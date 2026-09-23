Pārdod omes porcelānu un citas mantas internetā? Kad par šiem darījumiem var interesēties VID
Mainoties gadalaikiem, daudzi no mums ķeras pie lielās mājas revīzijas. No skapjiem pazūd sezonas drēbes, bērnu mantas, kāds pārdod vecmāmiņas porcelāna traukus un lietas, kurām ģimene gadiem ilgi nav atradusi izmantojumu.
Mūsdienās šīm mantām otro elpu iedot ir vieglāk nekā jebkad. Atliek nofotografēt, ievietot sludinājumu kādā platformā – un pircējs nereti atrodas ļoti ātri. Taču līdz ar naudas pārskaitījumu kontā mēdz rasties arī jautājumi: vai par pārdotiem bērnu ratiņiem jāmaksā nodoklis? Vai Valsts ieņēmumu dienests (VID) redz manus sludinājumus? Kas notiek, ja gada laikā kontā ienāk daudz nelielu pārskaitījumu? Un kurā brīdī nekaitīga tirgošanās pārvēršas par biznesu?
Pārdodu savas mantas. Vai tas ir bizness?
Vispirms pats svarīgākais: personīgo mantu pārdošana pati par sevi nenozīmē, ka cilvēks ir sācis nodarboties ar biznesu. VID savu darbu nodokļu administrēšanas jomā balsta uz datu analīzi un risku izvērtējumu. Situācijas, kad fiziskas personas internetā pārdod mantas, tiek vērtētas individuāli, raugoties uz šo darbību ekonomisko būtību.
Ja persona pārdod savas personīgai lietošanai iegādātās mantas, piemēram, savu lietoto apģērbu, bērnu lietas vai sadzīves priekšmetus, šādi darījumi nav saistāmi ar saimniecisko darbību. Ienākumi no personiskai lietošanai iegādātu mantu pārdošanas netiek aplikti ar nodokli.
Tātad cilvēks, kurš pārdod pašam vairs nevajadzīgu mēteli, zābakus, kas bērnam kļuvuši par maziem, vai pirms gadiem iegādātu televizoru, nav automātiski kļuvis par uzņēmēju. Taču situācija mainās, ja preces tiek iegādātas jau ar domu tās pārdot tālāk un nopelnīt.
Kad sākas saimnieciskā darbība
Ja persona sistemātiski iegādājas preces – gan jaunas, gan lietotas – ar mērķi tās pārdot tālāk un gūt peļņu, šāda darbība ir kvalificējama kā saimnieciskā darbība.
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