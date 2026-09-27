"Lai nebūtu tikai spoži vārdi uz skatuves!" Gundega Skudriņa atklāj pasākumu organizēšanas ēnas pusi, ko vairums nemaz nepamana
Ilgtspēja un aprites ekonomika jebkurā nozarē balstās uz vairākiem pamatprincipiem: vides aizsardzība, rūpējoties par enerģijas taupīšanu, piesārņojuma un atkritumu samazināšana, resursu efektivitāte, veicinot lietu atkārtotu izmantošanu, produkta vai pasākuma dzīves cikla izvērtēšana. Kā atzīst “Skudras Metropoles” radošā direktore Gundega Skudriņa, pasākumu organizēšanas joma ir ārkārtīgi nepateicīga ilgtspējai un zaļajai domāšanai, un ilgus gadus tie bija tikai spoži vārdi uz skatuves.
Jūs ar savu komandu esat saņēmuši daudzas pasaules līmeņa balvas par organizētajiem dzīvās komunikācijas notikumiem. Kādas ir pasaules tendences – vai ilgtspēja ir kaut kas, par ko tiek domāts arī pasākumu organizēšanas nozarē?
Runāts tiek jau ļoti sen, bet tikai pēdējos gados kaut kas patiešām notiek, jo ilgu laiku ilgtspēja bija tikai tukša runāšana. Bet jāapzinās, ka tas prasa arī ieguldījumus – finanses, jebkādus resursus, zināšanas, pieredzi. Braukājot pa pasaules notikumiem un forumiem, klausījāmies par šo, un vienā brīdī likās – cik var runāt, sākam kaut ko darīt! Un mēs “Metropolē” kopā ar sadarbības partneriem tagad piedomājam pie šī temata. Jo, pirmkārt, iepriekš jau nebija zināšanu, otrkārt, agrāk tas nebija aktualizēts pasaules līmenī, līdz ar to ilgus gadus dzīvojām kā strausi – galva smiltīs, un izliekamies, ka nekas jau nav. Bet tagad mēs visi redzam, kas notiek ar planētu, kas notiek ar klimatu, tāpēc izlikties tiešām vairs nevar un nedrīkst. Jādara kaut pa mazumiņam, bet es joprojām nevaru teikt, ka mēs esam ļoti progresīvi savās darbībās vai ka tas ļoti veiksmīgi strādātu. Ir, kas strādā labāk, ir, kas mazāk, bet vismaz kaut kas notiek.
Vai visiem pasākumiem, ko organizējat, ir bāzes principi, ko ievērojat jūs un sadarbības partneri?
Es pasākumus saucu par dzīvās komunikācijas notikumiem, katrs no tiem ir atšķirīgs un ar savu mērķi, tāpēc vienas likumsakarības nevar izmantot visiem. Bet tas, kas vieno, ir trīs vaļi jeb mūsu pašu izvirzīti kritēriji – drošība, kvalitāte un inovācijas. Pirmie divi vispār nav apspriežami – latiņa nemitīgi jāceļ uz augšu. Savukārt inovācijās ir ietverta zaļā domāšana, piemēram, mēs darbojamies arī ar gastronomiskām performancēm, kas agrāk nebija aktuālas.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pašlaik ļoti apzināti mēs ieviešam food art instalācijas, jo tad mazāk vajag izmantot traukus un pēc tam ūdeni to mazgāšanai, vai veidojam scenogrāfiju no iepriekš jau izmantotām dekorācijām, lai radītu pēc iespējas mazāk atkritumu. Piemērs – Ziemassvētku pasākums. Jau trīs gadus ļoti veiksmīgi veidojam jaunu konceptu un modeli, par ko arī pasaulē saņemam šīs balvas. Un plānojam arī šogad turpināt to darīt, kas apzināti veidots tieši ilgtspējas kontekstā, domājot arī par finanšu resursu taupīšanu. Mēs radām vienu notikumu ar dažādu pielāgojamu saturu dažādiem uzņēmumiem, kas ir viena uzbūve un viena nobūve, un mēneša laikā īstenojam 40 pasākumu. Tas ļoti taupa resursus un finanses. Mēs arī apzināti veidojam mobilu scenogrāfiju, ko var pielāgot katram unikālajam konceptam un kas nerada liekus atkritumus. Un vēl, protams, neizmantojam lieki papīru un nedrukājam banerus. Labi, ka mums tagad ir tehnoloģijas, kas palīdz veidot instalācijas citādāk.
Kādās vēl jomās rūpējaties par aprites ekonomikas principu ievērošanu?
Gastronomiskajās performancēs atbildība gan ir pavāriem, kuriem mēs uzticamies, bet arī viņi izmanto produktus no A līdz Z. Tikko pati biju pavāru konkursa žūrijā, kur arī viens no kritērijiem bija izmantot produktu maksimāli daudz, lai neradītu pārtikas atkritumus. Lielākoties izmantojam vietējos produktus, bet, tā kā visu šeit nopirkt nevar, tad ir arī no ārvalstīm, tāpēc teikt, ka pilnībā viss no ēdieniem vai scenogrāfijām ir vietējs un zaļš, gluži nevar, tomēr iespēju robežās to ievērojam.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Piemēram, šogad Gada dizaina balvu saņēma mūsu apzināti veidotais jaunais, inovatīvais produkts – garākās sveces pasaulē. Pēc pasākumiem bieži paliek sveču pārpalikumi. Kādreiz metām tos ārā. Ko darīt, lai nevajadzētu mest ārā? Un tā dizainers Mārcis Ziemiņš izdomāja šādu inovatīvu, unikālu produktu un joprojām turpina eksperimentēt ar to, protams, pievienojat vēl parafīnu un citas sastāvdaļas, bet arī šis sākās ar ideju par lieku atkritumu neradīšanu. Tā ka par šo domājam aizvien vairāk, un, piemēram, tagad, kad piedāvājam klientiem instalācijas, mēs apzināti adaptējam esošās. Un katru reizi sākam ar noliktavas apskatīšanu, kas tur jau ir un ko varētu pārveidot. Agrāk noliktavu kārtojām trīs reizes gadā, bet tagad tikai vienreiz.
Fotogrāfijās no jūsu dzīvās komunikācijas notikumiem var redzēt, ka daudz tiek izmantoti tieši dabas materiāli, nevis plastmasa. Vai arī tā ir apzināta izvēle?
Pirmkārt, manā estētikas prizmā vispār nevaru iedomāties piedāvāt cilvēkiem plastmasas štruntiņus. Otrkārt, tiešām nesaprotu, ko ar to visu pēc tam darīt un kur tos “loriņus” grūst. Nesaku, ka nav nekad, jo, ja klientam ir krājumā kaut kas tāds, cenšamies pārveidot jau esošo, nevis pirkt no jauna. Mēs reizēm apzināti lietojam papīra galdautus, ko cilvēki var apzīmēt vai spēlēt spēles, un pēc tam šo papīru pārstrādājam – kurinām darbnīcā krāsni. Lūk, šādas mazas lietiņas, kā mēs materiālus varam izmantot citādi.
Man tūliņ jāpiedalās vienā TV raidījumā, kur jāklāj galds. Domāju, kā to darīt, lai nebūtu jātērē līdzekļi un jāpērk kaut kādi “loriņi”. Un tad atcerējos – man taču ir ļoti daudz dakšu, nažu un karošu. Katram mums mājās ir. Lūk, tieši tā arī es dekorēšu galdu. Respektīvi, mums ļoti daudzas lietas un priekšmeti jau ir, tikai jāspēj to ieraudzīt.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Bet, jā, ļoti daudz strādājam ar dabas materiāliem, jo mums tā ziemeļnieku estētika ir sirdij tuva. Pagājušajā gadā Botāniskajā dārzā mums bija “Magnum” oāze, kur visa scenogrāfija bija ilgtspējīga: lieli akmeņi, smiltis, projekcijas, kā ar smiltīm varēja spēlēties, veidojām ikebanas oāzes, tajās integrējot pārtikas produktus. Projekts, kas vērsts uz cilvēku maņām un kur principā bija tikai dabas materiāli un tehnoloģijas. Un tieši tā, kā mēs ienācām tajā siltumnīcā, tā arī aizgājām. Un visu atlikām atpakaļ – akmeņus dabā, smiltis tur, kur paņēmām. It kā primitīvs piemērs, bet ļoti labi demonstrē, ka var arī šādi. Bieži mums ir projekti nekurienē, meža vidū, kur nemaz nav pieejami dažādi resursi, un tad apzināti tiek domāts par veidiem, kā izklaidēt cilvēkus, lai mazāk nodarītu pāri dabai. Es vienmēr saku – mēs kā ciemiņi atnācām, mums kā ciemiņiem arī jāaiziet.
Mēs daudz runājam par atkritumu samazināšanu. Kā jūs panākat, ka pēc pārtikas performancēm nav jāmet ārā ēdiens?
Katrā dzīvās komunikācijas notikumā rūpīgi tiek rēķināti grami uz cilvēku. Gan taupības nolūkos, gan arī tādēļ, lai neradītu pārpalikumus. Pavāri vienmēr rēķina, ņemot vērā, kāds ir pasākums, – vai cilvēki stāvēs vai sēdēs, vai tās ir vakariņas, gastronomiskā performance vai konference. Katrā ir pilnīgi citi noteikumi, stundu skaits un cilvēku fizioloģija, kad un cik daudz viņi vēlēsies paēst. Reizēm pat brīnos, cik rūpīgi pavāri, ar kuriem mēs sadarbojamies, seko šim līdzi, lai nebūtu pārpalikumu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tā kā mūsu specifika ir vairāk strādāt ar inovatīvām idejām un drosmīgiem klientiem, mums pasākumos nav rasola kalnu, kurus pēc tam ņem līdzi uz mājām kastītēs. Ja mums ir kāds ēdiena gabaliņš, tad ir aprēķināts, lai cilvēks to apēd. Pirmkārt, tas nebūs liels, otrkārt, tas ir eksperimentāls, jo sadarbībā ar talantīgiem konditoriem veidojam speciālus desertus, kur burtiski viss izrēķināts uz gramiem, uz cilvēku skaitu, konceptu un ideju. Veidot pārpalikumus patiesībā ir arī ļoti dārgi.
Pasākumos jūs daudz izmantojat dabas materiālus, un tie arī ļoti bieži notiek dabā. Vai var sacīt, ka sabiedrība ir nogurusi no betona džungļiem un vēlas atjaunot saikni ar dabu?
Es teiktu, ka Latvijā nav to betona džungļu. Braukājot pa pasauli, kur arī šad un tad strādājam, mums viss ir ļoti labi, ja runā par tēmu – daba, klimats un pārtika. Izcili uz vispārējā fona. Mums ir ļoti zaļas pilsētas un tuvu lauki, un uzskatu, ka mēs neesam pazaudējuši dabas mīlestību. Cik atceros pati sevi, savus vecākus un nākamo paaudzi, manuprāt, mēs visi esam dabas bērni. Mums joprojām ir svarīgi meži, pļavas, jūra, un mums tas viss joprojām ir. Varbūt citviet Eiropā, kur ir lielās metropoles, viņiem tas ir svarīgi, un tad viņi pēc tā alkst.
Cita lieta, ka ar katru nākamo paaudzi aizvien vairāk saprotam, ka mums tas viss ir jātaupa. Jo, kā jau minēju, savā profesionālajā karjerā pirms 20 gadiem par šo nedomāju vispār, nebija neviena tāda ilgtspējas faila ne manā galvā, ne nozarē kopumā, ka kāds par to runātu. Un nu jau kādus piecus gadus arī sākam kaut ko darīt lietas labā, ar katru gadu aizvien vairāk, jo dzīve piespiež, jo redzam, kas dabā notiek. Jā, kļūstam aktīvāki, bet tepat mēs esam, balansējot savu mentālo stāvokli caur dabu. Tā tas bijis visos laikos, un ceru, ka tā arī būs.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Neraugoties uz to, cik ļoti progresīvi ienāk tehnoloģijas, cilvēkam allaž akmens būs akmens, smiltis būs smiltis. Dzīvu cilvēku sarunu nevar aizstāt mākslīgais intelekts. Vismaz pagaidām noteikti ne. Tāpat ar dabas materiāliem – sūna, kur kāja pieskaras, vai migla. Mans viedoklis – globāli raugoties, nevaru teikt, ka mums ir vienalga. Domāju, ka ne. Piemēram, pasaulē pēc milzīgiem koncertiem – tas, kas tur notiek pēc tam, ir ārprāts. Negribētu teikt, ka pie mums cilvēki tādi nav, bet pie rīta gaismas pēc lielā pasākuma varbūt kāds nometīs zemē glāzīti, bet ne katrs trešais. Vismaz tāda ir mana pieredze, jo, apmeklējot Eiropas valstu lielos pasākumus, redzu, ka tur jauniešiem bieži ir vienalga.
Vai arī klienti pēdējos gados paši nāk ar iniciatīvu par zaļākiem un videi draudzīgākiem korporatīvajiem pasākumiem?
Tas ir ļoti, ļoti liels izaicinājums, jo klientu, kas paši ļoti rūpējas par zaļo domāšanu, ir maz. Varbūt tādi lieli uzņēmumi, kuriem ilgtspēja izvirzīta kā prioritāte vai paši strādā šajā nozarē; tad jā. Bet lielākoties nē, jo visu nosaka karalis – budžets. Mēs jau stāstām un rādām, bet tas ir grūti izdarāms, gandrīz neiespējami. Kaut elementāri – tāmē ir punkts par utilizāciju, un ļoti bieži jācīnās un jāmēģina pierādīt, kas tas vispār ir un ka vispār ir jāutilizē. Skaidrojam, kāpēc izmantosim food art, nevis pēc tam mazgāsim tūkstoš šķīvju. Tas ir tāds sāpīgs jautājums, tāpēc daudzas lietas jādomā pašiem, kā darīt, bet arī ne vienmēr sanāk.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Vai arī savā ikdienas dzīvē ievērojat videi draudzīgus principus?
Es vispār neesmu zaļās domātājas paraugstunda. Es priecājos, kam sanāk, bet mans dzīvesveids ir ļoti kustīgs, tāpēc grūti ieviest ilgtermiņa metodes zaļākam dzīvesveidam. Bet, ko es ievēroju un mācu arī saviem bērniem un citiem, – kad rīko svētkus savās mājās, vienkārši atver vaļā acis un izstaigā māju vai dārzu. Un tur patiesībā ir ļoti daudz kas atrodams, nevajag pirkt nevajadzīgas plastmasas lietas. Svētki vairāk prasa laiku, idejas un enerģiju, nevis bezjēdzīgu naudas tērēšanu.
Tā kā man patīk mode, tad šis ir mans vājais punkts. Man tiešām ir pilns skapis. Neesmu no tām, kas saka, ka nav ko vilkt. Bet es arī bieži iekrītu azartā vecas lietas pārvērst par jaunām. Draudzenes, ieraugot žurnālā bildes no kāda pasākuma, bieži prasa – kas tev tās par jaunām drēbēm? Bet tās nav jaunas – es bieži esošajām drēbēm kaut ko nogriežu, piešuju, apgriežu otrādi, sapogāju citādi. Vajag likt lietā radošo domāšanu, ļauties improvizācijām un nebaidīties. Daudz kas jau tev ir priekšā, tavā namā, tavā degungalā. Un es priecājos, ka mani bērni par šo domā vairāk nekā, piemēram, rūpīgi domā par pārtikas iegādi, lai nerodas pārpalikumi. Bet es neesmu tā, kas pārskata katru sīkumu ikdienā.
Raksts sagatavots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.