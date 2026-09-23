Gatavo, ko vēlies - dārzeņu un sēņu smēriņa RECEPTES
Īstais laiks pagatavot ko neierastāku! Dārzeņu un sēņu krēmus var ziest uz maizes, baudīt kā piedevu rīsiem, makaroniem, kartupeļiem un arī iemaisīt zupās un sautējumos kā garšvielu vai biezinātāju.
Zaļo zirnīšu un piparmētru smēriņš
To var gatavot arī no konservētiem zirnīšiem, taču tad krāsa nebūs tik koša.
Sastāvdaļas:
300 g saldētu zaļo zirnīšu
1 sīpols
1 citrona sula un rīvēta miziņa
60 g ciedru riekstu
1 sauja svaigu piparmētras lapiņu
1 ķiploka daiviņa
olīveļļa
sāls, malti pipari
Pagatavošana:
1. Sīpolus un ķiplokus nomizo un rupji sakapā. Ieber pannā sakarsētā eļļā un viegli apsautē. Riekstus ieber sausā pannā un viegli apgrauzdē, līdz sāk smaržot. Zirnīšus blanšē verdošā ūdenī, pēc tam strauji atdzesē aukstā ūdenī, lai saglabājas koši zaļā krāsa.
2. Sīpolus, ķiplokus, riekstus, zirnīšus un piparmētras liec blenderī, pamazām lej klāt eļļu, cik nepieciešams, un sablendē krēmīgā konsistencē. Pieber sāli un piparus, pievieno citrona sulu un rīvētās miziņas.
Sēņu un riekstu smēriņš
Valriekstu vietā der arī lazdu vai ciedru rieksti.
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Sastāvdaļas:
80 g brūno šampinjonu
80 g austersēņu
60 g valriekstu kodolu
10 g kaltētu baraviku
1 sīpols
2 ķiploka daiviņas
½ citrona sulas un rīvēta miziņa
sakapāti pētersīļi
olīveļļa
sāls, malti baltie pipari
Pagatavošana:
1. Baravikas aplej ar 100 ml ūdens un atstāj, lai vismaz 15 minūtes mērcējas. Sīpolus un ķiplokus nomizo un smalki sakapā. Šampinjonus un austersēnes sagriez plānās šķēlītēs.
2. Pannā sakarsē 50 ml olīveļļas un viegli apsautē sīpolus un ķiplokus, pievieno sagrieztās sēnes un apcep. Baravikas izņem no ūdens un kopā ar riekstiem pievieno pārējām sēnēm, un vēl pāris minūtes pacep.
3. Pievieno citrona sulu un miziņas un sablendē. Atbilstoši vēlamajai konsistencei pamazām lej klāt vēl eļļu. Iemaisi pētersīļus, sāli un piparus.
Baklažānu un olīvu smēriņš
To var blendēt, tomēr ar dakšiņu sakultam smēriņam ir patīkamāka tekstūra un izskats.
Sastāvdaļas:
500 g baklažānu
1 citrona sula un rīvēta miziņa
2 ēdk. gatavās sezama pastas
1 sauja notecinātu melno olīvu bez kauliņiem
2 ķiploka daiviņas
1 ēdk. smalki sakapātu pētersīļu
olīveļļa
sāls, malti pipari
Pagatavošana:
1. Cepeškrāsni sakarsē līdz 220 grādiem. Baklažānus uzliec uz plāts un cep aptuveni pusstundu, līdz miziņa kļūst melna un sāk mest burbuļus.
2. Nomizotus ķiplokus ļoti smalki sakapā.
3. No mazliet atdzisušiem baklažāniem ar karoti izņem mīkstumu un liec bļodā. Pievieno sezama pastu, citrona sulu un miziņas, ķiplokus, pētersīļus un eļļu un ar dakšiņu sakul pēc iespējas viendabīgākā konsistencē. Pieber sāli un piparus.
4. Olīvas sagriez plānās ripiņās un pārkaisi baklažānu pastai.