Vai pirms ūdens nolaišanas poda vāks tiešām jāaizver? Zinātniekiem ir atbilde
Izdari savas lielās vai mazās darīšanas, nolaid ūdeni un dodies prom – šķiet, kas gan tur varētu būt sarežģīts? Tomēr zinātnieki brīdina, ka šajā brīdī no tualetes poda gaisā var nonākt milzums sīku pilienu, kas var saturēt arī mikroorganismus.
Jaunākais Austrālijas Flindersa Universitātes pētījums atklāj, vai poda vāka aizvēršana patiešām palīdz.
Flindersa Universitātes pētnieki sistemātiskā zinātniskās literatūras pārskatā analizējuši 22 iepriekš veiktus pētījumus par aerosoliem un bioaerosoliem, kas rodas, nolaižot ūdeni tualetes podā. Darbs 2026. gada septembrī publicēts zinātniskajā žurnālā Science of the Total Environment.
Secinājums ir visai nepatīkams – ūdens nolaišana rada turbulenci, kuras dēļ no poda gaisā nonāk mikroskopiski pilieni jeb aerosoli. Dažos analizētajos pētījumos tie konstatēti pat pieauguša cilvēka elpošanas zonas augstumā.
Tas nozīmē, ka daļu šo daļiņu cilvēks teorētiski var ieelpot.
Kas īsti izlido no poda?
Problēma nav tikai pats ūdens. Mikroorganismi podā var nonākt gan tā lietošanas laikā, gan atrasties ūdenī, ar kuru pods tiek skalots.
Flindersa Universitātes pētnieki secināja – jo lielāka mikroorganismu koncentrācija ir podā, jo vairāk to var nonākt radītajos bioaerosolos. Savukārt lielāks skalošanai izmantotā ūdens daudzums kopumā bija saistīts ar lielāku aerosolu veidošanos. Īpaši liela to koncentrācija vairākos pētījumos konstatēta tieši poda tuvumā un sēdekļa augstumā.
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Turklāt daļiņas nepazūd uzreiz pēc ūdens nolaišanas – pētījumos aerosoli gaisā konstatēti vismaz 20 sekundes pēc skalošanas.
Tātad – vāku aizvērt vai neaizvērt?
Īsā atbilde – jā, ja tualetes podam ir vāks, pirms ūdens nolaišanas to ir vērts aizvērt. Taču nevajadzētu domāt, ka aizvērts vāks pilnībā atrisina problēmu.
Flindersa Universitātes pētījuma galvenā autore Lira Adijani iesaka pirms skalošanas vāku aizvērt kā piesardzības pasākumu, lai mazinātu iespējamo aerosolu ieelpošanu. Vienlaikus pētnieki uzsver, ka pašlaik pieejamie dati par vāka efektivitāti nav viennozīmīgi un aizvērts vāks aerosolu izplatīšanos pilnībā neaptur.
Iemesls ir vienkāršs – tualetes poda vāks nav hermētisks. Starp sēdekli, vāku un poda malu paliek spraugas, pa kurām sīkās daļiņas var izkļūt.
To apstiprina arī 2025. gadā American Journal of Infection Control publicēts pētījums. Eksperimentos ar Escherichia coli baktērijām un diviem vīrusu aizstājējiem pētnieki konstatēja, ka vāka aizvēršana samazina bioaerosolu izplatīšanos, taču daļa tik un tā izkļūst caur spraugām. Ja sprauga sasniedza sešus milimetrus, ārpus poda nonāca aptuveni 24% E. coli bioaerosolu, bet izmantoto vīrusu aizstājēju gadījumā – pat 49% un 57%. Turklāt 92% skalošanas laikā radušos pilienu bija mazāki par vienu mikrometru.
Citi pētījumi rāda – ar vāku vien nepietiek
Interesanti, ka ne visi pētījumi apliecina būtisku ieguvumu no vāka aizvēršanas.
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Arizonas Universitātes zinātnieku pētījumā, kas publicēts American Journal of Infection Control, tualetes podos tika ievietots cilvēku zarnu vīrusus imitējošs bakteriofāgs MS2. Pēc ūdens nolaišanas pētnieki pārbaudīja tualeti un dažādas vannasistabas virsmas.
Rezultāti parādīja, ka vīrusu piesārņojums uz vannasistabas virsmām būtiski neatšķīrās atkarībā no tā, vai ūdens nolaišanas brīdī poda vāks bija atvērts vai aizvērts.
Pētnieki secināja, ka vāka aizvēršana viena pati nav pietiekama, lai novērstu apkārtējās vides piesārņošanu.
Tas nenozīmē, ka vāka aizvēršanai nav jēgas. Drīzāk vāks maina veidu un virzienu, kā aerosoli izplatās – daļiņas vairs neceļas tik brīvi taisni uz augšu, taču var izkļūt pa spraugām sānos.
Arī Flindersa Universitātes pētnieki norāda, ka līdzšinējie dati par vāka stāvokļa neatkarīgo ietekmi uz kopējo aerosolu daudzumu ir ierobežoti un pretrunīgi.
Baktērijas var palikt gaisā pārsteidzoši ilgi
Par šo problēmu zinātnieki brīdinājuši jau iepriekš. Journal of Hospital Infection publicētā pētījumā tika pētīta Clostridioides difficile jeb C. difficile baktēriju izplatīšanās pēc tualetes noskalošanas.
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Baktērijas tika konstatētas gaisā līdz 25 centimetru augstumā virs poda sēdekļa. Visvairāk to bija uzreiz pēc ūdens nolaišanas, taču tās gaisā bija konstatējamas arī vēlāk. Pētnieki novēroja arī apkārtējo virsmu piesārņošanos un secināja, ka tualetes bez vākiem var palielināt C. difficile izplatīšanās risku apkārtējā vidē, īpaši ārstniecības iestādēs.
Savukārt plašākā zinātniskās literatūras apskatā secināts, ka potenciāli infekciozi aerosoli var rasties ievērojamā daudzumā un daļa sīko daļiņu pēc izžūšanas var saglabāties gaisā. Vienlaikus zinātnieki uzsvēra būtisku niansi – nav pārliecinoši pierādīts, cik lielā mērā tieši šis mehānisms reālos apstākļos izraisa cilvēku saslimšanu.
Ko darīt?
Ja gribas vannasistabā samazināt mikroorganismu izplatīšanos, Flindersa Universitātes pētnieki iesaka skatīties plašāk.
Svarīga ir regulāra tualetes poda un tā tuvumā esošo virsmu tīrīšana, roku mazgāšana pēc tualetes apmeklējuma un laba telpas ventilācija.
Arī skalošanas apjomam var būt nozīme. Ja podam ir divas skalošanas pogas, mazāka ūdens daudzuma izvēle situācijās, kad ar to pietiek, var palīdzēt samazināt radīto aerosolu daudzumu.