. Tajā ir vairāk kalcija un magnija savienojumu, kas pēc ūdens izžūšanas var palikt uz stikla. Tomēr, ja duļķainumu neizdodas nomazgāt, iespējams, vainīgi nav nosēdumi. Stikla virsma var būt bojāta jeb korodējusi, un šādā gadījumā sākotnējo caurspīdīgumu parasti vairs nevar atjaunot.
Vienkāršs tests ar etiķi
Lai saprastu, ar kuru problēmu ir darīšana, var veikt pavisam vienkāršu pārbaudi. Nelielu duļķainā stikla laukumu uzmanīgi paberzē ar mīkstu drāniņu, kas samitrināta atšķaidītā galda etiķī.
Ja pēc neilga brīža baltais aplikums pazūd, visticamāk, vainīgas ir minerālvielu nogulsnes. Tādā gadījumā tās iespējams notīrīt ar piemērotu līdzekli, kas šķīdina kaļķakmens nosēdumus.
Ar skābi saturošiem tīrīšanas līdzekļiem gan jābūt uzmanīgiem – vispirms jāpārliecinās, ka konkrētajam traukam tos drīkst izmantot. Dekorētiem stikla traukiem, kristālam un glāzēm ar īpašu pārklājumu var būt nepieciešama saudzīgāka kopšana.
Pārbaudi trauku mazgājamo mašīnu
Ja mājās ir ciets ūdens, vērts pārbaudīt arī trauku mazgājamās mašīnas ūdens mīkstinātāja iestatījumus. Jāpārliecinās, vai mašīnā ir pietiekami daudz tai paredzētās speciālās sāls un skalošanas līdzekļa.
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Svarīgi arī nepārspīlēt ar mazgāšanas līdzekļa daudzumu. Vairāk ne vienmēr nozīmē tīrāk. Ja ūdens ir mīksts, pārāk liela mazgāšanas līdzekļa deva kopā ar augstu temperatūru un ilgu mazgāšanas programmu var veicināt stikla virsmas bojāšanos.
Ko noteikti nevajadzētu darīt?
Baltos nosēdumus nevajadzētu mēģināt nokasīt ar nazi, metāla švammi vai abrazīviem tīrīšanas pulveriem. Šādi var saskrāpēt stiklu, un radušos bojājumus vairs nebūs iespējams novērst. Ja pēc tīrīšanas stikls joprojām ir matēts un duļķains, iespējams, bojāts pats stikla virsējais slānis. Šādā gadījumā glāzes sākotnējo dzidrumu parasti atjaunot vairs nevar.
Ko iesaka trauku mazgājamo mašīnu ražotājs?
Arī sadzīves tehnikas ražotājs Whirlpool norāda, ka etiķis var palīdzēt atšķirt minerālvielu nosēdumus no neatgriezeniska stikla bojājuma. Ja, maigi paberzējot stiklu ar etiķi, duļķainā kārtiņa pazūd, tās cēlonis, visticamāk, ir minerālvielu nosēdumi. Savukārt, ja stikls paliek duļķains, iespējama stikla virsmas korozija, ko vairs nevar novērst.
Ražotājs arī brīdina, ka stikla bojāšanos var paātrināt pārāk mīksts ūdens, pārmērīgs mazgāšanas līdzekļa daudzums un ilgstošas mazgāšanas programmas augstā temperatūrā. Lai mazinātu risku, ieteicams mazgāšanas līdzekļa daudzumu pielāgot ūdens cietībai un, ja nepieciešams, izvēlēties īsāku programmu zemākā temperatūrā.
Vēl viens praktisks padoms – glāzes pēc mazgāšanas labāk nosusināt ar mīkstu mikrošķiedras drānu. Atstājot tās nožūt pašām, uz stikla var atkal veidoties ūdens pilienu atstāti plankumi.