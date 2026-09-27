VAAD brīdina: ar stādiem Latvijā var ievest bīstamus kaitēkļus
Iegādājoties sēklas un stādāmo materiālu nākamajai sezonai, Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) aicina pievērst uzmanību to izcelsmei un iegādāties no uzticamiem tirgotājiem, aģentūru LETA informēja VAAD pārstāve Nikola Klaudija Siliņa.
VAAD uzsver, ka atbildīga izvēle palīdz mazināt augu slimību un bīstamu kaitīgo organismu ievešanas un izplatības risku Latvijā. Dienestā skaidro, ka uzmanība jāpievērš arī augiem un stādāmajam materiālam, kas iegādāts citās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs vai ievests no valstīm ārpus ES.
Dienestā norāda, ka augu pase apliecina, ka augi ir audzēti un pārbaudīti atbilstoši noteiktajām augu veselības prasībām, savukārt, ievedot noteiktus augus un augu produktus no valstīm ārpus ES, vajadzīgs fitosanitārais sertifikāts.
Lai savlaicīgi pamanītu un ierobežotu bīstamu augiem kaitīgo organismu izplatību Latvijā, VAAD augu karantīnas inspektori visā valsts teritorijā katru sezonu veic apsekojumus, izvietojot tieši šim mērķim paredzētus feromonu slazdus kaitēkļu monitoringam.
VAAD pievērš uzmanību ES karantīnas organismiem - kaitēkļiem un slimībām, kuru nonākšana un izplatīšanās Latvijā varētu radīt būtisku kaitējumu augiem, videi un tautsaimniecībai. Daži no šādiem kaitēkļiem ir Japānas vabole, ošu smaragdzaļā krāšņvabole un Āzijas ūsainis.
VAAD akcentē, ka līdz šim neviens no ES karantīnas organismiem Latvijā nav konstatēts.