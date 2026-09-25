Apzināti vasaras vētras nodarītie postījumi valsts mežos
Vētra, kas augustā plosījās Latvijā un ko speciālisti raksturo kā spēcīgāko kopš 1966. gada, nodarīja postījumus arī akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” (LVM) pārziņā esošajos mežos. Aplēses rāda, ka vētras nogāzto koku kopējais apjoms ir apmēram 350 tūkstoši kubikmetru.
Aizvadītās vasaras spēcīgā vētra skārusi mežus visā Latvijas teritorijā, taču ar atšķirīgu intensitāti. Kurzeme un Ziemeļlatvija skarta mazāk, bet diezgan smagi cietuši Zemgales, Vidusdaugavas un Dienvidlatgales reģioni. “Vienkāršoti sakot, visvairāk vētra skārusi teritoriju no Tērvetes līdz pat Daugavpilij. Sarežģījumus rada tas, ka ir ļoti daudz mazu un lokālu postījumu vietu. Iepriekšējos gados bijis tā, ka ir lieli postījumi kādā vienā konkrētā vietā, piemēram, dabas parkā Tērvetē, bet citur vētra nav bijusi tik postoša. Savukārt šogad ir skarta plaša teritorija, kurā ir daudz lokālu postījuma vietu. Tas apgrūtināja postījumu apzināšanu un uzskaiti, jo vairāk tādēļ, ka pirmajās dienās pēc vētras daudzus ceļus bija aizsprostojuši kritušie koki. Tādēļ mūsu pirmās aplēses bija diezgan pieticīgas, tomēr vēlāk pavērās bēdīgāka aina. Patlaban aprēķini rāda, ka nogāzti apmēram 340–350 tūkstoši kubikmetru koksnes,” stāsta LVM Mežierīcības daļas vadītājs Jānis Kažemaks.
Kubikmetru tūkstoši izklausās ļoti daudz, taču, ja salīdzinām ar iepriekšējo gadu vētru postījumiem, jāteic, ka varēja būt arī sliktāk. Salīdzinājumam – vienā no pagājušo divu gadu vētrām tikai Zemgales reģionā vien bija nogāzti 400 tūkstoši kubikmetru, tātad vairāk, nekā šīs vasaras vētrā visā Latvijā.
Šī gada vētras īpatnība bija tāda, ka tā mūs piemeklēja vasarā, tādēļ atšķirībā no rudens vētrām lielākie cietēji bija lapu koki, pamatā bērzi un apses. To zaļajā lapotnē vējš var labi ieķerties, turklāt arī smaguma centrs atrodas augstāk, pielijušajā lapotnē, un vētrai ir vieglāk koku nogāzt.
Postījumu apzināšanā talkā nāk droni
Postījumu apzināšana ir diezgan darbietilpīgs process, kura atvieglošanai LVM speciālisti sākuši izmantot dronus, kas ļauj ātrāk piekļūt vietām, kur citkārt būtu jālaužas cauri brikšņiem un kritušajiem kokiem. “No gaisa var labi redzēt postījumus un veikt provizoriskus aprēķinus. Tehnoloģijas jau ir tiktāl attīstījušās, ka mūsu meistars, lidojot ar dronu pāri mežam, uzreiz “LVM GEO” kartē var atzīmēt, ka, piemēram, te ir krituši divi koki, te pieci, bet te ir vesels klājums,” skaidro Jānis Kažemaks.
Pēc postījumu apzināšanas attiecīgajās vietās tiek veidotas sanitārās cirtes – izlases vai vienlaidus, skatoties pēc konkrētajiem apstākļiem. Lai to varētu darīt, Valsts meža dienestā tiek saņemts ciršanas apliecinājums, kas ļauj nekavējoties dot darba uzdevumu mežizstrādes uzņēmumiem.
Ja koks izgāzts ar visām saknēm, tas vēl ir izmantojams – ar noteikumu, ka to novāc laikus. Ziemas apstākļos šādi kritušie koki var mežā gaidīt līdz pavasarim, taču vasaras periodā vēlams tos novākt, vēlākais, mēneša laikā, lai koksne nezaudētu kvalitāti. Savukārt, ja vētra koku ir nolauzusi (tā biežāk notiek ziemā, kad saknes stingrāk turas sasalušajā zemē), stumbrā rodas plaisas un kvalitatīvs zāģmateriāls tur vairs nav iegūstams. Jāņem arī vērā, ka sagāztu meža platību novākšana var būt diezgan bīstams process, jo daudzi kritušie koki ir uzkārušies virsū citiem vai arī aizlauzti, tādēļ labi, ka šo darbu var veikt specializētā tehnika un tas nav jādara cilvēkiem ar zāģiem.
Lai nogāztos kokus novāktu, pēc iespējas nezaudējot koksnes kvalitāti, gan LVM, gan arī mežizstrādes uzņēmumiem nākas operatīvi pielāgoties jaunajai situācijai un mainīt savus līdzšinējos plānus. Šajā ziņā procesus ir izdevies maksimāli paātrināt, un arī Valsts meža dienests operatīvi izsniedzis atļaujas, tādēļ jau trešajā dienā pēc vētras varēja ķerties pie seku likvidēšanas. To ļāva burtiski pāris dienu pirms vētras valdības pieņemtie noteikumi, kas dod iespēju šādās krīzes situācijās ātrāk saņemt ciršanas apliecinājumu.