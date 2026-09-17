Citādāki, patiešām garšīgi ķirbja ēdieni. Pamēģini!
Ķirbis latvietim ir ne tikai bagāta rudens, bet arī lielas saimes simbols, jo ir jādalās – ar citiem ģimenes locekļiem, kaimiņiem, draugiem, kolēģiem. Un no tā var pagatavot patiešām debešķīgas maltītes.
Ķirbja klimpas
Ķirbja klimpas, kuras var ēst tāpat vai kopā ar zivi vai gaļu.
4–6 personām
1 stunda 20 minūtes
Sastāvdaļas:
700–800 g ķirbja
1½ glāzes miltu + nedaudz darbam
1 olas dzeltenums
2 ēdk. sviesta
¼ tējk. maltu melno piparu
Mērcei:
125 g sviesta
50 g smalki rīvēta parmezāna
2 tējk. kaltētas raudenes jeb oregano
šķipsna sāls
šķipsna maltu melno piparu
Pagatavošana:
1. Sagriez ķirbi nelielos gabalos un vāri, līdz tas gatavs. Nolej lieko ūdeni citā traukā. Ķirbi izberz caur sietu, sajauc ar sviestu. Liec kastrolī uz mazas uguns, maisi un vāri, līdz masa sāk sabiezēt. Iemaisi miltus, olas dzeltenumu, piparus un rūpīgi samaisi.
2. Ar tējkaroti no mīklas veido klimpas, ar dakšiņu saspied to malas (tā, kā to dara, taisot klasiskos itāļu ņokus) un liec uz miltiem pārkaisītas darba virsmas, lai apžūst.
3. Pagatavo mērci: izkausē sviestu, kurā iemaisi raudeni, sāli, piparus. Karsē 40 sekundes – gatavs!
4. Pirms pasniegšanas uzvāri ūdeni, kurā iepriekš vārījās ķirbis, liec iekšā klimpas un vāri 2–3 minūtes. Ar putu karoti izņem klimpas no šķidruma, notecini, liec uz šķīvja, pārlej ar mērci un pārkaisi ar parmezānu.
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Ķirbja kūka
Septiņdesmito gadu recepte, kad šie vienkāršie produkti nebija nemaz tik viegli nopērkami. Kā pagatavot ķirbju biezeni? Vai nu sautē savā sulā, vai mazā ūdens daudzumā, vai sagriez šķēlēs un cep cepeškrāsnī, pēc tam masu izrīvē caur sietu vai sablendē.
8 gabali
1 stunda
Sastāvdaļas:
2 glāzes ķirbja biezeņa
1 kārba iebiezinātā piena ar cukuru
2 olas
½ glāzes mannas
4 ēdk. mīksta sviesta
kanēlis – pēc garšas
sviests, manna – formai
Pagatavošana:
Lielā bļodā rūpīgi samaisi ķirbja biezeni, iebiezināto pienu, viegli sakultas olas, sviestu, kanēli, mannu. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 180 grādiem. Cepamformu ietauko un izkaisi ar mannu. Lej kūkas mīklu formā, izlīdzini, liec cepeškrānī un cep aptuveni 45 minūtes, taču skaties līdzi, jo viss ir atkarīgs no ķirbja biezeņa kvalitātes – ja tas būs bijis šķidrs, kūku nāksies cept ilgāk.
Ķirbja maize ar ķirbja sēklām
Vienkārša maize, garda ar sviestiņu, labi sader ar spēcīgu, nogatavinātu sieru un saldskābu džemu.
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1 klaips
45 minūtes
Sastāvdaļas:
500 g kviešu miltu (2/3 bīdeļmiltu + 1/3 pilngraudu)
300 ml dabiskā jogurta (bez piedevām!)
150 g rupji sarīvēta ķirbja
100 g apgrauzdētu ķirbja sēklu
80 g kapātu valriekstu
50 ml piena
1 tējk. cepamā pulvera
1 tējk. sodas
1 tējk. sāls
sviests – pārziešanai
Pagatavošana:
1. Lielā bļodā iesijā miltus, sāli, cepamo pulveri, pievieno ķirbi un pamatīgi sajauc. Pielej jogurtu, pienu, pieber ķirbja sēklas un valriekstus, samaisi. Izmīci ar rokām – mīklai jābūt slapjai un ne viendabīgai.
2. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 210 grādiem, izoderē plāti ar cepampapīru. Veido ieapaļu, plakanu klaipu. Cep 30 minūtes, gatavību pārbaudi ar koka skaliņu – ja to iedur klaipa biezākajā vietā un izvelc sausu, ir gatavs!
3. Izņem no krāsns, pārzied klaipiņu ar sviestu, pārsedz ar dvielīti un ļauj, lai tas pamazām atdziest.
Ķirbja, fetas un meža sēņu pīrāgs
Pirmkārt, vari ņemt tās saldētās mīklas plāksnes, kuras tev vairāk tīk, bet šķiet, ka šajā receptē labāk iederas bezrauga mīkla. Otrkārt, pildījumam vari izraudzīties arī nemarinētu fetas sieru, tikai tad izdomā, kādas vēl garšvielas pievienosi. Arī meža sēnes vari aizstāt ar ko citu, piemēram, grilētu marinētu papriku, ko rupji sakapā.
2 pīrāgi
1 stunda 15 minūtes
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Sastāvdaļas:
1 kg nomizota riekstu ķirbja, sagriezta 2 cm kubiņos
2 saldētās mīklas plāksnes
150 g marinētas fetas, notecinātas un sadrupinātas
120 g apceptu sēņu – gaileņu, beku
1 vidēja ķiploka galviņa
2½ ēdk. olīveļļas + mazliet pārrasināšanai
1 ola
1 tējk. sezama sēklu
1 tējk. sāls + mazliet pārslu pārkaisīšanai
½ tējk. svaigi drupinātu melno piparu + nedaudz pārkaisīšanai
liela šķipsna kaltētas raudenes jeb oregano
milti – darbam ar mīklu
Pagatavošana:
1. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 220 grādiem. Izoderē plāti ar cepampapīru vai silikona loksni. Lielā bļodā liec ķirbi, pasāli, sapiparo, pāršļaksti ar eļļu un sajauc. Izber sagatavotajā plātī, izlīdzini un liec cepeškrāsnī.
2. Ķiploka galviņu pārgriez horizontāli uz pusēm, griezuma vietu pasāli, sapiparo, pāršļaksti ar olīveļļu un ietin metāla folijā. Liec cepeškrāsnī līdzās ķirbim. Cep 30 minūtes, līdz ķirbis kļuvis zeltaini brūns, bet ķiploks mīksts. Atstāj, lai lēni atdziest.
3. Nokaisi darba virsmu ar miltiem. Izrullē mīklu aptuveni 30 cm diametra apļos. Ērtāk būs, ja iepriekš sagatavosi divas plātis, izoderētas ar cepampapīru un viegli ieeļļotas. Liec mīklas apli uz plāts un noliec malā, lai siltā vietā 15 minūtes pastāv.
4. Izspied bļodiņā mīkstās ķiploka daiviņas un ar dakšiņu saspaidi, izsmērē masu pa mīklas apļiem, atstājot 2 cm malas. Pusē mīklas apļa liec ķirbi, fetu, sēnes, pārkaisi ar raudeni. Nosmērē mīklas apļa malas ar sakultu olu un to pusi, kurā nav pildījuma, pārloki pāri otrai. Rūpīgi un glītā rakstā aizspied malas, pīrāgu pārsmērē ar pāri palikušo sakulto olu, pārkaisi ar sezama sēklām un liec krāsnī. Cep 12–15 minūtes, līdz mīkla kļuvusi trausla.