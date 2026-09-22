Nezini, kur meklēt baravikas? Interaktīva karte parāda Latvijas mežus, kuros tās varētu augt
Mēdz teikt, ka viens no kārtīga latvieša visrūpīgāk glabātajiem noslēpumiem ir sēņu vietas. Taču tiem, kuri savu uzticamo baraviku vai gaileņu mežu vēl nav atraduši, talkā var nākt tehnoloģijas. Latvijā izveidota interaktīva “Sēņu karte”, kas palīdz noskaidrot, kuros mežos varētu būt piemērotākie apstākļi dažādu ēdamo sēņu augšanai.
Kartē iespējams izvēlēties konkrētu sēņu sugu un apskatīt vietas visā Latvijā, kur to būtu vērts meklēt. Tiesa, pilnu grozu meža labumu tā gluži negarantē. Uzreiz jāsaka, ka kartē redzamās vietas nav citu sēņotāju iesniegtas. Šīs interaktīvās sēņu kartes pamatā izmantoti Meža valsts reģistra dati un informācija par konkrētu sēņu augšanai piemērotajiem apstākļiem.
Palīgs sēņu vietu izvēlē
“Sēņu karte” (senukarte.lv) tapusi kā privāta iniciatīva, kuras mērķis ir palīdzēt sēņotājiem atrast mežus, kuros varētu būt piemēroti apstākļi dažādu sēņu augšanai. Kartes autors norāda, ka ideja radusies pavisam praktiska iemesla dēļ, pašam lūkojot pēc labām sēņošanas vietām. Tā vietā, lai dotos mežā uz labu laimi, radās doma izmantot publiski pieejamo informāciju par Latvijas mežiem un pēc tās mēģināt noteikt vietas, kur konkrētām sēņu sugām varētu būt piemērotāki augšanas apstākļi.
Šī karte paredzēta kā palīgs sēņošanas vietas izvēlē un negarantē to, ka konkrētajā vietā būs iespēja pielasīt pilnu grozu meža velšu. Arī pats kartes autors uzsver, ka kartes sniegtā informācija jāuztver drīzāk kā orientieris, jo dabā sēņu daudzumu ietekmē virkne apstākļu, kurus nav iespējams paredzēt.
Kā tiek noteiktas sēņu augšanas vietas?
Lai noteiktu, kuros Latvijas mežos meklēt, piemēram, vērtīgo priežu baraviku vai ekskluzīvo melno gaileni, tiek ņemti vērā Meža valsts reģistra dati, ko salīdzina ar informāciju par katras sēnes iecienīto vidi.
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Aprēķinos tiek ņemti vērā vairāki faktori. Viens no svarīgākajiem ir tas, kādi koki konkrētajā vietā aug, jo daudzas sēnes ir cieši saistītas ar noteiktām koku sugām. Tāpat nozīme ir meža tipam un audzes vecumam. Piemēram, vienai sēņu sugai piemērotāks var būt priežu mežs, bet citai – egles vai bērzi.
Balstoties uz šiem datiem, katrai meža teritorijai tiek aprēķināta piemērotība izvēlētajai sēņu sugai. Kartē to var redzēt procentos – jo augstāks rādītājs, jo konkrētā meža apstākļi ir labvēlīgāki attiecīgajai sēnei.
Tomēr arī ļoti augsts rādītājs nenozīmē, ka, aizbraucot uz norādīto vietu, sēņu groziņš būs pilns līdz malām. Kartē netiek ņemti vērā laikapstākļi, tāpēc nav zināms, vai konkrētajā mežā bijis pietiekami daudz nokrišņu, kāda ir augsnes temperatūra u.tml. Iespējams, kāds cits sēņotājs tieši šo mežu nesen jau ”izķemmējis”. Līdz ar to kartes norādītais procents raksturo vietas piemērotību konkrētās sēnes augšanai, nevis iespēju tajā dienā sēni patiešām atrast.
No gailenēm līdz baravikām – ko var atrast kartē?
“Sēņu kartē” iespējams sameklēt 28 Latvijā sastopamu ēdamo sēņu sugas. Starp tām ir gan sēņotāju iecienītās parastās gailenes un baravikas, gan dažādas bekas, bērzlapes, rudmieses, celmenes un citas biežāk vai retāk sastopamas meža veltes. Lietotājam atliek izvēlēties interesējošo sugu, un kartē uzskatāmi tiks parādītas teritorijas, kurās tai varētu būt piemērotākie augšanas apstākļi.
Meklēšanu iespējams arī sašaurināt. Piemēram, ieslēdzot iespēju “Tikai sezonā tagad”, sarakstā paliek tās sēnes, kurām augšanas sezona ir šobrīd. Kartē arī iespējams pietuvināt interesējošo Latvijas daļu un aplūkot konkrētus mežu apgabalus, tādējādi pirms došanās sēņot aptuveni saprotot, kurā virzienā būtu vērts doties.
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Ar potenciālajām sēņu vietām kartes iespējas nebeidzas. Tajā pieejami arī vairāki papildu informācijas slāņi, kas var noderēt, plānojot došanos mežā. Piemēram, iespējams apskatīt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un citu informāciju par izvēlēto apkārtni.
Kartē atrodama arī informācija par pēdējā gada laikā reģistrētajiem brūno lāču novērojumiem, kas šogad kļuvis īpaši aktuāli. Jāuzsver, ka tie nav reāllaika brīdinājumi par lāču atrašanās vietu, bet tikai parāda iepriekš fiksētus novērojumus.
Karte rāda vietu, bet vai tur drīkst doties?
Pirms doties uz kartē noskatīto mežu, jāņem vērā, ka piemērota sēņu augšanas vieta automātiski nenozīmē, ka teritorija ir brīvi pieejama. Daļa Latvijas mežu atrodas privātīpašumā, savukārt citviet var būt noteikti pārvietošanās vai citi ierobežojumi. Tāpēc pirms došanās ceļā vērts pārliecināties par konkrētās teritorijas statusu un ievērot dabā izvietotās norādes.
Īpaša uzmanība jāpievērš aizsargājamām dabas teritorijām. Arī pati “Sēņu karte” piedāvā apskatīt ar tām saistītu informāciju. Atsevišķās teritorijās atrašanās vai dabas velšu ieguve var būt ierobežota.
Galu galā “Sēņu karte” vislabāk izmantojama kā palīgs jaunu sēņošanas vietu meklēšanā. Tā nevar pateikt, vai zem konkrētās egles šorīt izaugusi baravika, taču var palīdzēt izvēlēties mežu, kurā tās meklēšanai ir piemērotāki apstākļi. Pārējais jau paliek paša sēņotāja ziņā.