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Šodien 07:28
Pagarinātājs pagarinātājā un vēl 7 kļūdas ar elektroierīcēm, ko mājās labāk nepieļaut
Elektroierīces mūsu mājās ir visur. Sākot no tējkannas, kurā uzvāram ūdeni savai rīta kafijai, līdz televizoram, ledusskapim, veļasmašīnai, putekļu sūcējam un vēl, un vēl. Lielāko daļu no šīm ierīcēm izmantojam tik automātiski, ka reti aizdomājamies, vai vispār darām to pareizi.
Daži šķietami nevainīgi paradumi liek ierīcēm patērēt vairāk elektrības, citi var saīsināt to kalpošanas laiku. Taču atsevišķos gadījumos nezināšana vai neapdomīga rīcība var radīt drošības riskus. Jauns.lv apkopojis astoņas izplatītas kļūdas elektroierīču izmantošanā mājās.