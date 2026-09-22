"Pirmo reizi kaut ko tādu redzu!" Sēņotājas atradums Ēdoles pusē pārsteidz daudzus
Ventspilniece Laura norāda, ka Ēdoles pusē atradusi sēnes, kādas viņa lasījusi pirmo reizi dzīvē. Lieki teikt, ka daudzi par viņas atradumu pauduši pārsteigumu, norādot, ka "viņai ļoti paveicies".
"Man arī kaut kas interesants Ēdoles pusē [gadījās]. Pirmo reizi ko tādu lasīju," vietnē "Facebook" norāda Laura, daloties ar foto, kurā redzams sēņu grozs ar melnām sēnēm, kas līdzinās gailenēm. "Es pirmo reizi redzu šādu melnu gaileni," par redzēto sajūsmu pauž Modrīte. "Lasu sēnes gadu desmitiem bet tādu brīnumu neesmu redzējusi," piebilst Vita. Bet Karīna norāda, ka pagaišnedēļ ar bērniem tādas atrada mežā. Negriezu, jo nezināju tādu sēni," atklāj sieviete.
Tikmēr citi norādījuši, ka Laurai ar savu atradumu ļoti paveicies. "Mega ekskluzīva sēne! Super ieguvums," pauž Kristīne. Elvis norāda, ka "šitās restorānos pa dārgu naudu var pārdot". Bet kāds cits piebilst, ka Somijā šādu sēni pārdod lielveikalos par aptuveni 60 eiro kilogramā.
Tikmēr labākie sēņu speciālisti norāda, ka Laura atradusi melno gaileni jeb rudens taureni, kas mežos skaitoties liels retums. Vairāki sēņotāji norādījuši, ka, viņuprāt, minētā sēne, ir "Sarkanajā grāmatā", līdz ar to, sēni lasīt nemaz neesot atļauts. Tomēr Inga viņus precizē: "rudens taurene (Craterellus cornucopioides) Latvijā nav aizsargājamo sugu sarakstā un nav iekļauta "Sarkanajā grāmatā". Tā ir pilnīgi brīvi lasāma, ēdama un ļoti augstvērtīga sēne, ko daudzi sēņotāji uzskata par īstu delikatesi."
Rudens taurene (Craterellus cornucopioides), tautā saukta arī par melno gaileni vai miroņtauri, ir ēdama gaileņu dzimtas sēne ar tumšu, trompetei līdzīgu augļķermeni un izteiksmīgu, riekstainu aromātu. Latvijā tā nav bieži pamanāma, jo labi saplūst ar kritušajām lapām un meža zemi, tomēr piemērotās vietās – lapu koku un jauktos mežos, īpaši zem lazdām – var augt lielās grupās. Visbiežāk tā sastopama augustā un septembrī, bet atsevišķus pudurus iespējams atrast līdz pat novembrim.
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Rudens taurene tiek uzskatīta par īstu delikatesi – tā ir reta un ļoti garda sēne ar maigu, dziļu garšu un izteiksmīgu, nedaudz riekstainu aromātu. Gardēži to mēdz dēvēt arī par «budžeta trifeli», jo pat neliels sēnes daudzums ēdienam piešķir bagātīgu un izsmalcinātu garšu. Rudens taureni var kaltēt vai uzreiz cept sviestā vai olīveļļā, pievienot mērcēm, zupām, risoto, makaroniem, picām un sacepumiem. Pirms gatavošanas sēnes rūpīgi jāiztīra, jo to dobajā vidū mēdz sakrāties smiltis un meža gruži. Tās īpaši labi sader ar saldo krējumu, ķiplokiem, sīpoliem un sieru.