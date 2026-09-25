Kas kaiš asterēm? 4 izplatītas slimības, kas var izpostīt skaisto dobi
Asteres savos dārzos audzējam jau sen, bet ne vienmēr tās priecē ar krāšņu ziedēšanu. Ir īstais laiks uzzināt par slimībām, kas tām skādē, lai nākamgad varētu priecāties par košajiem ziediem.
Viens no galvenajiem noteikumiem, lai asteres būtu veselīgas, – tās nedrīkst audzēt vienā vietā vairākus gadus pēc kārtas. Jāievēro augu seka – vietā, kur asteres jau augušas, tās atkal var sēt vai stādīt tikai pēc 5–6 gadiem.
Interesanti
Asteres (Callistephus chinensis) Eiropā ieceļoja 18. gadsimtā. Tās cēlušās Tālo Austrumu reģionā, kur aug savvaļā. Selekcijas ceļā radīts daudz dažādu Ķīnas asteru šķirņu, kas paredzētas gan stādījumiem dobēs, gan tādas, kuras domātas grieztajiem ziediem.
* Sakņu kakla puve jeb melnā kāja. Ar šo slimību inficētiem augiem uz sakņu kakla veidojas sašaurinājums. Audi nobrūnē vai nomelnē, jaunie stādi noliecas, novīst un iet bojā. Slimības ierosinātājs saglabājas augu atliekās, augsnē un audzēšanas kastēs. Slimību veicina slikta vēdināšana, kā arī ilgstošs mitrums un pārmērīga laistīšana. Sakņu kakla puvi var ierobežot, rūpīgi dezinficējot audzēšanas kastes un nodrošinot optimālus audzēšanas apstākļus. Substrātam var pievienot mikrobioloģiskos preparātus. Svarīga ir pareiza laistīšana un vēdināšana.
* Pelēkā puve. Tā labi attīstās siltā un mitrā laikā. Raksturīgākā pazīme ir mīksti pelēki plankumi uz lapām un citām auga daļām. Sākumā puve parādās uz novītušiem ziediem, bet ātri pāriet uz citām auga daļām. Slimības ierosinātājs pārziemo uz augu atliekām vai augsnē. Pelēko puvi ierobežo, neveidojot sabiezinātus stādījumus un nodrošinot labu gaisa cirkulāciju. Jāaizvāc bojātie augi un to daļas, jālaista agri no rīta.
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* Fuzarioze jeb fuzariālā vīte. Slimības ietekmē augi ļoti ātri novīst – ziedi neizziedot zaudē krāsu, lapas dzeltē, sakņu kakls pūst, augs aizlūst un noliecas. Fuzarioze izplatās perēkļveidīgi un augsnē var saglabāties līdz pat 15 gadiem. Lai novērstu šo slimību, ieteicams izmantot tikai kodinātas sēklas, kā arī jāievēro augu maiņa.
* Krāšņumaugu miltrasa. Tā parādās jūnijā kā balta apsarme uz lapu apakšpuses, apakšējām lapām un stublāja. Bojātās lapas nokalst. Slimība bojā vājākos vai pārmēslotos augus. Īpaši izplatīta tā ir sausās un karstās vasarās. Attīstību veicina arī kalcija trūkums. Lai slimību ierobežotu, jānodrošina labi augšanas apstākļi un dobē vajag gana daudz vietas, lai augi var vēdināties.