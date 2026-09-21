VIDEO: jūsu attiecībām ir nozīme - ikviena mājas renovācija sākas ar kaimiņu sveicināšanos
Pēc “Eurostat” datiem, 64 % Latvijas iedzīvotāji dzīvo dzīvokļos, un īpaši liels īpatsvars ir galvaspilsētā. Lai arī Rīga nevar lepoties ar daudzām siltinātām daudzdzīvokļu ēkām, tendence ir augšupejoša. Rīgas enerģētikas aģentūras energoefektivitātes speciālists Valters Muzikants uzsver, ka jebkura apjoma remontdarbi kopīpašumā vienmēr sākas ar kaimiņu savstarpējo komunikāciju.
Ar ekspertu tiekamies Raunas ielā 58/k-5, kur nupat noslēgts vērienīgs ēkas siltināšanas projekts – siltināta fasāde, atjaunots jumts, nomainīti logi un durvis, atjaunoti inženiertīkli. “Klimatneitrāla daudzdzīvokļu māja – tas ir tāds spēcīgs apzīmējums. Konkrēti šai ēkai siltuma patēriņš samazinājies par 68 %, ja salīdzina ar māju blakus, kas nav siltināta, un šis ir piemērs, ko sauc par gandrīz nulles emisijas ēku. Izraugoties tehnoloģiskos risinājumus konkrētam īpašumam, primāri tiek domāts par samērīgumu starp ieguvumiem un izmaksām. Protams, teorijā var būt atjaunots nams ar pilnīgu nulles patēriņu, bet atmaksas periods būtu ļoti ilgs, un tas vairāk iespējams jaunbūvēm,” skaidro energoefektivitātes speciālists.
Būvniecības izmaksu pieauguma rezultātā kopējais maksājums iedzīvotājiem turpmāk būs nedaudz lielāks, tomēr arī ietaupījums uz siltuma patēriņu ir vērā ņemams, turklāt apzinoties, ka apkures cenas tikai augs. Turklāt šādās atjaunotās mājās nav nepieciešami tehniskie jeb avārijas remonti, kas arī rada daļu no ietaupījuma.
“Ar ko jāsāk jebkuri labiekārtošanas darbi? Jāsāk ar to, ka sveicinās ar kaimiņiem. Komunikācija ir visa pamatā. Labs sākums ir mājas “WhatsApp” čats, un tad jau var sākt domāt, ko darīt, jo bieži vien jau nesāk uzreiz ar mājas pilnu renovāciju. Biežāk ir sarunas, piemēram, par autostāvvietām un mazāka apjoma darbiem. Kad ir doma kaut ko darīt, var pieaicināt Rīgas enerģētikas aģentūras speciālistus, jo katrs Rīgas iedzīvotājs var pieteikties konsultācijai vai pasaukt ekspertu uz kopsapulci, kurā var izrunāt, ko ir vērts darīt un kādi ir atbalsta mehānismi.”
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Valters Muzikants norāda, ka jebkurš darbs sākas ar diviem izpētes dokumentiem – tehniskās apsekošanas atzinumu, kas informē par mājas kopējo stāvokli, un tas obligāti jāizstrādā katrai ēkai reizi desmit gados, un energosertifikātu, kurā norāda esošos siltuma zudumus un ko varētu ietaupīt, veicot konkrētus siltināšanas darbus.
Renovēto un siltināto ēku skaits Rīgā lēnām, tomēr pieaug, piemēram, šajā ALTUM programmā atbalstam pieteikušās ap 100 ēku, citas pilsētas ar procentuāli lielāku siltināto daudzdzīvokļu māju skaitu ir priekšā. Eksperts skaidro, ka tam ir vairāki racionāli iemesli. Ja mājā Rīgas mikrorajonā ir, piemēram, 100 dzīvokļu, tad noorganizēt, ka sanāk kopā šie simts cilvēki, ir diezgan grūti vai pat neiespējami. Lai pieņemtu lēmumu, vajadzīga gan tikai puse, bet arī pusei vienoties par noteiktiem darbiem un izmaksām ir grūti.
“Rīgā ilgi esam dzīvojuši divvalodīgā kopienā, un tas arī sagādā grūtības tikt pie vienota risinājuma. Agrāk, iespējams, šī ēku atjaunošana nav bijusi prioritāte domes vadības līmenī. Tas gan pēdējos gados ir mainījies.”
Ja dzīvokļu īpašnieki šobrīd nespēj vienoties par uzlabojumiem, agrāk vai vēlāk viņi būs spiesti parūpēties par kopīpašuma tehnisko stāvokli, piemēram, lai balkoni ir atbilstošā tehniskā stāvoklī un nekrīt zemē, lai fasāde un siltumsistēma tiek atjaunota. Eksperts skaidro, ka ķieģeļu mājas jeb “hruščovkas” dzīvildze varētu būt lielāka nekā paneļu mājai, kurā vairāk jārūpējas par savienojumu vietām fasādē, īpaši, ja nav uzlikts siltinājums slānis.
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Gadu gaitā ir mainījušies pretargumenti, kāpēc daļa iedzīvotāju iebilst vai ir piesardzīgi par ēkas renovāciju. “Kādreiz domāja, ka visi, kas to dara, ir blēži. Tas tagad patīkami mainījies. Vēl domāja, ka viss sapelēs un neviens nemāk būvēt, bet tagad ir uzkrājusies labā pieredze un var parādīt konkrētas ēkas, kur viss ir kārtībā. Tagad pats svarīgākais – cik tas maksās. Protams, ka izmaksas, lai atjaunotu māju, var būt miljons, bet, ja to sadala uz simt dzīvokļiem, uz divdesmit gadiem, uz divpadsmit mēnešiem, noņem nost apkures ietaupījumu, noņem nost avārijas remontdarbu ietaupījumu, noņem nekustā īpašuma nodokli par 90 %, kas ir atlaide, pierēķina klāt nekustamā īpašuma vērtības pieaugumu, tad jau tā matemātika kļūst citāda. Tā ka, ja uz to skatāmies kā uz investīciju savā dzīvē, jādomā divdesmit gadu perspektīvā.”
Projektu “Klimata kurss – SIA “Izdevniecība “Rīgas Viļņi”” sabiedrības izpratnes veicināšanas kampaņu par klimatneitralitāti un zaļo enerģiju Latvijā” finansiāli atbalsta emisijas kvotu izsolīšanas instruments.