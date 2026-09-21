Kādu maizi vislabāk ēst brokastīs? Speciāliste nosauc veselīgāko izvēli
Mīksta, svaiga smalkmaizīte var šķist ideāla brokastu izvēle, tomēr no cukura līmeņa asinīs kontroles viedokļa piemērotāka varētu būt pilngraudu vai rudzu maize.
Kā raksta "Egeszseg Kalauz", šāda maize satur vairāk šķiedrvielu, kas palēnina ogļhidrātu uzsūkšanos un palīdz ilgāk saglabāt sāta sajūtu.
Diabetoloģe izdevumam skaidro, ka baltmaize un no rafinētiem miltiem gatavotas smalkmaizītes satur daudz viegli sagremojamas cietes un salīdzinoši maz šķiedrvielu. Pēc to apēšanas glikozes līmenis asinīs var strauji paaugstināties un pēc tam pazemināties. Daži cilvēki to izjūt kā nogurumu, koncentrēšanās spēju samazināšanos vai pēkšņu izsalkumu.
Speciāliste iesaka izvēlēties rudzu ierauga maizi ar augstu pilngraudu miltu saturu. Piemēram, baltmaizes vai smalkmaizītes vietā brokastīs var apēst divas plānas rudzu maizes šķēles un papildināt maltīti ar kādu olbaltumvielu avotu. Šādas brokastis var palīdzēt ilgāk saglabāt sāta sajūtu un mazināt vēlmi našķoties ar saldumiem.
Vienlaikus pilnībā atteikties no baltmaizes vai baltajām smalkmaizītēm nav nepieciešams. Svarīgs ir apēstais daudzums, lietošanas biežums un tas, ar kādiem produktiem tās tiek kombinētas.
Ja izvēlaties baltmaizi vai smalkmaizīti, to var papildināt ar biezpienu, liesu šķiņķi, nelielu daudzumu sviesta un dārzeņiem. Olbaltumvielas, tauki un šķiedrvielas palīdz maltīti padarīt sabalansētāku.
Kā izvēlēties pilngraudu maizi – padomi
Nevajadzētu vadīties tikai pēc maizes krāsas. Brūna maize ne vienmēr ir gatavota no pilngraudu miltiem – tumšāku nokrāsu tai var piešķirt rudzi, iesals un citas sastāvdaļas, bet pamatā joprojām var būt rafinēti kviešu milti.
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Pērkot maizi, vērts izpētīt tās sastāvu. Vēlams, lai starp pirmajām sastāvdaļām būtu pilngraudu kviešu vai rudzu milti. Tāpat der pievērst uzmanību šķiedrvielu daudzumam – labs orientieris varētu būt aptuveni 6 grami uz 100 gramiem produkta. Jo mazāk pievienotā cukura un lieku piedevu, jo vieglāk novērtēt maizes sastāvu.
Tādi apzīmējumi kā lauku, fitnesa, graudu vai tumšā maize paši par sevi negarantē augstu pilngraudu saturu.
Vai maize ar sēklām ir veselīga – diabetoloģes viedoklis
Saulespuķu, ķirbju, linu vai sezama sēklas satur šķiedrvielas, olbaltumvielas un taukus un var padarīt maizi uzturvielām bagātāku. Taču sēklu klātbūtne vēl nenozīmē, ka pati maize ir gatavota no pilngraudu miltiem.
Tāpēc vispirms ieteicams pārbaudīt, kādi milti izmantoti maizes gatavošanā, bet pēc tam pievērst uzmanību šķiedrvielu, cukura un sāls daudzumam.
Kopumā regulārām brokastīm piemērotāka izvēle varētu būt rudzu vai pilngraudu ierauga maize. Tomēr cukura līmeni asinīs ietekmē ne tikai izvēlētā maize, bet arī visas maltītes kopējais sastāvs.