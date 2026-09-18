Plovs kā Uzbekistānā - svarīgākie knifi un recepte, ar ko pabarot veselu saimi
Plovs ir īstais ēdiens maltītei, kas jāceļ galdā radu vai draugu saietā, jo to maz taisīt nav vērts. Turklāt tam ir daudz variantu un recepšu. Kurš vispareizākais? Uzbeku plovs ir visautentiskākais.
Kas jāzina, gatavojot uzbeku plovu?
* Galvenais plova labās garšas noslēpums ir rīsi. Plova gatavošanas speciālisti uzskata, ka visgardākais plovs sanāk no devzira rīsiem, kas aug Uzbekistānā. Tie ir ļoti cītīgi jānomazgā.
* Tā kā plovu gatavo par godu svētkiem, dzimšanas dienas svinībām, kāzām un tamlīdzīgi, to mēdz vārīt daudz. Ja ir pietiekami liels katls, droši vari dubultot produktu daudzumu.
* Eļļas daudzums ir atkarīgs no gaļas treknuma – jo treknāka gaļa, jo mazāk eļļas vajadzēs.
* Plova vārīšanai vispiemērotākais ir čuguna katls; ja tāda nav, ņem katlu ar biezāku dibenu. Plovu vari vārīt gan uz gāzes, gan elektriskās plīts (te gan būs grūtāk noregulēt vajadzīgo karstumu); uz indukcijas plīts gan nekas labs nesanāks.
* Burkānus nevajag rīvēt; nederēs arī tādi, kādus griež tā dēvētajiem korejiešu burkāniem.
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* Sīpolus sagriez vidēji biezos gredzenos. Ņem vērā – jo plānākas ripas, jo ātrāk sacepas un apdeg, bet apdeguši sīpoli plovā ir negaršīgi un neizskatīgi. Sīpoli piešķir plovam krāsu. Jo stiprāk sacep, jo piesātinātāka plova krāsa, taču nedrīkst pārcept.
* Arī gaļu negriez mazos, bet diezgan paprāvos gabalos – pat pusplaukstas lielumā. Tradicionāli lielāko kauliņu (ja tāds ir) ar gaļu vai gaļas gabalu pasniedz vai nu visvecākajam ēdājam, vai visdārgākajam ciemiņam.
* Piemērotāki būs vecāki ķiploki, kam galviņas sākušas dalīties daiviņās, bet nav izjukušas.
* Pa rokai turi verdošu ūdeni, ko pieliet gaļai un dārzeņiem. To, kas pēc pieliešanas sāk vārīties, dēvē par zirvaku, un no tā atkarīgs, kāds plovs sanāks.
* Sāli pieber tik daudz, lai sākumā šķidrums liekas mazliet pārsālīts; daļu sāls uzsūks rīsi.
* Romiešu ķimenes pirms bēršanas katlā vispirms ieber saujā un pirkstos kārtīgi saberzē, tad aromāts būs izteiktāks un garša piesātinātāka.
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* Rīsus uzliec dārzeņiem un šķidrumam pa virsu, ar putu karoti vienmērīgi izlīdzini, bet nemaisi!
Uzbeku plovs
8 personām
2 stundas 30 minūtes pagatavošanai
800 g rīsu
800 g burkānu (vēlams, dzelteno)
800 g jēra gaļas
100–125 ml eļļas bez smaržas
2 sīpoli
2 ķiploka galviņas
2 ēdk. kaltētu bārbeļu
1–2 tējk. romiešu ķimeņu
sāls
1. Nomizotus burkānus sagriez rupjos salmiņos, sīpolus – gredzenos.
2. Gaļu nomazgā un sagriez paprāvos gabalos. Nogriez treknumus un sagriez smalkāk.
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3. Ķiploku galviņām saudzīgi noberz miziņu tā, lai daiviņas neatdalītos.
4. Katlu ar biezu dibenu (vislabāk – čuguna katlu) kārtīgi sakarsē. Liec iekšā treknumu un izkausē. Ar putu karoti izņem laukā.
5. Pielej eļļu un sakarsē. Pievieno sīpolus un maisot apcep dzeltenīgus.
6. Ieliec gaļas gabalus un, ik pa brīdim saudzīgi apmaisot, izcep pusgatavus.
7. Pievieno burkānus un uz mērenas uguns, saudzīgi maisot, apcep.
8. Pielej verdošu ūdeni tā, lai vismaz par 1½–2 cm pārklāj produktus. Vāri vismaz 45 minūtes, bet vēl labāk – stundu. Ja vajag, pielej vēl ūdeni.
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9. Kad pagājušas 45 minūtes, pieliec veselas ķiploku galviņas, ieber bārbeles un romiešu ķimenes. Pieber sāli, samaisi un vāri vēl 15–20 minūtes.
10. Tikmēr rīsus ļoti rūpīgi noskalo un liec katlā – mazās kaudzītēs pa visu katlu. Izlīdzini, bet nemaisi.
11. Vāri, līdz šķidrums savārās, tad samazini karstumu līdz minimālam, uzliec vāku un atstāj uz aptuveni 20 minūtēm.
12. Izņem ķiploku galviņas. Saudzīgi samaisi no augšas līdz apakšai.
13. Liec lielā traukā un virsū uzliec ķiplokus. Tad katram uz šķīvja uzliec porciju rīsu, gabalu gaļas un dažas mīkstās ķiploka daiviņas.