Zaļā revolūcija tavās mājās - kā pasaules konflikti un nestabilitāte maina mūsu ikdienu enerģijas jomā
Nestabilā ģeopolitiskā situācija un mainīgās energoresursu cenas mudina privātmāju īpašniekus domāt par zaļo enerģiju. Tas ir ne tikai videi draudzīgi, bet arī izdevīgi.
“Likums un Taisnība” skaidro, kā sevi nodrošināt ar enerģiju, būt neatkarīgam un cik tas maksā.
Pilnīga pašpietiekamība
Ar saules paneļiem, kas ražo elektrību, un saules kolektoriem, kas ražo siltumu, Latvijā saulainajā periodā ir iespējams pilnībā nodrošināt mājsaimniecību ar elektrību, “Likumam un Taisnībai” saka SIA “Vides investīciju fonds Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Gints Kārkliņš.
“To dara daudzi, un mēs iesakām, balstoties uz prognozēto elektroenerģijas patēriņu, izvēlēties atbilstošu saules paneļu jaudu un uzstādīt akumulatoru. Akumulatora ietilpību šobrīd iesakām pat izvēlēties lielāku, jo nav iespējams paredzēt, cik daudz būs mākoņainu vai lietainu dienu. Jo lielāka būs akumulatoru sistēma, jo efektīvāk varēs izmantot saražoto elektroenerģiju dienās, kad saule nespīd.
Runājot par pašpietiekamību, saulainajā periodā – no marta sākuma līdz oktobra beigām – iespējams nodrošināt līdz pat 100% no nepieciešamās elektroenerģijas. Savukārt ziemas periodā, piemēram, novembrī un decembrī, saules kolektori un saules paneļi vairs nestrādā pietiekami efektīvi, jo saules starojuma intensitāte ir pārāk maza. Tāpēc šajā laikā pilnībā nodrošināt pašpietiekamību tiešā veidā nav iespējams,” skaidro speciālists.
Ko dara daudzi iedzīvotāji? Vasarā viņi saražo vairāk elektroenerģijas nekā paši patērē un pārpalikumu pārdod par biržas cenu. Tādējādi veidojas uzkrājums naudas izteiksmē, ko ziemā var izmantot elektroenerģijas iegādei. Tas ļauj gada griezumā būtiski samazināt izmaksas, lai gan ziemā augstāku cenu dēļ var būt nepieciešama piemaksa.
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“Protams, jāņem vērā, ka elektroenerģijas cenas svārstās – vasarā tās parasti ir zemākas, bet ziemā augstākas. Līdz ar to elektroenerģijas daudzuma ziņā var sasniegt simtprocentīgu pašpietiekamību, bet naudas izteiksmē ziemas mēnešos var nākties piemaksāt, jo elektroenerģija tad ir dārgāka nekā vasarā,” teic Gints Kārkliņš.
Vidējais atmaksāšanās laiks
Bez valsts atbalsta investīciju saules paneļu uzstādīšanai atmaksāšanās periods ir aptuveni septiņi līdz deviņi gadi, atkarībā no iekārtu izmaksām. Savukārt, iegādājoties sistēmu ar valsts atbalstu un pie pašreizējām elektroenerģijas cenām, atmaksāšanās periods var būt aptuveni četri līdz pieci gadi.
Ideālos apstākļos tas var būt vēl īsāks. Piemēram, pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, kad elektroenerģijas cenas bija ļoti augstas, ar valsts atbalstu uzstādītās sistēmas dažos gadījumos atmaksājās pat viena vai divu gadu laikā. Tāpēc daudz kas ir atkarīgs no elektroenerģijas cenas. Jo zemākas elektroenerģijas cenas būs nākotnē, jo ilgāks būs investīciju atmaksāšanās periods.
Tomēr šo rādītāju nevar vienādi attiecināt uz visiem, katra situācija ir individuāla. Ātrāk investīcija atmaksājas tiem, kuri uzstāda sistēmu, kas atbilst viņu faktiskajam elektroenerģijas patēriņam, skaidro Gints Kārkliņš.
Bez liekas birokrātijas
Ja mājsaimniecība vēlas uzstādīt saules paneļu sistēmu, tā ir diezgan vienkārša procedūra – nav jātaisa projekts un tamlīdzīgi. Jāvēršas pie kādas firmas, kas piedāvā uzstādīt šādu iekārtu. Pārsvarā gadījumu individuālajai mājai tā izmaksā ap 10 000 eiro. Latvijā individuālās elektrostacijas jau ir uzstādījušas vairāk nekā 15 000 mājsaimniecību.
Firmas ne tikai piedāvā uzstādīt iekārtas, bet arī sagatavot dokumentāciju. Taču sagatavošana ir samērā vienkārša, un cilvēks to var izdarīt arī pats. Gints Kārkliņš min piemēru, ka to izdarījis kāds deviņdesmitgadīgs cilvēks: “Viņš aizgāja uz bibliotēku, kur pieejami datori, aizpildīja pieteikumu un veiksmīgi saņēma valsts atbalstu. Ja to varēja izdarīt cilvēks šādā vecumā, tad to var izdarīt praktiski jebkurš. Turklāt atbalsta programmā nav pārmērīgas birokrātijas. Ja pieteikumā ir kāda neliela kļūda vai neprecizitāte, to ir iespējams precizēt.” Visu informāciju par individuālās saules elektrostacijas uzstādīšanu un pieejamo valsts atbalstu var iegūt Vides investīciju fonda tīmekļvietnē lvif.gov.lv.
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Lai saņemtu valsts atbalstu, ir jāievēro trīs galvenie nosacījumi:
* Pirmkārt, dzīvojamajai mājai jābūt ierakstītai zemesgrāmatā.
* Otrkārt, mājai jāpieder fiziskai personai, kura ir Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs. Atbalsts paredzēts tikai Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuri savu dzīvesvietu ir deklarējuši Latvijā.
* Treškārt, saules paneļu iekārtas nedrīkst iegādāties no ārvalstu interneta veikaliem, piemēram, no Ķīnas, Lietuvas vai Polijas. Tām jābūt iegādātām no Latvijas komersanta.
Cik liels ir valsts atbalsts?
Kad ir izpildīti šie trīs nosacījumi un iekārta ir uzstādīta, cilvēks aizpilda pieteikumu un saņem valsts atbalstu, kas ir līdz 65%. Ja sistēmas kopējās izmaksas ir aptuveni 10 000 eiro, tad valsts atbalsts saules paneļu un akumulatoru iegādei ir 6500 eiro un cilvēkam vien jāiegulda 3500 eiro.
Līdz 2029. gada beigām Latvijas iedzīvotāji var pieteikties valsts atbalstam, lai iegādātos un uzstādītu savos īpašumos saules paneļus, siltumsūkņus, granulu katlus vai izveidotu pieslēgumu centralizētajai siltumapgādes sistēmai. Konkursa ietvaros vienam projektam pieejamais maksimālais atbalsts ir 15 000 eiro un maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte nepārsniedz 70% no siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegādes vai mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai izveides izmaksām.
Visvairāk mājsaimniecības izvēlas saules paneļus, nevis individuālās vēja elektrostacijas, jo mazās vēja turbīnas ir ekonomiski izdevīgas tikai vietās ar pietiekami spēcīgu un vienmērīgu vēju, piemēram, piekrastē vai atklātās lauku teritorijās. Pilsētās un mežainās vietās vēja plūsma ir nevienmērīga, tāpēc turbīnas ražo mazāk elektroenerģijas. Tāpat mazajām vēja elektrostacijām bieži nepieciešami papildu saskaņojumi, un jāņem vērā troksnis, augstuma ierobežojumi un apkopes izmaksas. Latvijā pēdējos gados strauji pieaug kopējā vēja enerģijas ražošana, taču to galvenokārt nodrošina lielie vēja parki. Individuālās vēja stacijas vien rēķināmas dažos desmitos.
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Ar siltumsūkņiem situācija gan ir citādāka – tie Latvijā ir kļuvuši par ļoti populāru apkures risinājumu. Līdz šī gada vidum atbalstītajos projektos bija uzstādīti ap 1000 siltumsūkņu – tie ir populāri īpaši jaunbūvēs un mājās, kur atsakās no gāzes vai cietā kurināmā.
Sūcam siltumu
Atbalstu siltumsūkņu uzstādīšanai mājsaimniecībās arī administrē Vides investīciju fonds Klimata un enerģētikas ministrijas programmas ietvaros.
Programma paredz atbalstu: * gaiss–ūdens siltumsūkņiem, kā arī * zeme–ūdens siltumsūkņiem. Maksimālais atbalsts vienam projektam var sasniegt 15 000 eiro vai līdz 70% no iekārtas vērības, faktiskā summa ir atkarīga no izvēlētās tehnoloģijas un projekta izmaksām. Tipiskas siltumsūkņu izmaksas Latvijā ir šādas: * gaiss–gaiss: līdz 4000 eiro; * gaiss–ūdens: 7000–14 000 eiro; * zeme–ūdens: 15 000–30 000 eiro. Cena ir atkarīga no * mājas platības; * nepieciešamās jaudas; * radiatoru vai grīdas apkures un * urbuma nepieciešamības (zemes siltumsūknim). Salīdzinot ar elektrisko, dīzeļdegvielas vai sašķidrinātās gāzes apkuri, izmaksas par apkuri var samazināties par 40–70%.
Siltumsūknis ir apkures iekārta, kas nevis rada siltumu, bet pārvieto to no apkārtējās vides (gaisa, zemes vai ūdens) uz māju. Tas darbojas līdzīgi kā ledusskapis, tikai pretējā virzienā – ledusskapis izvada siltumu no iekšpuses uz ārpusi, bet siltumsūknis paņem siltumu no ārpuses un nogādā to telpās.
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Siltumsūkņa plusi: * zemas apkures izmaksas; * automātiska darbība – nav jākurina; * var sagatavot karsto ūdeni; * daudzi modeļi vasarā var arī dzesēt telpas.
Siltumsūkņa mīnusi: * salīdzinoši augstas sākotnējās izmaksas; * nepieciešama elektroapgāde; * ārējais bloks rada nelielu troksni, tāpēc svarīgi izvēlēties piemērotu novietojumu.
Ja vēlaties uzstādīt siltumsūkni, tad jārīkojas līdzīgi tam, kā ar saules paneļu uzstādīšanu – vispirms jāvēršas firmās, kas piedāvā siltumsūkņus, un pēc tam jāpiesakās valsts atbalstam.
Gandrīz ikkatrs var ražot enerģiju
Gan šobrīd pieejamās tehnoloģijas, gan to cenas enerģijas ražošanu pašpatēriņam ir padarījušas pieejamāku nekā jebkad agrāk. Tirgū katras mājsaimniecības vajadzībām ir iespējams piemeklēt gan atbilstošākos saules enerģijas ražošanas, gan enerģijas uzglabāšanas un siltumenerģijas ražošanas risinājumus, kas lielā mērā ļauj nodrošināt mājsaimniecību enerģētisko pašpietiekamību, Likumam un Taisnībai Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) viedokli pauda ministrijas Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrības līdzdalības departamenta komunikācijas speciāliste Dace Vesterdāla. Viņa stāsta: “Nemitīgi strādājam arī pie normatīvā regulējuma pilnveides, lai pielāgotu to gan šā brīža iespējām gandrīz ikkatram kļūt par nelielu enerģijas ražotāju, gan ar to saistītajiem izaicinājumiem.
Iespējas mājsaimniecībām kļūt enerģētiski pašpietiekamām būtu jāvērtē ne tikai no tehniskā, bet arī ekonomiskā aspekta. Jāņem vērā, ka augstāka pašpietiekamība ir saistīta ar lielākām investīcijām iekārtās un ilgāku to atmaksāšanās periodu, tādēļ ikvienai mājsaimniecībai būtu jāizvērtē, kurš ir tas enerģētiskās pašpietiekamības līmenis, kas tieši tai būtu visracionālākais. Ja apkures jomā gan tehniski iespējama, gan ekonomiski pamatota ir pilnīga autonomija, piemēram, uzstādot siltumsūkni, tad ar paša saražotu elektroenerģiju tipiskos gadījumos ekonomiski pamatoti ir nosegt būtisku daļu no patēriņa, bet ne visu, trūkstošo apjomu saņemot no tīkla. Jāņem vērā, ka gan mājsaimniecībām, gan komersantiem pieejamā elektroenerģijas neto norēķinu sistēma ļauj ar saules paneļiem paša saražotās elektroenerģijas pārpalikumu izmantot arī tajā laikā, kad saule nespīd, kā arī citos tā paša aktīvā elektroenerģijas lietotāja objektos.”
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Vēl pieejami 28 miljoni
Kopš 2022. gada marta darbojas KEM administrētā atbalsta programma, kas izstrādāta Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) ievaros. Kopumā četru gadu laikā īstenoti vairāk nekā 15 tūkstoši projektu, piešķirot atbalstu 57 miljonu eiro apmērā. Vēl pieejams finansējums 28 miljonu eiro apmērā. Atbalsta programmas mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un uzlabot energoefektivitāti mājsaimniecībās, atbalstot enerģijas ražošanas iekārtu iegādi un pieslēgumu izveidošanu centralizētajai siltumapgādes sistēmai.
Atbalsts sniegts projektiem visos Latvijas reģionos – saules paneļu, vēja ģeneratoru, dažādu veidu siltumsūkņu, saules kolektoru un koksnes biomasas katlu, kas piemēroti granulu kurināmajam, iegādei, elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtu iegādei, kā arī mājsaimniecību pieslēgumu centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšanai un siltummezglu izveidei (lai nodrošinātu dzīvojamās mājas pieslēgšanu pie centralizētās siltumapgādes sistēmas).
Populārākā izvēle mājsaimniecību vidū atbalsta programmas ietvaros ir saules paneļu iegāde. Ja iedzīvotāji programmas ietvaros izvēlas uzstādīt siltumenerģijas ražošanas iekārtas, atbalstu var saņemt, ja tiek veikta esošo fosilo energoresursu (gāze, ogles, marķētā dīzeļdegviela un citu) izmantojošu apkures katlu nomaiņa. Atbalsta apmērs ir atkarīgs no izvēlētās iekārtas veida un tehniskajiem parametriem. Plašāka informācija, pieteikšanās nosacījumi, veidlapas un statistika par īstenotajiem projektiem pieejama tīmekļvietnē ekii.lv, skaidro KEM.
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Lielāks atbalsts Goda ģimenēm
Ņemot vērā iedzīvotāju lielo interesi par videi draudzīgu enerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanu, Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) sagatavojusi grozījumus atbalsta programmā. Tie paredz palielināt atbalsta intensitāti Latvijas Goda ģimenēm, tostarp daudzbērnu ģimenēm, līdz 85% no attiecināmajām izmaksām līdzšinējo 70% vietā. Lielākais atbalsts attiektos gan uz enerģijas ražošanas iekārtu iegādi, gan pieslēguma izveidi centralizētajai siltumapgādes sistēmai.
KEM priekšlikums šajā atbalsta programmā ir ieviest arī jaunu atbalsta aktivitāti, kas ļautu nomainīt neefektīvus malkas vai granulu katlus pret siltumsūkņiem, saules kolektoriem vai moderniem granulu katliem, kā arī izveidot hibrīdapkures sistēmas. Grozījumus plānots apstiprināt Ministru kabinetā 3. ceturksnī, pirms apkures sezonas.
Šī gada pavasarī tika sākta projektu pieņemšana arī Modernizācijas fonda atbalsta programmā, kas paredz finansējumu videi draudzīgu enerģijas ražošanas iekārtu iegādei daudzdzīvokļu māju īpašniekiem, energokopienām, pašvaldībām un valsts iestādēm. Programmas kopējais finansējums ir 26,8 miljoni eiro, un pašlaik tiek vērtēti pirmās kārtas projektu iesniegumi. Atbalstu var saņemt saules paneļu (arī bateriju), siltumsūkņu un saules kolektoru uzstādīšanai, kā arī nepieciešamās infrastruktūras izbūvei un tehniskās dokumentācijas sagatavošanai.
Plašāka informācija par nosacījumiem atbalsta saņēmējiem un cita ar konkursu saistītā informācija arī pieejama tīmekļvietnē ekii.lv.
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Vairāk nekā 20 000 mikroģeneratoru
Saskaņā ar akciju sabiedrības Sadales tīkls datiem, šā gada pirmajā ceturksnī Latvijā bija uzstādīti vairāk nekā 20 tūkstoši mikroģeneratoru, galvenokārt mājsaimniecībās, kas elektroenerģiju ražo pašpatēriņam.
Vairums mājsaimniecību enerģijas ražošanas iekārtas uzstāda, izmantojot KEM īstenotās atbalsta programmas EKII ietvaros. Papildus tam enerģijas ražošanas projektus mājsaimniecības īsteno arī citu atbalsta programmu ietvaros, piemēram, saņemot atbalstu ēku atjaunošanas procesā novecojušās apkures sistēmas nomaiņai uz videi draudzīgāku, uzstādot siltumsūkni vai saules paneļus.
NODERĪGI!
*Plašāk par mikroģeneratoru pieslēgšanu varat lasīt sadales operatora Sadales tīkls tīmekļvietnē sadalestikls.lv Pakalpojumu sadaļā Mikroģeneratora pieslēgšana. Mikroģenerators ir gan saules paneļi, gan vēja ģenerators.
*Savukārt, lai nomainītu iekārtas siltumenerģijas ražošanai, būtu jāizvērtē attiecīgās iekārtas izmaksas, efektivitātes, uzstādīšanas un uzturēšanas (apkopes) aspekti. Sīkāku informāciju par attiecīgās iekārtas uzstādīšanas un lietderības aspektiem nodrošina iekārtas uzstādītājs.
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PROJEKTU ""Klimata kurss" – SIA "Izdevniecība "Rīgas Vilņi"" sabiedrības izpratnes veicināšanas kampaņa par klimatneitralitāti un zaļo enerģiju Latvijā" FINANSIĀLI ATBALSTA EMISIJAS KVOTU IZSOLĪŠANAS INSTRUMENTS.