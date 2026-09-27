"Kādi jūs veiksminieki!" Daina Sēlijā sastapusies ar neparastu viesi
Daina norāda, ka pirms dažām deinām bija devusies savā dārzā lasīt ābolus, kur sastapās ar kādu neparastu viesi.
"Šodien aizgāju palasīt dārzā ābolus, redz ko zālē pamanīju! Izrādījās ļoti pacietīgs - ļāva sevi pamanīt, izņemt telefonu, ieslēgt kameru un nofotografēt. Un tikai tad viņš nozuda," pauž Daina, piebilstot, ka viesi pamanījusi Sēlijā. Viņas novērojums sajusminājis daudzus.
"Tas ir dārza sargs, kas pasargās no nevēlamiem kukaiņiem, jāpriecājas par to klātbūtni dārzā!" pauž Dzidra. Arī Gunra norāda, ka Dainai ir paveicies: "Mīļie kādi Jūs veiksminieki - satikt šos Senos Drakoniņus. Tādas trauslas Dieva radībiņas!" Bet Genoveva un vairāki citi norāda, ka "tādu ķirzaku viiem nav vēl nācies sastapt".
Inese norāda, ka arī šādu dzīvnieku ir ievērojusi un pauž, ka tas esot aizsargājams. "Esot ļoti trausla āda, nevar aiztikt ar rokām," pauž Inese. Arī Ieva norāda, ka tas esot tritons, kas ir aizsargājama suga. Iveta piebilst, ka kādus 20 no ceļa nolasījusi: "Pašsaglabāšanās instinkts šiem tuvu nullei". Bet Aigars painteresējies, vai nevar kādu iegādāties: "Šie tritoni ēd spāņu kailgliemežus? Varbūt iespējams nopirkt kādus 5 gabalus? Ir vieta kur varētu nekaitīgi dzīvot un ēst to sērgu..." pauž vīrietis.
Lielais tritons (Triturus cristatus) ir Latvijā īpaši aizsargājama un reta abinieku suga, kas pieder pie salamandru dzimtas. Šo dzīvnieku var viegli atpazīt pēc tā salīdzinoši lielā izmēra (līdz 15 cm), tumšās, gandrīz melnās un izteikti grubuļainās muguras ādas, kā arī koši oranžā vai dzeltenā vēdera ar melniem plankumiem. Lai gan pavasarī un vasaras sākumā tritoni dzīvo dīķos un citās stāvošās ūdenstilpēs, kur tie nērš olas, vasaras otrajā pusē un rudenī tie pāriet uz dzīvi uz sauszemes, slēpjoties mitrās, ēnainās vietās.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Sauszemes periodā lielie tritoni bieži ieklīst piemājas dārzos, kur tie ir ļoti noderīgi kaimiņi, jo pārtiek no dažādiem kukaiņiem, kāpuriem un kailgliemežiem. Tuvojoties ziemai, tie meklē drošu patvērumu salu pārlaišanai, izvēloties neaizsalstošas vietas zem akmeņu kaudzēm, koka klučiem, lapu kaudzēs vai grauzēju alās. Tā kā suga ir apdraudēta dabīgo dzīvotņu izzušanas dēļ, šos abiniekus ir svarīgi saudzēt, netraucēt un neaiztikt, ļaujot tiem brīvi atrast vietu dārzā vai pie dabas.