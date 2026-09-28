Vai jūsu logi aizsvīst un veļa nežūst? Kā izvēlēties mitruma savācēju visai mājai?
No rīta noslaucījāt palodzi, bet nākamajā dienā atkal parādījās ūdens pilieni. Jūsu drēbju žāvētājs aizņem vairāk vietas, nekā jūs vēlētos, un jūsu drēbes joprojām ir mitras. Kad laiks kļūst aukstāks un centrālā apkure nav ieslēgta, jūsu mājās var rasties mazāk komforta sajūta. Ir svarīgi izvēlēties mitruma savācēju, pamatojoties uz dzīvokļa vai mājas kopējo platību, kuru plānojat sausināt. Ja pietiekami jaudīgu ierīci novietojat mājas centrā un atstājat iekšdurvis atvērtas, tā var uzturēt mitrumu vairākās savienotās telpās.
Kad jāsamazina mitrums mājās?
Vienā telpā logi aizsvīst, bet citā tie ir sausi, taču tas nenozīmē, ka mitrums otrā telpā ir atbilstošs. Kondensāta veidošanās procesā svarīga ir arī virsmas temperatūra, tāpēc higrometra rādījumi dažādās telpās ir uzticamāks rādītājs. Ja relatīvais mitrums pastāvīgi pārsniedz 60 procentus, ir vērts veikt pasākumus, lai to samazinātu. Aptuveni 50 procenti ir praktisks mērķis ikdienas mitruma uzraudzībai mājās.
Ventilācija var palīdzēt, taču tās efektivitāte ir atkarīga no laika apstākļiem ārpus telpām. Siltās, mitrās dienās caur atvērtiem logiem var iekļūt papildu mitrums, un aukstā laikā ilgstoša vēdināšana caur logiem palielina siltuma zudumus. Gaisa sausinātājs ļauj savākt lieko mitrumu, neatverot logus tikai gaisa sausināšanai. Regulāra vēdināšana joprojām ir nepieciešama, lai nodrošinātu svaigu gaisu telpās.
Kā izvēlēties mitruma savācēju, ņemot vērā mājas lielumu?
“ORO LATVIJA”, specializēts uzņēmums ar plašu pieredzi un plašu mitruma savācēju klāstu, iesaka sākt ar dzīvokļa vai mājas kopējās platības novērtēšanu, no kuras nepieciešams noņemt lieko mitrumu. Bieži pieļauta kļūda ir mitruma savācēja iegāde vienai telpai un novietošana pie loga, kur ir visaugstākais mitrums. Ja tā jauda nav pietiekama, lai noņemtu lieko mitrumu no visas mājas, problēma saglabāsies arī citās telpās. Vāja mitruma savācēja pārvietošana starp telpām nepalielina tā mitruma savākšanas spējas.
Kur man novietot mitruma savācēju?
Vislabāk ir novietot pareizi izvēlētu ierīci mājas centrālā vietā, piemēram, gaitenī. Iekšdurvīm jābūt nedaudz atvērtām, un ap ierīci jāievēro instrukcijās norādītās atstarpes. Ar brīvu gaisa cirkulāciju starp telpām pietiek ar vienu pietiekamu jaudu gaisa savācēju, lai uzturētu mitrumu visās blakus esošajās telpās.
Wood's WDD80 – mitruma kontrole un gaisa sildīšana
Viens no modeļiem, ko “ORO LATVIJA” iesaka šāda veida lietošanai, ir Wood's WDD80. Ražotājs norāda maksimālo apkalpošanas platību 60 m². Uzņēmums iesaka šo modeli standarta dzīvojamām telpām, kur telpas ir savienotas un tiek nodrošināta gaisa cirkulācija. Zema mitruma gadījumā uzņēmuma speciālisti to dažreiz iesaka lielākām platībām – tas ir ieteikums katrā gadījumā atsevišķi. Ja jāapkalpo tikai viens ēkas stāvs, tā platība tiek novērtēta atsevišķi.
WDD80 nepārtraukti pūš siltu gaisu, vienlaikus sausinot gaisu – tā ir daļa no mitruma savākšanas procesa. Šī priekšrocība ir īpaši svarīga, ja daudzdzīvokļu mājā vēl nav sākusies apkures sezona vai ja ēkā vienkārši ir vēss. Pēc “ORO LATVIJA” speciālistu teiktā, atkarībā no darbības režīma pievadītais gaiss var būt līdz pat 12°C siltāks nekā ievilktais gaiss. Zemākas intensitātes režīmā sildīšana ir mazāk intensīva. Mēs runājam par ventilatora radīto gaisa plūsmu, nevis par temperatūras paaugstināšanu visā telpā par 12 grādiem.
Kā WDD80 automātiski uztur izvēlēto mitruma līmeni?
WDD80 automātiski uztur izvēlēto mitruma līmeni. Ierīcē esošais sensors mēra apkārtējās vides mitrumu, un automātiskā vadība attiecīgi pielāgo mitruma samazināšanu. Lietotājam nav jāieslēdz vai jāizslēdz ierīce katru reizi, kad mainās mitrums — vienkārši izvēlieties vēlamo līmeni, piemēram, 50 procentus.
WDD80 darbojas bez kompresora, tāpēc nav raksturīgas dūkšanas. Galvenā dzirdamā skaņa ir ventilatora radītā gaisa plūsma; tās intensitāti var regulēt, iestatot vienu no trim ātrumiem. Tā klusā darbība, vieglais svars un siltais gaiss ir īpašības, kuru dēļ uzņēmuma eksperti iesaka šo modeli dzīvojamām telpām.
WDD80 sver aptuveni 6,5 kg un tam ir rokturis, kas atvieglo tā pārnēsāšanu, tīrot māju.
Savāktais ūdens tiek uzglabāts divu litru rezervuārā, un ierīce automātiski izslēdzas, kad rezervuārs ir pilns. Drenāžas caurums ļauj pievienot drenāžas šļūteni. Ierīces darbības laiks un enerģijas patēriņš ir atkarīgs no esošā mitruma, tā pastāvīgās atjaunošanās un ierīces jaudas. Jo vairāk mitruma nokļūst gaisā no mazgāšanas, ēdiena gatavošanas, drēbju žāvēšanas vai akvārija tvaicēšanas, jo vairāk mitruma ir jāsavāc.
Kā Wood WDD90 atšķiras no WDD80?
Wood WDD90, tāpat kā WDD80, mēra un automātiski uztur izvēlēto mitruma līmeni. Tas arī parāda izmērīto telpas mitrumu ekrānā. Modelim ir arī Wi-Fi tālvadības pults un automātiska ventilatora ātruma regulēšana. Šī opcija ir paredzēta tiem, kas vēlas skatīt rādījumus un pielāgot iestatījumus no sava tālruņa. Ja nepieciešama vadība tikai no pašas ierīces, WDD80 ir laba izvēle bez šīm papildu funkcijām.
Kad man vajadzētu izvēlēties Wood's MDK sērijas gaisa sausinātāju?
Wood's MDK sērijas gaisa sausinātāji ir pieejami arī dzīvokļiem, mājām, birojiem un nelielām darba telpām. Šī sērija ir laba izvēle, ja nepieciešamas ekonomiskākas gaisa sausināšanas iespējas, īpaši telpās ar standarta apkuri. Konkrētais modelis tiek izvēlēts, pamatojoties uz sausināmo platību un nepieciešamo veiktspēju.
Piemēram, MDK11 ir paredzēts telpām līdz 40 m², savukārt jaudīgāko MDK26 var izmantot mazākā mājā. Tādos pašos apstākļos jaudīgākā ierīce var ātrāk sasniegt izvēlēto mitruma līmeni un pārslēgties pauzes režīmā. Šajā režīmā MDK26 aptur kompresoru un ventilatoru parastajā mitruma uzturēšanas režīmā, tāpēc pauzes režīmā tas neizdala darbības troksni. Pēc tam tas periodiski pārbauda mitruma līmeni. Tomēr ir svarīgi saprast, ka ierīce, kas paredzēta nelielai platībai, var izrādīties nepietiekama lielākā mājā pat pēc ilgstošas darbības.
Vai jūsu logi aizsvīst un veļa nežūst? Kā izvēlēties mitruma savācēju visai mājai?
Wood's mitruma savācēji – zviedru kvalitāte ikvienam gadījumam
Izvēloties ilgtermiņa ierīci, ir vērts apsvērt arī garantiju. Wood's piedāvā modeļus ar ražotāja garantijas pagarinājumu līdz 6 gadiem un līdz 10 gadiem LD sērijas modeļiem, kas ražoti Zviedrijā. Lai pagarinātu garantiju, jums ir jāreģistrē ierīce un jāievēro konkrētā modeļa noteikumi un nosacījumi, tostarp jānomaina atbilstošais gaisa filtrs vismaz reizi gadā un jāsaglabā pirkuma čeks. Šie ilgākie garantijas periodi attiecas uz atbilstošajiem modeļiem; WDD80 un WDD90 modeļiem ir fiksēta 3 gadu garantija.
“ORO LATVIJA” klāstā ietilpst mājsaimniecības mitruma savācēji, modeļi ar gaisa attīrīšanas funkcijām, rūpnieciskie, celtniecības un baseinu mitruma savācēji. Šī plašā izvēle ļauj atrast risinājumu gan ikdienas lietošanai mājās, gan specifiskām telpām.
Modeļa aprakstā “Oro Latvija” tīmekļa vietnē jūs atradīsiet WDD80 cenu, tehniskās specifikācijas un iegādes iespējas. Ja vēlaties pārrunāt savu izvēli, lūdzu, sazinoties ar mums, norādiet kopējo apkalpojamo platību un vēlamo mitruma līmeni – mūsu speciālisti palīdzēs jums izvēlēties pareizo ierīci jūsu mājām.