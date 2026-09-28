Kāpēc saules paneļi laika gaitā zaudē efektivitāti: nosaukti izplatītākie iemesli
Saules paneļi pēdējos gados kļūst arvien populārāki daudzās pasaules valstīs. Tomēr laika gaitā to efektivitāte samazinās.
Saules paneļu kopējais efektivitātes zudums gadā ir no 0,3% līdz 1%. "SlashGear" skaidro, ar ko tas saistīts. Tiek norādīts, ka efektivitātes samazināšanās iemeslus var iedalīt trīs galvenajās kategorijās:
- degradācija gaismas ietekmē;
- potenciāla izraisīta degradācija;
- novecošanās izraisīta degradācija.
Izdevums skaidro, ka degradācijas pakāpe ir atkarīga no vairākiem faktoriem, tostarp paneļa kvalitātes un veida. Piemēram, efektivitātes zudums gaismas izraisītas degradācijas dēļ galvenokārt skar vecākus P tipa paneļus.
Gaismas izraisīta degradācija sākas brīdī, kad saules gaisma pirmo reizi nonāk uz saules baterijas elementiem. Tā izraisa parādību, kas pazīstama kā bora un skābekļa defekts, un var samazināt efektivitāti par aptuveni 1–3%. Tomēr mūsdienu N tipa paneļos šī problēma ir gandrīz pilnībā novērsta.
Potenciāla izraisīta degradācija norisinās lēnāk un tai ir kumulatīvs raksturs. Šo efektu izraisa elektriskais spriegums, un tas rodas, kad saules elementā vienlaikus iedarbojas augsts spriegums, karstums un mitrums. Tas notiek elektroķīmiskas reakcijas dēļ, kurā pozitīvi lādēti nātrija joni tiek pievilkti pie negatīvi lādētā saules elementa.
Atsevišķos gadījumos potenciāla izraisīta degradācija var samazināt saules paneļa efektivitāti gandrīz par 40% tikai dažu mēnešu laikā, bet vairāku gadu laikā efektivitātes zudums var sasniegt pat 90%.
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Novecošanās izraisīta degradācija var rasties tādēļ, ka lodētie savienojumi un kontaktu savienojuma vietas simtiem termisko ciklu laikā tiek pakļautas slodzei un pakāpeniski pavājinās.
Kā izvairīties no saules paneļu degradācijas
Izdevums norāda, ka, lai izvairītos no gaismas izraisītas degradācijas, labāk neizvēlēties P tipa saules paneļus, kas ir uzņēmīgāki pret šo parādību. Tā vietā ieteicams pievērst uzmanību N tipa paneļiem.
Izdevums arī iesaka pārliecināties, ka iegādātais saules panelis ir kvalitatīvs. Nekvalitatīvi izgatavoti saules paneļi, kuros izmantoti zemākas kvalitātes materiāli un komponenti, nolietosies ātrāk nekā augstākas kvalitātes paneļi.
Turklāt pareiza saules paneļu apkope var palīdzēt samazināt to efektivitātes zudumu. Tomēr jebkurā gadījumā laika gaitā nolietojums ir neizbēgams.