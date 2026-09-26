Eksperts nosauc lietas, no kurām vajadzētu atbrīvoties līdz 50 gadu vecumam (un agrāk)
Gadu gaitā mājās sakrājas daudz lietu, kuras neviens vairs neizmanto – apģērbs, bērnu mantas un dažādi priekšmeti, kas palikuši pēc pārmaiņām dzīvē.
Telpu organizēšanas eksperte iesaka regulāri pārskatīt šādus krājumus un atbrīvoties no liekā, raksta "marthastewart.com". No nevajadzīgām lietām vērts atbrīvoties ne tikai pēc 50 gadu vecuma.
Mājas kopšanas un profesionālās uzkopšanas eksperte Vanesa Garsija (Vanessa Garcia) iesaka regulāri pārskatīt savas mantas neatkarīgi no vecuma. "Neatkarīgi no tā, vai jums ir 50, 40 vai 30 gadi, ikvienam vajadzētu ievērot šos ieteikumus un atbrīvoties no lietām, kuras vairs netiek izmantotas," viņa norāda.
Pēc Garsijas teiktā, nevajadzīgo mantu pārskatīšanu un šķirošanu būtu vērts veikt reizi gadā. Zemāk apkopotas lietas, kuras eksperte iesaka pārskatīt un no kurām līdz 50 gadu vecumam vajadzētu atbrīvoties.
Apģērbs, ko neesat valkājis gadu vai ilgāk
Garsija iesaka sev pajautāt, vai kopš pēdējās reizes, kad konkrētais apģērba gabals ticis uzvilkts, jau pagājis gads. Tas palīdzēs nošķirt patiešām nepieciešamo apģērbu no tā, kas skapī glabājas tikai ieraduma pēc.
Vērts pievērst uzmanību arī vairākām ļoti līdzīgām lietām. "Nav nekādas vajadzības turēt 20 vienas krāsas džemperus ar kapuci tikai tāpēc, ka uz viena ir puķe, bet uz otra – taurenis," saka eksperte.
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Veca gultasveļa un aizkari
Pārskatiet mājas tekstilizstrādājumus un atstājiet tikai to, kas patiešām atbilst ģimenes vajadzībām. Liekās lietas, kas joprojām ir labā stāvoklī, var atdot citiem, bet pārāk nolietotās – izmest. Vērts pārskatīt aizkarus, dvieļus, palagus un gultasveļu.
Nekārtība garāžā
Sezonālie rotājumi, sporta inventārs, veci darbarīki, brīvā laika piederumi un kastes nereti gadiem krājas garāžā. Garsija iesaka reizi gadā pārskatīt garāžas saturu. Lietas, kas joprojām ir lietojamas, bet ģimenei vairs nav vajadzīgas, var pārdot vai atdot citiem.
Liekie virtuves piederumi
Ja reti uzņemat daudz viesu vai laika gaitā mainījušies jūsu ēst gatavošanas paradumi, virtuvē, iespējams, vairs nav nepieciešams tik daudz lietu kā agrāk. Garsija stāsta, ka mājās, kurās viņa strādājusi, sastapusi pat "gandrīz 30 gadus vecus" virtuves piederumus, kas gadiem ilgi nav izmantoti.
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Pārskatiet traukus, kuru jums ir vairāki vienādi, dažādas īpašiem nolūkiem paredzētas virtuves ierīces, trauciņus bez vākiem vai tādus, kuru vāki tiem neder, kā arī sadzīves tehniku, kuru tā arī neesat sākuši izmantot.
Skapji bez konkrēta pielietojuma
Runa ir par vietām, kur mantas krājas bez noteiktas kārtības vai pārdomātas uzglabāšanas sistēmas. "Skapja dziļumā varat atrast lietas un pat neapzināties, ka tās tur glabājušās gadiem, iespējams, pat gadu desmitiem," norāda Garsija.
Izņemiet visu no skapja, pārskatiet mantas un atrodiet ērtu vietu tām, kuras izmantojat regulāri. Tas palīdzēs nepieļaut, ka skapis atkal pārvēršas par vietu, kurā tiek samests viss pēc kārtas.
Lietas un līdzekļi ar beigušos derīguma termiņu
Pārbaudiet vannasistabas skapīšus, sadzīves ķīmijas glabāšanas vietas, pārtikas pieliekamo un mājas aptieciņu. Ieteicams atbrīvoties no saules aizsarglīdzekļiem, sadzīves ķīmijas, garšvielām, mērcēm, kosmētikas un medikamentiem, kuriem beidzies derīguma termiņš.
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Medikamenti un citi līdzīgi līdzekļi jānodod utilizācijai atbilstoši vietējiem noteikumiem, nevis vienkārši jāizmet sadzīves atkritumos.
Lietas, kas ģimenei vairs nav vajadzīgas
Bērniem pieaugot, mājās var palikt apģērbs, kas viņiem kļuvis par mazu, rotaļlietas, skolas darbi, apbalvojumi, sporta inventārs un citas lietas, kuras neviens vairs neizmanto.
Dodiet vecākiem un jau pieaugušiem bērniem iespēju paņemt vai digitalizēt to, ko viņi vēlas saglabāt. No pārējām lietām, kurām nav īpašas sentimentālas vērtības, var atbrīvoties.
Kolekcijas, kuras vairs nepapildināt
Ja gadiem neesat papildinājuši kādu kolekciju un tā vairs nesagādā prieku, iespējams, pienācis laiks no tās šķirties. Tās var būt keramikas figūriņas, vinila plates vai īpaši sāls un piparu trauciņu komplekti.
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Pamēģiniet tās atdot kādam, kurš joprojām kolekcionē šādas lietas. Atbrīvošanās no liekā nenozīmē, ka viss jāsāk no jauna – jūs vienkārši atbrīvojat vietu tam, kas jūs interesē šobrīd.