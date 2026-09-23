Kāpēc kafijas tasīte vienus uzmundrina, bet citus gandrīz neietekmē: zinātnieki nosauc iemeslus
Viena kafijas tasīte vienam cilvēkam palīdz sākt dienu, bet citam šķiet gandrīz bezjēdzīga – pat tad, ja tā izdzerta vēlu vakarā. Kāpēc vienu kafija “paceļ”, kamēr otram tā gandrīz neko nemaina, un kādi faktori to ietekmē?
Dažiem cilvēkiem kofeīns ir ātrs enerģijas uzkrāšanās līdzeklis, savukārt citiem tas tikpat kā neietekmē pašsajūtu pat pēc vakara kafijas tases. Zinātnieki ir atklājuši, ka tas ir saistīts ar patērēto daudzumu un to, kā organisms vielu pārstrādā, ziņo BBC.
Pēc lietošanas kofeīns ātri nonāk asinīs un pēc tam smadzenēs, kur bloķē adenozīna darbību. Tas ir savienojums, kas dienas laikā uzkrājas un izraisa miegainību. Pats kofeīns papildu enerģiju nerada, bet maskē noguruma sajūtu.
Kofeīna daudzums ir atkarīgs no konkrētā dzēriena un tā porcijas. Piemēram:
- 400 ml latte – 175 mg;
- 200 ml filtrētas kafijas – 100 mg;
- 250 ml enerģijas dzēriena – 80 mg;
- 60 ml espresso – 70 mg;
- 200 ml šķīstošās kafijas – 60 mg;
- 220 ml tējas – 50 mg melnajā un 30 mg zaļajā tējā;
- 355 ml kolas – 33 mg;
- 50 g šokolādes – 25 mg tumšajā un 10 mg piena šokolādē.
Aknās kofeīnu sadala enzīms, kura darbību regulē gēns CYP1A2. Kofeīna izvadīšana no organisma var ilgt no sešām līdz 20 stundām.
Ziemeļrietumu universitātes Čikāgā uztura katedras asociētā profesore Merilina Kornelisa norāda, ka otra kafijas tasīte, kas izdzerta pēc dažām stundām, negaidīti var pastiprināt pirmās tasītes iedarbību.
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Arī dzīvesveids un daži fizioloģiski faktori ietekmē kofeīna vielmaiņas ātrumu. Jauns pētījums liecina, ka eiropieši un dienvidamerikāņi vidēji kofeīnu sadala ātrāk.
Smēķēšana šo procesu var paātrināt aptuveni par 65%, savukārt šāda ietekme nav konstatēta saistībā ar veipošanu.
Dažas antibiotikas, kontracepcijas līdzekļi un citi medikamenti, gluži pretēji, var palēnināt kofeīna izvadīšanu.
Grūtniecības laikā hormonālās pārmaiņas arī samazina enzīma aktivitāti aknās, kas sadala kofeīnu.
Nozīme ir arī ieradumam regulāri dzert kafiju. Organisms pakāpeniski pielāgojas kofeīnam, tādēļ tā iedarbība kļūst mazāk pamanāma. Pēc vairāku nedēļu pārtraukuma jutība pret kofeīnu var atjaunoties.
Miega speciālisti iesaka nelietot kofeīnu vismaz sešas stundas pirms gulētiešanas. Psiholoģe un miega speciāliste Lindsija Brauninga cilvēkiem, kuri dodas gulēt ap plkst. 22.00, iesaka nelietot kofeīnu pēc plkst. 14.00, taču uzsver, ka universāla noteikuma visiem nav.
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Lielbritānijas Nacionālais veselības dienests grūtniecēm iesaka ierobežot kofeīna patēriņu līdz 200 mg dienā – aptuveni divām kafijas tasītēm no kafijas automāta.
Pārējiem pieaugušajiem galvenais ieteikums ir mērenība, jo jutība pret kofeīnu katram cilvēkam ir atšķirīga.
Smaga saindēšanās ar kofeīnu ir reta un parasti saistīta ar ļoti koncentrētu produktu lietošanu, kas ļauj organismā dažu minūšu laikā nonākt vairākiem gramiem kofeīna.
Daudzus gadus veiktie pētījumi liecina par saistību starp mērenu kafijas lietošanu un zemāku vairāku nopietnu slimību risku, kā arī nedaudz ilgāku mūžu. Tomēr cēloņsakarība vēl nav pilnībā pierādīta.