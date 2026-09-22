Viss ēdiens vienā pannā, un tas nav sautējums! Iesaka Našķoties Zane
Kartupelis pannā sānu pie sāna ar vistas kāju, sīpoliem un tomātiem? Tā ir tikai viena no neskaitāmi daudzajām un daudzveidīgajām vienas pannas ēdienu versijām.
Rudens ir izcili piemērots laiks vienas pannas ēdienu gatavošanai, jo šī ir ražas sezona. Tas ir arī lielisks veids, kā gudri izmantot pārpalikumus, kad veikalu atlaižu vai tirgus krāsainības ietekmē kaut kas nopircies par daudz. Šādi var sagatavot ne tikai pamata maltīti, bet arī, piemēram, zupas bāzi: pannā liek tomātus, kabačus, sīpolus, ķiplokus, papriku, garšaugus, olīveļļu, izcep un pēc tam samaļ zupā.
“Lai ko arī nolemtu likt pannā, iesaku neskopoties ar taukvielām – sviestu, gī sviestu, ķiploku sviestu vai olīveļļu, jo tas dod bagātīgu garšu. Un vēl produktus pirms likšanas gatavoties ir ieteicams drusku apcept uz plīts vai apbrūnināt cepeškrāsnī pannā ar karstumizturīgu rokturi, jo citādi sanāks parasts sautējums,” atgādina Rimi garšu gide Zane Grēviņa (Našķoties Zane).
Vienkāršs princips, kā sakārtot pannas saturu
Viens proteīna avots – sāta sajūtai un garšai. “Tie var būt gan augu valsts, gan dzīvnieku izcelsmes produkti: desiņas, vistu šķiņķīši vai kājiņas, zivs, cūkgaļa, tofu vai tempe. Ir cilvēki, kas dod priekšroku garnelēm un citām jūras veltēm, taču vienas pannas ēdienos tā nebūtu mana pirmā izvēle. Lai ko arī izvēlētos, to der iepriekš iemarinēt un apcept. Būs drusku ilgāk un sarežģītāk, bet nāks par labu ēdiena kopējai garšai,” stāsta Zane Grēviņa.
Cieti saturošs produkts. Derēs kuskuss, kas sevišķi labi saskan ar lasi vai mencu (ideāls risinājums, ja ēdiens jāpagatavo ātri), bulgurs, rīsi vai pasta – vislabāk orzo un zvaigznītes, jo maza izmēra pasta vienmērīgāk gatavosies un nepiedegs. Interesanta kombinācija izdosies ar njoki.
“Vienas pannas ēdienu guru pastāv uz to, ka jāizvēlas viens cietes avots, bet es saku, ka var arī miksēt, piemēram, ņemt dažādu gatavos graudu maisījumus vai garšas bagātināt pašrocīgi un kuskusam, rīsiem vai pastai pievienot, teiksim, oranžās lēcas,” iesaka garšu gide.
Dārzeņi – eksperti iesaka vienai pannai izvēlēties divu veidu dārzeņus, bet, pēc Zanes domām, droši var izvērsties plašāk. “Ķiploku daiviņas, sarkanie un parastie sīpoli, krāsainās paprikas, ziedkāposti, brokoļi, brokolīni, ķirbji un kartupeļi, selerijas sakne – šie pannā jāliek pirmie, jo gatavosies visilgāk. Pašus pēdējos pievieno cukīni, kabačus, spinātus, kale jeb lapu kāpostu. Tas, tāpat kā garšaugi, jāapviļā eļļā, citādi no augšas apdegs. Derēs arī turku zirņi, konservēta kukurūza, svaigi vai saldēti zaļie zirnīši; ļoti garšīgi ir cepti tomāti,” iedvesmā dalās Zane Grēviņa.
Virsū – garšas akcenti un kraukšķītis. Te var likt lietā sieru pārpalikumus, svaigos sierus, kazas sieru, fetu, lielas vai mazas mocarellas bumbiņas, svaigus garšaugus, citronu sulu, marinētus sīpolus, rukolu, sāls vietā – dažādus pesto vai bekonu ar sāļumiņu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Noderīgi ieteikumi:
- Visus produktus nevajadzētu griezt vienāda izmēra gabalos. Jāņem vērā arī to gatavošanas laiks. Ja, piemēram, kartupeli un kabaci sagriezīsi vienādos gabalos un liksi pannā vienā laikā, kabacis izšķīdīs un cerētā sacepuma vai viruma vietā būs zupa.
- Nepārpildi pannu! Tāds kārdinājums var viegli rasties, it sevišķi, ja jāgatavo lielākam ēdāju pulkam. Taču jāatceras, ka šādam ēdienam nāks tikai par labu, ja kaut kas drusku piecepsies vai apgruzdēs – tas dos gan papildu garšas niansi, gan kraukšķīgu tekstūru. Līdz malai pārpildītā pannā ēdiens vienkārši izsutīs.
- Dažādu materiālu pannās būs atšķirīgs gatavošanas laiks. Metāla pannas sakarst ātrāk, un arī ēdiens ātrāk pagatavosies un izteiksmīgāk apbrūnēs, savukārt stikla traukiem drīzāk ir tendence ēdienu izsutināt.
- Ja ēdienam kā cietes elementu izvēlies graudaugus, pannā jāpievieno nedaudz šķidruma. Ūdeni liet gan nav ieteicams, ēdiens garšos daudz labāk, ja pannā ieliesi buljonu, kokosriekstu pienu vai saldo krējumu.
- Gatavot cepeškrāsnī nenozīmē atstāt pašplūsmā! Ēdiena sulīgumu un tekstūru var un vajag kontrolēt, apsedzot pannu ar foliju un pēc vajadzības atsedzot, lai gatavošanas beigās ēdiens iegūtu zeltainu garoziņu.
Dārzeņu panna ar pesto un siera lasi
2–3 porciju pagatavošanai nepieciešams:
500 g laša filejas (sagriezta 3–4 gabalos)
400 g saldo kartupeļu
400 g brokoļu
250 g ķirštomātiņu
1,5 ēdk. bazilika pesto
olīveļļa dārzeņu apslacīšanai pirms cepšanas
sāls un malti čili pipari pēc garšas
parmezāna tipa cietais siers laša pārkaisīšanai pirms un dārzeņu apbēršanai pēc cepšanas
svaigi pētersīļi pasniegšanai
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pagatavošana:
1. Saldos kartupeļus sagriežz apmēram 2 cm biezās šķēlēs, brokoļus sadali ziedkopās, izkārto cepampannā. Pievieno ķirštomātiņus, visu pārlej ar olīveļļu, pārber ar sāli un samaltiem čili pipariem. Pannu ar dārzeņiem liec līdz 180 grādiem sakarsētā cepeškrāsnī un visu gatavo apmēram 20 minūtes (gatavošanas laiks atkarīgs no saldo kartupeļu šķēļu izmēra).
2. Kad dārzeņi izcepti, tiem pa vidu atstatus citu no cita novieto laša gabalus, tos pārsmērē ar bazilika pesto un pārber ar smalki sarīvētu nogatavinātu cieto sieru.
3. Cepeškrāsni noregulē ventilatora karsēšanas režīmā, pannu liec atpakaļ krāsnī un pabeidz vakariņu gatavošanu vēl apmēram 8–10 minūtes.
4. Pannu izņem no cepeškrāsns, dārzeņus apber ar smalki sarīvētu sieru, sakapātiem svaigiem pētersīļiem un pasniedz.