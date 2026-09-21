Ko iesākt ar ābolu kalniem? 4 receptes, kas rudenī noteikti jāizmēģina
Ābolu laiks ir īstais brīdis, lai šos augļus ēstu ne tikai svaigā veidā, bet arī gatavotu no tiem dažādus gardus ēdienus. Lūk, četras receptes iedvesmai.
Zināšanai
Ja nomizotos un sagrieztos ābolus uzreiz neizlieto, nedaudz apslaki tos ar citrona sulu, lai nesabrūnē.
Ābolu pankūkas
Ideālas svētdienas rīta brokastis – biezas, pufīgas un gardas pankūkas.
30 minūtes
3–4 personām
4 āboli
250 g kefīra
220 g miltu
2 olas
2 ēdk. cukura
30 g kausēta sviesta
1 tējk. cepampulvera
½ tējk. kanēļa
½ tējk. sodas
šķipsna sāls
eļļa cepšanai
1. Ābolus nomizo, izgriez serdi un sagriez plānās šķēlītēs.
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2. Bļodā sakul olas, kefīru, cukuru un kausēto sviestu.
3. Citā bļodā samaisi miltus, cepampulveri, sodu, sāli un kanēli.
4. Iemaisi miltu maisījumu šķidrajās sastāvdaļās kopā ar āboliem.
5. Pankūkas cep uz ieeļļotas pannas mērenā karstumā zeltainas no abām pusēm.
Pildīti āboli
Auzu pārslu vietā var izmantot brokastu pārslas.
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50 minūtes
4 personām
4 āboli
200 ml ābolu sulas
50 g marcipāna
3 ēdk. auzu pārslu
3 ēdk. medus
2 ēdk. sakapātu lazdu riekstu
2 ēdk. rozīņu
1 ēdk. sviesta
½ tējk kanēļa
1. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 180 grādiem.
2. Āboliem nogriez vāciņu un ar tējkaroti vai meloņu karoti izgreb serdi un mazliet mīkstuma, lai ir vieta, kur ielikt 2–3 ēdk. pildījuma.
3. Sakapā ābola vāciņus un liec bļodā kopā ar auzu pārslām, riekstiem, rozīnēm, medu, kanēli un sadrupinātu marcipānu. Samaisi un bagātīgi piepildi ar šo masu ābolus.
4. Ābolus kārto cepamtraukā un uz katra uzliec pa piciņai sviesta, kā arī uzlej pa karotei ābolu sulas. Atlikušo lej cepamtraukā.
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5. Cep ābolus 30–40 minūtes (ilgums atkarīgs no ābolu šķirnes). Cepšanas laikā pāris reižu aplaisti ābolus ar šķidrumu no pannas.
6. Ābolus pasniedz siltus ar karoti saldējuma vai putukrējuma.
Ābolu mafini
Pagatavoto mīklu var cept kūkas formā – sanāks lieliska ābolu-drumstalu kūka. Šādā gadījumā pagarini cepšanas laiku un rūpīgi uzmani, līdz gatavs.
45 minūtes
6 lieli mafini
3 āboli
280 g miltu
150 g cukura
150 ml eļļas
150 ml piena
1 ola
3 tējk. cepampulvera
1 tējk. kanēļa
½ tējk. sāls
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Drumstalām:
100 g cukura
100 g miltu
100 g sviesta
1 tējk. kanēļa
1. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 180 grādiem. Mafinu pannā saliec papīra groziņus vai iesmērē to ar sviestu un purini miltus. Ābolus iztīri, nomizo un sagriez nelielos kubiņos.
2. Sajauc bļodā miltus ar cukuru, cepampulveri, kanēli un sāli. Atsevišķi sakul olu ar eļļu un pienu. Iejauc to sausajās sastāvdaļās līdz ar ābolu gabaliņiem. Sadali mīklu pa mafinu groziņiem.
3. Lai pagatavotu drumstalas, liec visas sastāvdaļas bļodā un ar pirkstgaliem saberz maizes drupačām līdzīgā masā. Bagātīgi pārkaisi mīklai mafinu pannā un liec cepties uz apmēram 25 minūtēm. Gatavību pārbaudi ar koka skaliņu – iedurtam biezākajā vietā, tam jānāk ārā sausam. Vislabāk mafini garšo silti.
Ābolu un biezpiena sacepums
Lai pagatavotu pavisam viendabīgas tekstūras sacepumu, izberz biezpienu caur sietiņu vai izvēlies veikalā nopērkamo kulinārijas biezpienu.
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1 stunda
6–8 personām
4 āboli
500 g biezpiena
3 olas
100 g cukura
100 g skābā krējuma
1 citrons
50 g mannas + 1 ēdk. trauka izkaisīšanai
3 ēdk. brūnā cukura
1 tējk. sviesta
1 tējk. kanēļa
1 tējk. vaniļas cukura
šķipsna sāls
1. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 170 grādiem. Apmēram 1 ½ l cepamtrauku iesmērē ar sviestu un iepurini tajā mazliet mannas.
2. Ābolus nomizo, iztīri un sagriez plānās šķēlēs. Apber tos ar kanēli un apmaisi. Uzlej 1 ēdk. citrona sulas un atkal apmaisi.
3. Bļodā sadrupini biezpienu. Liec klāt olas, cukuru, vaniļas cukuru, krējumu, mannu un sāli. Pusi masas liec cepamtraukā un pārklāj to ar pusi ābolu. Pa virsu liec atlikušo masu un virspusē atkal ābolus. Pārkaisi ar brūno cukuru un liec krāsnī uz apmēram 45 minūtēm.