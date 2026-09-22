Cirtaini, eleganti un neatvairāmi – Rīgā vienkopus pulcējas vairāk nekā 240 pūdeļu
Nedēļas nogalē tika aizvadīts izsmalcināts pasākums – @klusaiscentrs pulcēja vairāk nekā 240 pūdeļu šķirnes suņu un viņu saimnieku pirmajā pūdeļu ...
Mūsu mīluļi
Šodien 12:05
FOTO: četrkājaino elegance Rīgas ielās - pūdeļu parāde pulcē vairāk nekā 240 dalībnieku
Nedēļas nogalē tika aizvadīts izsmalcināts pasākums – @klusaiscentrs pulcēja vairāk nekā 240 pūdeļu šķirnes suņu un viņu saimnieku pirmajā pūdeļu parādē Rīgā. Pasākums izvērtās par īstiem ģimenes svētkiem, pulcējot kopā paaudzes – no bērniem un mazbērniem līdz vecākiem un vecvecākiem, kā arī draugus, radus un kaimiņus.
Pasākuma dalībnieki pulcējās dzīvojamā kompleksa Heart of Hanza pagalmā, jo šis šogad ekspluatācijā nodotais jaunais projekts attīstīts kā mājdzīvniekiem īpaši draudzīga un pieejama vide, kur četrkājainie draugi ir pilntiesīga kopienas daļa. Pēc satikšanās priekiem, gājiens turpinājās pa klusā centra ielām, noslēdzoties Antonijas ielā.
Kā uzsver pasākuma organizatori, šī diena galvaspilsētā paliks atmiņā ar neaizmirstamiem mirkļiem, patiesu prieku un īpašu kopības sajūtu.