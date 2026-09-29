Viens ieradums pasargās gultu no putekļu ērcītēm: ko vērts izdarīt rudenī
Putekļu ērcītes ir ļoti sīkas un pašas par sevi nekaitīgas, taču tās bieži var iemitināties gultasveļā. Šie kaitēkļi var izraisīt niezi un traucēt miegu.
Kad putekļu ērcītes parādās visbiežāk
Putekļu ērcīšu savairošanās risks strauji palielinās septembra beigās, kad mājokļos tiek pieslēgta apkure un mikroskopiskajiem kaitēkļiem rodas ideāli apstākļi vairošanai, raksta "Express".
Putekļu ērcītes ir sīki radījumi, kas pārtiek no atmirušajām ādas daļiņām, auduma šķiedrām un smalkiem putekļiem. Tas viss uzkrājas gultasveļā, ja tā netiek regulāri mazgāta.
Pašas par sevi tās nerada tiešus draudus, tomēr to izdalījumi un ķermeņa daļiņas var izraisīt ādas niezi un traucēt miegu.
Kā atbrīvoties no putekļu ērcītēm
Speciālisti iesaka sākt nevis ar ģenerāltīrīšanu, bet gan ar pavisam vienkāršu gaisa kvalitātes kontroli telpās.
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"Lai samazinātu putekļu ērcīšu ietekmi, vajadzētu pazemināt temperatūru un mitruma līmeni telpās. Svarīga loma ir mājokļa vēdināšanai. Ielaidiet svaigu gaisu, atveriet logus vannas istabā vai ēdiena gatavošanas laikā, lai nepieļautu mitruma līmeņa paaugstināšanos," teikts ieteikumos. Vietās, kur ir augsts gaisa mitrums, eksperti iesaka papildus izmantot gaisa sausinātāju.
Rudenī mitruma līmenis dzīvokļos paaugstinās tieši tāpēc, ka logi tiek atvērti daudz retāk. Ēdiena gatavošanas un dušas laikā radītais tvaiks, kā arī veļas žāvēšana telpās palielina gaisa mitrumu, kam nav iespējas izkļūt no telpas.
Pietiek guļamistabu izvēdināt reizi dienā vai vismaz uz 10 minūtēm ieslēgt gaisa sausinātāju – ar to pietiek, lai izvadītu mitro gaisu un radītu putekļu ērcītēm vairošanai nelabvēlīgus apstākļus.
Kā mazgāt gultasveļu, lai atbrīvotos no putekļu ērcītēm
Regulāra gaisa cirkulācija ir vienkāršākais, taču ne vienīgais risinājums. Gada aukstajā laikā gultasveļu ieteicams mainīt vismaz reizi nedēļā.
Gultasveļa jāmazgā vismaz 60 °C temperatūrā un, ja iespējams, jāžāvē veļas žāvētājā – augsta temperatūra ātri iznīcina putekļu ērcītes.