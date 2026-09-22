Vai cilvēcei vēl ir cerības izglābt planētu?
Dabas katastrofas, milzīgais piesārņojums, klimata pārmaiņas, vēja parku problēmas, ņemšanās ap tā dēvēto zaļo kursu. Tās ir lietas, kas skar mūsu katra ikdienu. Vieni teic, ka visas planētas klimata pārmaiņas liecina par teju vai drīzu pastardienu, bet citi atkal pārliecināti, ka zaļais kurss tādas pupu mizas vien ir, jaunākajā numurā vēstī žurnāls "Likums un Taisnība".
Kā ir īstenībā? Vai mēs pamazām ejam uz bojāeju, vai tieši pretēji – īpaši nav par ko uztraukties, un kā šajā situācijā rīkoties? To Likumam un Taisnībai skaidro Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta direktore, Dr. habil. sc. ing. Dagnija Blumberga: par zaļo kursu, enerģētiku, vēja parkiem un atkritumu dedzināšanu; par klimata pārmaiņām, Latvijas enerģētisko neatkarību, mājokļu siltināšanu, atjaunojamajiem energoresursiem, kodolenerģiju un to, kāpēc pārmaiņas sākas no katra mūsu paša rīcības.
Zaļais kurss nav izdomājums
Pēdējos pārdesmit gados ļoti daudz runājam par planētas glābšanu, klimata pārmaiņām, fosilo kurināmo un citiem draudiem. Vieni saka, ka tas viss ir bīstami un ka planēta patiešām atrodas briesmās. Citi savukārt apgalvo, ka zaļais kurss tāds izdomājums vien ir un nekāda panika nebūtu jāceļ.
Zaļais kurss nav izdomāts, ar pārliecību saka Dagnija Blumberga. Tā pamatideja pēc būtības ir gauži vienkārša: netērējiet vairāk, nekā jums ir nepieciešams! Tas attiecas uz visiem līmeņiem – uz katru indivīdu, uzņēmumiem, pašvaldībām, valsti, enerģētikas sektoru un arī uz globālo līmeni.
Paskatīsimies, kā mēs paši tērējam enerģiju. Piemēram, daudzdzīvokļu mājās bieži patērējam vairāk enerģijas, nekā nepieciešams. Un, kad runājam par māju siltināšanu, nereti dzirdam: “Nē, nē, lai valsts atnāk un nosiltina mūsu māju, un tad mēs domāsim, vai to vajag. Mēs to nevaram pavilkt.”
Ja māja ir pienācīgi nosiltināta, tā patērē daudz mazāk enerģijas un par to nav daudz jāmaksā. Bet, ja ēka nav siltināta un ir daudz jāmaksā, sākas nākamais stāsts – valdībai jādomā, kā nākt pretī cilvēkiem, kuri nevar samaksāt par siltumenerģiju un apkuri. Tiek meklēti ārkārtas fondi vai citi līdzekļi, no kuriem segt šo palīdzību.
Pirmais solis – ēku siltināšana
Ja mēs patiešām pieņemam zaļā kursa principu – patērēt tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams, tad pirmais solis ir ēku siltināšana. Jāskatās, kā tam varētu piesaistīt valsts atbalstu jeb palīdzību. Ir dažādas valsts atbalsta programmas, tostarp finanšu institūcijas Altum programmas, ar kuru palīdzību iespējams segt daļu no izdevumiem.
Latviešiem ir teiciens: “Dāvātam zirgam zobos neskatās.” Taču šajā gadījumā ir jābūt arī ieguldījumam no pašu iedzīvotāju puses. Tātad rodas jautājums par iedzīvotāju līdzfinansējumu, bet cilvēks var jautāt: “Kāpēc man maksāt, ja es varētu arī nemaksāt?”
Bet, ja mēs dedzinām fosilos resursus, atmosfērā nonāk oglekļa dioksīds jeb CO₂, kas veicina siltumnīcas efektu. Un te viss ir ļoti vienkārši: ja mēs saprastu, ka arī paši esam daļa no šī procesa, ka vētras, koku krišana uz automašīnām un citas parādības nav atrautas no mūsu rīcības, mēs sāktu vairāk domāt par to, ko paši darām.
Klimata pārmaiņas globālā mērogā ir saistītas ar cilvēku darbību. Zinātnieki ir apkopojuši datus un konstatējuši, ka siltumnīcefekta gāzu koncentrācija atmosfērā ir pieaugusi un ka tam ir noteikta ietekme uz klimatu.
Visu publikāciju lasi žurnāla “Likums un Taisnība” 5. numurā.
Projektu "Klimata kurss – SIA "Izdevniecība "Rīgas Viļņi"" sabiedrības izpratnes veicināšanas kampaņu par klimatneitralitāti un zaļo enerģiju Latvijā" finansiāli atbalsta emisijas kvotu izsolīšanas instruments.