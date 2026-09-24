Vai Latvijas meži tiešām izzūd? Mežkopji atklāj pavisam citu ainu
Viena no Latvijas lielākajām bagātībām ir koki un mežs. Pilsētvides koku aizstāvji un meža velšu cienītāji nereti sūrojas, ka koki tiek nepārtraukti izcirsti un meži Latvijā krietni sarūk, kaut gan patiesībā to ir arvien vairāk un arī pilsētās lielie koki tiek īpaši aprūpēti. Pēdējās desmitgadēs ir ievērojami mainījusies attieksme pret mežu un kokiem, jo cilvēki apzinās, ka par viņu rūpēm tiks atmaksāts – gan emocionāli, gan finansiāli.
Ar prieku uz mežu
Mežsaimniecības uzņēmuma Brūklenāju parks vadītājs Silvers Strups uzskata, ka Latvijā mežs ir drošībā. Silvera dzimtā puse ir Zemgale. Vecāki viņam devuši neparastu vārdu – Silvers. To ieteicis vectēvs, kuram no armijas laikiem bijis labs draugs tādā vārdā. Skolas gados Silveram ar šādu vārdu nav gājis viegli, bet tagad zemgalietis tajā saskata teju pravietisku nozīmi. “Interesanti, ka vārda daļa silva latīniski nozīmē mežs, bet angliski silver ir sudrabs.” Silvers atceras, ka 2. klasē sacerējumā uzrakstījis – kad izaugšu liels, es būšu mežsargs. Un tā arī notika.
Mežu Silveram sirdī ielicis vectēvs, kurš bijis mežsargs Garozā. “Mēs abi labi sapratāmies, un man visu laiku ļoti gribējās uz mežu.” Pirmie zēna darbi bijuši ar nazīti dzīt robežas un atzīmēt cirsmas, kur gatavos malku. “Tagad viss ir digitāli – paņem telefonu un visu redzi. Toreiz bija jādara ar rokām. Vēl atceros, ka mans pienākums bija izravēt divas kartupeļu vagas, bet man tik ļoti gribējās uz mežu! Tāpēc vectēvs nāca palīgā, lai tikai ātrāk abi varam tikt mežā. Man mežs toreiz tika pasniegts kā atpūta, lai gan tur krietni strādājām,” smaidot atceras Silvers. Vectēva pamācības pēc tam noderējušas visu mūžu. “Viņš vienmēr teica – mežā ej iekšā pa vienu vietu, bet atpakaļ nāc pa citu, tad divreiz vairāk būsi redzējis. Un tā arī vienmēr daru. Pat braucot ar mašīnu, mājupceļam meklēju citu maršrutu, lai redzu vairāk.”
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1988. gadā Silvers pabeidza pamatskolu, bet perspektīvas mežsaimniecībā tajā laikā bija švakas. Tomēr ar ģimenes svētību viņš pabeidza Ogres Meža tehnikumu, sekoja pirmie soļi mežsarga darbā un studijas Meža fakultātē Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijā.
“Kad sāku strādāt, man ļoti gribējās pašam savu mežu. Jo valsts mežā tu ej, darbojies, bet lēmumi nav tavi. Man patīk pieņemt lēmumus, un savā mežā es varu pārdomāt izvēles un izlemt, kā rīkoties. Domāju, vectēvs par mani šodien priecātos. Esmu iegādājies vairākus mežus un daru to, kas mani priecē. Un, ja tu dari to, kas patīk, tu ne dienu nestrādā,” pārliecināts ir mežsaimnieks.
Saimniekošanas skola
Daba mums, cilvēkiem, nepieder, bet mežam saimnieku vajag – tāda ir Silvera atziņa. “Mežs ir ekosistēma, un mežā vajag visu. Es cenšos, lai man ir gan skaistā daba, gan saimnieciski koptas platības. Mans mērķis vienmēr ir bijis izaudzēt augstvērtīgu mežu, un tas prasa laiku.” Silvers zina, ko nozīmē no džungļiem un purvainām vietām izveidot skaistu mežu, kur var pats strādāt, kurā var atpūsties, aiziet medībās. “Arī citiem palīdzu gan ar apsaimniekošanu, gan meža izstrādi, gan atjaunošanu. Nav tā, ka tagad visu tikai cērt ārā milzīgās platībās. Uzskatu, ka mēs Latvijā labi strādājam savos mežos, tie mums ir lieliskā kārtībā. Paskatieties – mežu platības Latvijā ir teju dubultojušās!”
Saimniekošana izkopj arī neatlaidību un pacietību. Silvers atceras, kā no 2007. gadā stādītās bērzu audzes sausuma dēļ iznīka 80 procenti kociņu. “Un ko, vai nolaist rokas? Biju ieplānojis tur skaistu mežu un negribēju gaidīt, kas tur izaugs. Tāpēc nākamajā gadā atkal pirku stādus, stādīju tos un kopu. Bija grūti, bet tagad redzi labo rezultātu.”
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Citiem meža īpašniekiem Silvers iesaka nebaidīties no daudzveidības. “Tīraudze ne vienmēr ir labākais risinājums. Labāk sugas salikt kopā. Mitrākās vietās, piemēram, bērzu ar melnalksni, sausākās bērzu ar egli. Galvenais – ja tev ir mežs, tev jāsaprot, ko tu no tā gribi. Mežs ir vērtība! Tagad no koka mēs ražojam, šķiet, gandrīz visu. Pat medicīnā, kosmosā un kuģos to izmanto.”
Arī Silvera trīs meitām saimniekošana mežā nav sveša, bet īpaši liels prieks viņam ir par mazbērniem. “Apjautu, ka es taču tagad pats esmu opis. Un, kā vectēvs mani ņēma līdzi uz mežu, tā tagad man mazajiem jāierāda mežs.”
Meža kopšanu bērniem var parādīt kā piedzīvojumu. Vietā, kur pirms 25 gadiem tika izcirsti krūmi un dabiski atjaunojās bērzi, tie tagad slejas stalti un vareni. Pēcāk klajumiņos starp tiem iestādītas eglītes. “Bērzs ar egli ļoti labi iet kopā. Es mazbērniem saku – ejam meklēt mežu! Atrodam ar viņiem zālē ieaugušās eglītes un apmīdām zāli ap tām. Nav obligāti jāpļauj, var arī šādi, lai kociņam gaisma tiek klāt. Pēc tam meklējam nākamo eglīti. Šādā veidā varu viņiem izstāstīt un parādīt, ko nozīmē kopt mežu.”
Silvers atzīst, ka rūpēties par mežiem viņu motivē mērķis, lai ātrāk izaug augstvērtīgas meža platības. “Lai bērniem un mazbērniem paliek, jo man pašam savā laikā nebija tādu mežu.”
Nocērt tikai 1,4 % gadā
Braucot garām kārtējai cirsmai ceļa malā, rodas iespaids, ka Latvijas meži izzūd, taču skaitļi rāda pretējo – pašlaik Latvijā nocērt vidēji 1,4 % no mežu platības gadā, iekaitot arī mežaudzes, ko nocērt slimību un kaitēkļu dēļ. Un šīs platības tiek regulāri atjaunotas. Mežzinātnes institūta Silava vadošais pētnieks mežkopis Jurģis Jansons uzsver, ka mežs Latvijā ir cikliska, atjaunojama vērtība, nevis izzūdošs resurss. Patiesi liela izciršana notikusi pagātnē. “Latvija to tiešām ir piedzīvojusi. Meži reiz bija izcirsti teju divās trešdaļās Latvijas. Ja mūsu zemē nebūtu bijuši cilvēki, kam vajadzīga vieta, kur dzīvot, un vieta, kur izaudzēt pārtiku, tad meži un purvi aizņemtu apmēram 96 % no valsts teritorijas,” viņš saka, piebilstot, ka pirmās brīvvalsts laikā Latvijā bija tikai 27 % mežu. Iespaidu par plašo izciršanu rada tas, kas redzams lielo ceļu malās. “Piemēram, ja cenas kokiem kādā gadā ir ļoti augstas, tad nav brīnums, ka tie, kuriem mežs ir pie autoceļa, to nozāģē. Tad cilvēki, braucot pa ceļu, ierauga cirsmu.”
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Būtiskākais ir darbs pēc ciršanas. “Valsts mežos pārskatāmā pagātnē teju visu nocirsto cenšas atjaunot ar selekcionētu stādāmo materiālu,” saka speciālists. Privātie īpašnieki var paļauties arī uz dabisko atjaunošanos, taču tā visbiežāk notiek ar nosacīti mazāk vērtīgām sugām – alkšņiem, apsēm. Ainava mainās gausāk ar eglēm un priedēm. “Vajag 10–15 gadu, lai, eglītēm augot, vieta pārvērstos par labāko baraviku vietu, ko cilvēki visai labprāt meklē mežā.”
Jurģis Jansons atgādina, ka mežkopība ir ilgtermiņa process. “Jo vairāk mēs dzīves sākumā rūpējamies par bērniem, jo mums būs stiprāka, gudrāka sabiedrība, un mēs visi būsim ieguvēji. Tāpat ir mežā ar jaunaudzēm. Jau pašā sākumā iestādām jaunaudzi ar ģenētiski iekodētu pārākumu pār sēklām, kas nāk no dabas. Tālāk ar kopšanu mēs katram mazajam kokam dodam telpu augšanai – gan saknēm, gan vainagam.”
Skeptiķus zinātnieks aicina atgriezties kādreizējo cirsmu vietās. “Nu tur ir skaistas jaunaudzes. Mežs šajā vietā būs atpakaļ pēc laika, un katrs koks, kas tur izaugs, būs pat par 20–30 % ražīgāks un kvalitatīvāks nekā tas, kas tur auga iepriekš.”
Klimats mainās, pieaug arī riski
Klimata pārmaiņas Jurģis Jansons skaidro ar uzskatāmu salīdzinājumu. “Meža koki ir augi – tāpat kā, piemēram, mums visiem labi pazīstamie tomāti. Kokiem tikai ir ilgāks mūžs. Iedomāsimies, ka vienu tomātu iestādām siltumnīcā, bet otru blakus uz lauka. To pašu šķirni, tajā pašā dienā, tajā pašā augsnē. Siltumnīcā tomāts izaug labāk, jo tur klimats ir citāds.” Arī Latvijā klimats kļūst nedaudz siltāks un veģetācijas sezona garāka, un tas paver iespējas. “Klimatam mainoties, resursu ieguvums, nocērtot tieši tādu pašu mežu platību hektāros, būtu par kādiem procentiem lielāks nekā šobrīd.”
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Vienlaikus pieaug riski – parādās jauni kaitēkļi un slimības, biežāk iespējami stipri vēji. Tāpēc mežsaimniecībā līdzās ražībai, veselībai un kvalitātei ienāk jauni atslēgvārdi – adaptācija, pielāgošanās. Speciālists uzsver: “Spēcīgāki koki mežā veidos spēcīgāku audzi, kas, augot labāk, pati pretosies šiem riskiem.”
Deviņdesmitajos gados, atgūstot īpašumus, daudzi par kapeikām pārdeva kokus, bet cirsmas pameta nekoptas. “Vecās audzes vietā nu jau ir saauguši 20–30 gadu veci lapu koku meži, un viss ir kārtībā, neviens pat neatceras, ka tur kādreiz bija nesakopta cirsma.” Jaunajiem mežsaimniekiem Jurģis iesaka vērsties pie zinošiem ekspertiem, ja pašiem pietrūkst pieredzes vai zināšanu. To var darīt arī, piemēram, Meža konsultāciju pakalpojumu centra vai Valsts meža dienesta struktūrvienībās. Patiesībā jau nekas neesot sarežģīti – kokaudzētavā jānopērk 1500–2000 kociņu uz hektāru un jāiestāda cirsmā. Pirmajos gados jāvelta pāris dienas savas dzīves, lai koptu jaunaudzi, – jāizpļauj zāle un jāpadara citi darbi. Ieguldītais darbs noteikti atmaksāsies gan finansiāli, gan emocionāli.
“Arī tad, ja cirsmā atjaunojas apsītes vai baltalkšņi, audze nedrīkst būt biezāka par pieauguša cilvēka izstieptas rokas attālumu starp kokiem. Tad katram kokam ir iespēja augt. No 1800 iestādīto koku mežā būtu jāpaliek aptuveni 600. No pārējiem saimniekam būs iespēja starpcirtēs sagatavot sīkbaļķus, papīrmalku vai cita veida tehnoloģisko koksni. Katru reizi, kad kaut ko nozāģēs, pārdos, katram kokam būs naudā izsakāma vērtība.”
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Lielie koki arborista pārziņā
Arboristu arodam Latvijā ir ap 20 gadu, kamēr Rietumeiropā šī profesija pastāv jau 60–70 gadus. Pēc arborista un uzņēmuma Koku mednieki vadītāja Salvja Skušķa domām, šajā laikā ir mainījusies cilvēku attieksme – vairs nedominē uzskats, ka varam darīt ar kokiem, ko paši gribam. Tāpēc arī tagad lielo pilsētu apstādījumus var vērtēt ar gandarījumu.
“Piemēram, Rīgā gan parki, gan dārzi tiek ļoti labi uzturēti. Es pat īsti neredzu, vai tajos ir kāds koks avārijas stāvoklī.” Viņš gan uzsver, ka vispār būtu jārunā tieši par lielo koku klātbūtni un vērtību pilsētvidē. Karstajās vasarās, kad pilsētā ir svelme, lielo koku kuplie vainagi dod ēnu un veldzi. Diemžēl tieši no lielajiem kokiem cilvēki baidās visvairāk. Tādus neviens savās teritorijās vai mazdārziņos īsti nevēlas stādīt vai arī grib atbrīvoties no vecajiem kokiem, kas tur jau aug. Salvis vecos kokus salīdzina ar veciem cilvēkiem – no viņiem taču neviens nebaidās. Koks reti kuru pārsteidz nesagatavotu, tas noveco lēni un cienīgi. “Tas pamazām, dabiski samazina vainagu – augšējie zari nolūst pa mazam gabalam, un tā koks pamazītiņām nāk uz leju.” Arborists teic, ka nereti koks pats atmet vājākos zarus un tad atkal aug tālāk.
Tomēr lielāko postu kokiem nodara nevis daba, bet cilvēks. Pašrocīga zāģēšana ir viena šāda problēma. Ja kāds nolemj pats sakopt, piemēram, ozolu aleju pie mājas, kaitējums ir garantēts. “Ja izmantosiet motorzāģi, kokam noteikti nodarīsiet pāri. Šķēres vai neliels rokas zāģītis ir droši ikvienam, bet motorzāģis lai paliek profesionāļiem, īpaši alejās. Tā pie mums Latvijā ir liela ainaviskā vērtība.”
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Arborists atgādina, ka koku veselību ietekmē dažādi kaitēkļi. Pēdējā laikā tieši gobas apsēduši mizgrauži – koki paliek bez mizas un lapām, jo mizgrauzis pārnēsā gobu kalšanas slimību jeb sēni. Koks dažu mēnešu, citreiz pat nedēļu laikā aiziet bojā. Pie smagiem koku apdraudējumiem Salvis min arī neredzamos ievainojumus. Tādi rodas būvdarbu laikā, kad bojātas tiek saknes. “Šādu bojājumu sekas var neredzēt divus vai trīs, pat desmit gadus, bet pēc tam koks sāk nīkuļot. Piemērs ir Brīvības gatve Rīgā. Šķiet, pirms vairāk nekā desmit gadiem tur, veidojot veloceliņu, apcirta kokiem saknes. Tagad redzam, ka lielai daļai koku klājas slikti, tie tiek zāģēti nost.”
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