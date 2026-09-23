Medus vai kļavu sīrups - kurš ir veselīgāks un ar ko tie atšķiras
Izvēle starp neapstrādātu medu un kļavu sīrupu ir atkarīga no tā, ko vēlaties iegūt uzturvērtības ziņā.
Neapstrādātā medū ir vairāk kaloriju, savukārt kļavu sīrups satur vairāk minerālvielu, raksta "Health". Abi saldinātāji ir veselīgāka alternatīva galda cukuram, tomēr arī tie satur cukuru, tāpēc tos ieteicams lietot mērenā daudzumā.
Pēc ekspertu teiktā, gan medus, gan kļavu sīrups galvenokārt sastāv no ogļhidrātiem un cukura, savukārt olbaltumvielu, šķiedrvielu un tauku tajos ir maz.
"Viena ēdamkarote (20 grami) medus satur nedaudz vairāk kaloriju, ogļhidrātu un cukura nekā kļavu sīrups. Lietojot lielākas porcijas, šī atšķirība kļūst izteiktāka – piemēram, piecās ēdamkarotēs medus ir 82 grami cukura, savukārt tādā pašā daudzumā kļavu sīrupa – 60,5 grami," teikts publikācijā.
Medus galvenokārt sastāv no fruktozes, savukārt kļavu sīrupā pārsvarā ir saharoze. Kļavu sīrupā ir gandrīz četras reizes vairāk kālija un ievērojami vairāk kalcija nekā medū, lai gan tieši kalcijs ir viena no medū visvairāk sastopamajām minerālvielām.
Kādas vērtīgas īpašības piemīt neapstrādātam medum?
"Medus satur vitamīnus, minerālvielas un antioksidantus, tostarp polifenolus un flavonoīdus. Šie antioksidanti palīdz cīnīties ar brīvajiem radikāļiem – nestabilām daļiņām, kas var izraisīt šūnu bojājumus un veicināt slimību attīstību," piebilst publikācijas autori.
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Medus vērtīgās īpašības:
- var darboties kā prebiotiķis – prebiotikas baro labvēlīgās zarnu baktērijas, tādējādi veicinot veselīgu gremošanas sistēmas darbību;
- nerafinēts saldinātājs – medū saglabājas dabiskās uzturvielas, tāpēc tas var būt vērtīgāka izvēle nekā rafinētais cukurs, kam ir ļoti zema uzturvērtība;
- tradicionāls līdzeklis – medus var palīdzēt nomierināt sāpošu kaklu, atvieglot bronhiālās astmas simptomus un veicināt dzīšanu.
Kādas vērtīgas īpašības piemīt kļavu sīrupam?
Kļavu sīrupu iegūst no cukura kļavas sulas. Sulu vārot, ūdens iztvaiko, bet cukuri koncentrējas, veidojot biezu un saldu sīrupu. "Salīdzinājumā ar citiem dabīgajiem saldinātājiem kļavu sīrups ir īpaši bagāts ar polifenoliem. Tas satur abscizīnskābi – augu hormonu un organisku skābi, kas var uzlabot jutību pret insulīnu un palīdzēt uzturēt veselīgu cukura līmeni asinīs," norāda "Health".
Tas satur arī augu izcelsmes vielas – tā dēvētos fenola savienojumus –, kas var palīdzēt cukura diabēta kontrolē.
Kā ar konsistenci un garšu?
Kļavu sīrupam ir viendabīga, bieza konsistence, savukārt neapstrādāta medus tekstūra var atšķirties atkarībā no tā cukuru sastāva. Medus var būt gan šķidrs un sīrupveidīgs, gan biezs un kristalizējies.
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"kļavu sīrupa garšu ietekmē apkārtējā vide, gadalaiks un ģeogrāfiskā izcelsme. Sīrupu iedala kategorijās pēc tā garšas un krāsas – no ļoti gaiša un salda līdz tumšam ar izteiktāku rūgtumu," teikts publikācijā.
Savukārt medus garša ir tikpat daudzveidīga un atkarīga no ziediem un augiem, no kuriem bites ievākušas nektāru. Tā garšas nianses var būt ļoti dažādas – no zāļainām un ziedainām līdz pat izteikti karamelizētam saldumam.