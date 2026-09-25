Ēdam jauno ražu: kuru dārzeni labāk cept, kuru likt zupā, bet kuru marinēt?
Burkāni, bietes un selerijas ir labi pazīstami Latvijas virtuvē, taču arī tos iespējams izmantot daudzveidīgāk, – pat gatavot desertus un čipsus vai marinēt.
Ar ko izceļas dažādi sakņu dārzeņi un kā tos radošāk izmantot ikdienas ēdienkartē, iesaka "Lidl".
Burkāni arī desertos
Burkāni ir lēts un daudzpusīgs dārzenis, ko var ēst gan kā uzkodu kopā ar humusu vai citām mērcēm, gan izmantot dažādos ēdienos – zupās, salātos un sautējumos. To dabiskais saldums īpaši labi izceļas kombinācijā ar medu, timiānu, ķiplokiem, ķimenēm vai papriku. Burkānus bieži izmanto arī desertos: ASV īpaši populāra ir burkānu kūka, savukārt Indijā tradicionālo desertu “gajar ka halwa” gatavo no sarīvētiem burkāniem, piena, cukura un kardamona, tos vārot līdz saldam, pudiņam līdzīgam ēdienam.
Burkānu koši oranžo krāsu piešķir tajos esošie karotinoīdi, tostarp beta-karotīns, ko organisms var pārveidot par A vitamīnu, kas nepieciešams normālai redzes, ādas un imūnsistēmas darbībai. Burkānos ir arī daudz šķiedrvielu, kas veicina gremošanas sistēmas darbību.
Šis dārzenis ir plaši izmantots arī Āzijas virtuvē, tostarp korejiešu burkānu pagatavošanai. Tie ir kraukšķīgi, pikantu marinētu burkānu salāti, ko papildina ķiploki, koriandrs, etiķis un citas garšvielas. Tos var pagatavot lielākā daudzumā un ledusskapī uzglabāt aptuveni nedēļu. Šādi pagatavotus burkānus visbiežāk pasniedz kā piedevu gaļas vai zivju ēdieniem, taču tie lieliski sader arī ar rīsiem un citiem graudaugiem.
Bietes – ne tikai zupām un salātiem
Saldās un košās bietes vasarā nonāk aukstajā zupā, bet, laikam kļūstot vēsākam, tās izmanto zupās, salātos un dažādos dārzeņu maisījumos. Bez bietēm grūti iedomāties arī siļķi kažokā, ko bieži ceļ galdā svētkos. Šis dārzenis satur magniju, kāliju, dzelzi, fosforu, kalciju un C vitamīnu, tāpēc ir vērtīga sabalansēta uztura sastāvdaļa.
Bietes var vārīt, taču tās ir ieteicams labāk tvaicēt, jo tādējādi bietēs saglabājas vairāk uzturvielu. Tvaicētas bietes lieliski piemērotas zupām, salātiem un dažādiem dārzeņu maisījumiem. Sakņaugus var arī cept cepeškrāsnī, karamelizēt vai no tiem gatavot čipsus. Cepšanas laikā īpaši izceļas to dabiskais saldums, tāpēc bietes labi sader ar kazas sieru vai fetu, valriekstiem, āboliem un zaļumiem. Tās iederas pat kopā ar šokolādi, tāpēc no bietēm var pagatavot bagātīgu šokolādes kūku.
Lai bietes uzglabātu ilgāk, tās var arī marinēt un pēc tam izmantot salātos, pasniegt kā piedevu vai baudīt kā uzkodu.
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Selerijas sakne var aizstāt sāli
Izteiksmīgas garšas un aromāta dēļ selerijas sakne ir plaši izmantojams dārzenis, ko var ēst gan svaigu, gan vārītu, ceptu vai sautētu. Tā piemērota zupām, sautējumiem, sacepumiem, salātiem, smūtijiem un buljoniem. Neatkarīgi no izvēlētā pagatavošanas veida selerijas sakne saglabā vērtīgās uzturvielas – C un K vitamīnu, B grupas vitamīnus, kā arī kāliju, fosforu, kalciju, magniju un mangānu.
Virtuvē selerijas sakne var kļūt par lielisku alternatīvu kartupeļiem. No tās var pagatavot biezeni, pievienojot ķiplokus, timiānu, rozmarīnu vai sinepes, kā arī sagriezt šķēlēs un cept cepeškrāsnī. Interesanta šī dārzeņa īpašība ir iespēja to izmantot sāls vietā – ēdienam atliek pievienot smalki sakapātu selerijas sakni.
Pastinaks – saldāka alternatīva kartupeļiem un burkāniem
Pastinaki mūsu virtuvēs joprojām ir reti sastopami. Pēc izskata tie atgādina gaišus burkānus, taču garšā ir izteiktāki – saldeni, nedaudz riekstaini un aromātiski. Termiski apstrādāti, īpaši cepti, pastinaki kļūst vēl saldāki, tāpēc tos var izmantot dažādos ēdienos līdzīgi kā citus sakņu dārzeņus.
Ar pastinakiem vērts eksperimentēt – sagriez tos gabaliņos, pievieno nedaudz eļļas un cep cepeškrāsnī vienus pašus vai kopā ar citiem dārzeņiem. Tos var pievienot arī zupām un sautējumiem, kā arī izmantot biezeņa pagatavošanai. Pastinaks ir laba alternatīva kartupeļiem, taču abi dārzeņi labi sader arī kopā, piemēram, no tiem var pagatavot aromātisku, viegli saldenu un krēmīgu zupu.
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Saldie kartupeļi – ne tikai kā piedeva gaļai
Saldie kartupeļi jeb batātes ir ļoti praktiski. Tos var pasniegt ne tikai kā piedevu gaļai vai zivīm, bet arī pievienot zupām, sautējumiem un salātiem. Batātēs ir daudz šķiedrvielu, A un C vitamīna, kā arī antioksidantu, savukārt to dabiskais saldums pat labi pazīstamiem ēdieniem piešķir jaunas garšas nianses.
Batātes piemērotas arī saldummīļiem. To dabiskais saldums un krēmīgā konsistence labi iederas desertos – piemēram, saldo kartupeļu braunijs. Batātes desertam piešķir mitrumu un maigumu, kā arī ļauj iegūt bagātīgu tekstūru, izmantojot mazāk papildu taukvielu.
Pikanti burkānu un lēcu plācenīši ar garšaugu mērci
Sastāvdaļa:
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Mērcei:
Pagatavošana:
1. Uzvāri lēcas, līdz tās ir gatavas, nolej ūdeni un liec bļodā.
2. Burkānu nomizo, sarīvē un liec uz pannas, pievieno sāli un apcep, līdz tie ir gandrīz gatavi. Pievieno lēcām bļodā. Pieliec ķiploku pulveri un kūpinātu papriku, olu un kartupeļu cieti. Visu samaisi un tad samīci. No iegūtās masas veido mazus plācenīšus un cep uz pannas, līdz tie ir zeltaini brūni.
3. Pagatavo jogurta un garšaugu mērci. Garšaugus smalki sakapā un liec bļodā. Pievieno jogurtu, citrona sulu, ķiploku pulveri, kūpinātas paprikas pulveri un sāli. Visu samaisi. Pasniedz plācenīšus ar mērci.