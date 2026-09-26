Kas ir “zero māja” un ko par to šodien nosaka Latvijas būvnormatīvi?
Termins “zero māja” jeb “nulles māja” izklausās pēc ēkas, kurai elektrības vai apkures rēķins ir nulle. Taču tas nav gluži tas, ko nozīmē šis jēdziens būvniecībā. Latvijas normatīvajos aktos pareizāk ir runāt par gandrīz nulles enerģijas ēku, bet nākamais līmenis ir bezemisiju ēka. Abos gadījumos galvenā ideja ir tā, ka ēkai jāpatērē ļoti maz enerģijas un pēc iespējas mazāk jāpaļaujas uz fosilajiem energoresursiem.
“Zero” nenozīmē nulles rēķinu
Gandrīz nulles enerģijas ēka nav māja, kas vispār nepatērē enerģiju. Tajā tiek vērtēts, cik daudz enerģijas ēkai nepieciešams apkurei un citām vajadzībām, kā arī kāds ir tās primārās neatjaunīgās enerģijas patēriņš. Latvijas noteikumos gandrīz nulles enerģijas ēkai noteikts, ka tās enerģijas patēriņam apkurei jāatbilst A klases līmenim. Tiek vērtētas arī ēkas inženiertehniskās sistēmas, energoefektivitāte un mikroklimats.
Tāpēc par “zero māju” nevar uzskatīt vienkārši māju ar saules paneļiem. Tikpat svarīgi ir tas, cik daudz enerģijas pati ēka patērē. Šobrīd par to runā vairāk, jo 2026. gadā Latvijā ir notikušas būtiskas izmaiņas būvnormatīvos. Ar 1. augustu stājušies spēkā grozījumi Latvijas būvnormatīvā LBN 200-21, kuros pirmo reizi atsevišķā sadaļā iekļauts jēdziens “bezemisiju ēka”. Grozījumi pārņem prasības, kas izriet no Eiropas Savienības 2024. gada Ēku energosnieguma direktīvas.
Taču tas nenozīmē, ka no 2026. gada 1. augusta katrai privātmājai Latvijā uzreiz jābūt bezemisiju ēkai. Ir noteikts pārejas periods. Līdz 2027. gada beigām jaunām ēkām pamatā jāatbilst vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. Savukārt no 2028. gada 1. janvāra publiskā sektora jaunās ēkas jāprojektē kā bezemisiju ēkas. No 2030. gada 1. janvāra prasība projektēt jaunas ēkas kā bezemisiju ēkas attieksies kopumā uz jaunām ēkām. Līdz šo prasību piemērošanai jaunbūvēm jābūt vismaz gandrīz nulles enerģijas ēkām un jāatbilst minimālajām energosnieguma prasībām.
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Katra dalībvalsts pati definē
“Nulles māja jeb zero māja pēc būtības ir būvnormatīvs, kas nosaka energoefektivitātes prasības jaunai būvniecībai, jaunām ēkām. Tur ir virkne izņēmumu – kultūrvēsturiskās ēkas, baznīcas kā ēkas kas netiek regulāri izmantotas. Pēc būtības, ja jūs būvējat jaunu ēku, tad jums ir jāatbilst noteiktām energoefektivitātes prasībām un noteiktam būvnormatīvam,” plašāk skaidro uzņēmuma "LCA Dynamics" vadītājs un RTU asoc., profesors Agris Kamenders.
Viņš apstiprina, ka gandrīz nulles enerģijas ēkas rādītājs, kas ir šobrīd jaunām ēkām jeb nākotnē gandrīz bezemisiju ēkas rādītājs, ir būtībā būvnormatīva prasības, kas nosaka energoefektivitātes prasības jaunai būvniecībai.
A.Kamenders kliedē mītu, par to, ko nozīmē gandrīz nulle. “Tas nenozīmē, ka jāsasniedz nulles enerģijas patēriņš. Katra dalībvalsts pati definē, kāds ir pieļaujamais enerģijas patēriņš, un kādas tiek izvirzītas prasības. Šobrīd mēs jau būvējam gandrīz nulles enerģijas ēkas, un nākamais solis būtu šo rādītāju vēl uzlabot.” Speciālists uzskata, ka Latvijā šo rādītāju visticamāk var uzlabot “par kādiem 10%.”
Šobrīd tādas ēkas jau tiek būvētas vairākus gadus, tāpēc tas nav nekāds liels jaunums vai pārsteigums. “Es domāju, ka mums varbūt lielākā problēma ir esošais dzīvojamais fonds, kas ir gaužām energoneefektīvs, bet jaunā būvniecība ir līdzvērtīga pārējām šī reģiona valstīm,” skaidro A.Kamenders.
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Jāzina, kur paliek siltums?
Lai māja patērētu maz enerģijas, vispirms jāpanāk, lai tā pēc iespējas mazāk zaudē siltumu. Tāpēc ļoti energoefektīvai mājai svarīgi ir vairāki elementi kopā. Tas ir gan ēkas novietojums (piemēram, logu orientācija pret sauli, ēnojumiem), gan kvalitatīva siltumizolācija, kurā tiek novērstas vietas konstrukcijā, pa kurām siltums aizplūst ievērojami ātrāk. Būtiski ir energoefektīvi logi un durvis un tas, kādi ir visa loga siltumtehniskie rādītāji un kvalitatīva montāža.
Energoefektīva māja nevar būt “caura”. Ja caur konstrukciju savienojumiem nekontrolēti plūst gaiss, daļa ieguldījuma siltināšanā tiek zaudēta. Uzmanība jāvērš uz to, ka, jo hermētiskāka ir māja, jo svarīgāka kļūst kontrolēta ventilācija. Rekuperācijas sistēma ļauj izvadīt izmantoto gaisu, vienlaikus atgūstot daļu tā siltuma. Mūsdienīgā energoefektīvā mājā bieži tiek izmantots siltumsūknis, taču konkrētais risinājums jāizvēlas pēc ēkas aprēķiniem, nevis pēc principa, ka viena tehnoloģija der visām mājām. Speciālisti norāda arī uz to, ka saules paneļi var palīdzēt samazināt ēkas kopējo enerģijas bilanci, taču tie nav aizstājējs labai ēkas konstrukcijai.
Ļoti energoefektīva māja var ievērojami samazināt apkures nepieciešamību, taču gala izmaksas būs atkarīgas no mājas platības, temperatūras režīma, iedzīvotāju paradumiem, apkures sistēmas, elektroenerģijas cenas un citiem faktoriem.
Bezemisiju tehnoloģijas tiks veicinātas
Cilvēku prasības pret jaunām šodien celtām mājām, protams, ir augstas. “Ja cilvēks iegādājas dzīvokli, viņš sagaida, ka tas atbildīs augstiem būvniecības standartiem un nepieciešamajam būvnormatīvam. Ja būvnormatīvs nosaka, ka jābūt gandrīz nulles vai gandrīz bezemisiju ēkai, tad, protams, cilvēki ir pārliecināti, ka viss atbildīs būvnormatīvam,” skaidro speciālists.
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Nākamais solis tātad būs bezemisiju ēku būvniecība. “Jo šobrīd ir jābūvē gandrīz nulles enerģijas ēkas, bet nākotnē, ap 2030. gadu, būs jābūvē gandrīz bezemisiju ēkas. Tas pēc būtības nozīmē, ka energoefektivitātes prasības visticamāk saglabāsies ļoti līdzīgas esošajām, bet mainīsies tas, ka būs lielāks uzsvars uz enerģijas ražošanas pusi, un tad tiks veicinātas bezemisiju tehnoloģijas,” plašāk ieskicē A.Kamenders. Viņš norāda, ka visticamāk, tas būs jautājums par siltumsūkņiem, kas jau šobrīd ir “standarta izvēle jaunu privātmāju būvniecībā.”
Saules paneļi nekļūst par obligātu prasību. “Tos var likt un var arī nelikt. Es nedomāju, ka tas nākotnē kļūs obligāts. Teiksim, šīm ēkām būs jāparedz iespēja, ka saules enerģija tiek izmantota, bet tas nav un visticamāk nekļūs par obligātu nosacījumu. Tomēr redzēsim, kā tas tiks iestrādāts būvnormatīvā,” vērtē profesors.
Uz jautājumu, vai pirms piecpadsmit gadiem uzceltas mājas īpašnieks var šodien pārbūvēt un pielāgot jaunajām prasībām savu dzīvesvietu, A.Kamenders norāda, ka tehniski, protams, tas ir iespējams. “Katrā konkrētā gadījumā ir jāskatās un jāvērtē atsevišķi. Ir jāsaprot, cik liela pārbūve ir nepieciešama un vai tas vispār ir racionāli. Speciālists noteikti palīdzēs izvērtēt, vai pietiks ar kādiem atsevišķiem pasākumiem šai mājai vai arī būs nepieciešama milzīga pārbūve. Ja tāda būtu nepieciešama, es domāju, ka reti kurš gribēs izmaksu un darba ziņā. Tomēr jau šodien Latvijā tiek atjaunotas ēkas līdz gandrīz nulles enerģijai,” norāda A.Kamenders.
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