Militārā tehnika te netiek cauri - Latvijas purviem atklājas vēl viena būtiska loma
Purvs neļauj pārvietoties militārajai tehnikai, uzsūc ūdeni kā sūklis un baro ogotājus ar lācenēm un dzērvenēm. Kāpēc purvs šodien ir vērtīgāks, nekā jebkad bijis, un kā to saglabāt? Stāsta bioloģijas doktore, LIFE PeatCarbon projekta vadītāja Māra Pakalne.
Purvā jāiet ar cieņu
“Latvijas purvi ir vairāk nekā sešus tūkstošus gadu seni; iespējams, tie veidojušies pat agrāk. Mūsdienās tie turpina veidoties, pārpurvojoties mežiem un citām zemes teritorijām. Laika gaitā sūnās purvos veidojas plaisas, tur rodas akači. Tie var būt pat vairākus metrus dziļi, tāpēc katru reizi, kad kādu vedu uz purvu, rādu vietas, kur jābūt īpaši uzmanīgiem, jo tur ir akači un tajos var iekrist,” stāsta Māra Pakalne.
Viņas interese par Latvijas dabu un purviem sākusies jau skolas gados. “Tolaik gāju ekspedīcijās ar Bioloģijas institūta botāniķiem un sāku iepazīt Latvijas augus. Studējot man patika kompleksie pētījumi par to, kādi procesi dabā notiek nemitīgi. Tā nonācu līdz purviem un savai disertācijai.” Tagad Māra Pakalne kopā ar kolēģiem veic purvu veģetācijas monitoringu – pastāvīgus novērojumus par to, kā mainās purvs pirms atjaunošanas un pēc tās. Pētniece gatavo purvu rokasgrāmatu un fotogrāmatu, kā arī ved uz purvu zinātkāros jaunos pētniekus.
Latvija ir unikāla
Latvijai ar purviem ir gan laime, gan bēda, teic Māra Pakalne. “Laime ir tā, ka purvi mums vēl ir. Nīderlandē, Vācijā, Lielbritānijā lielākā daļa purvu ir iznīcināti un pārvērsti par lauksaimniecības zemēm. Latvija Eiropas kontekstā tiešām ir unikāla ar to, ka vēl padomju laikos te izveidojās salīdzinoši daudz aizsargājamu dabas teritoriju, kurās saglabājušies purvi. Īpaši bagāta ar purviem joprojām ir Austrumlatvija, tur ir lielākais Latvijas purvs – Teiču, tam blakus Lielais Pelečāres purvs. Kopā tie veido starptautiskas nozīmes mitrāju.”
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Bēda savukārt ir tā, ka pie mums arī teritoriju nosusināšanas ietekme bijusi milzīga. “Pierobežā ir kūdras lauki, kuriem vajadzētu atjaunot hidroloģisko režīmu,” saka Māra Pakalne. Tas ir īpaši svarīgi, jo caur purvainām teritorijām nevar izbraukt ar militāro tehniku.
Pētniece stāsta, ka ārvalstu ekspertiem nokļūšanas īstā Latvijas purvā, piemēram, Cenas tīrelī, vienmēr esot spēcīgs emocionāls piedzīvojums. “Tur ir notikusi purva hidroloģiskā režīma atjaunošana, tāpēc purvs atkal ir krietni slapjāks, koki sāk kalst, un redzams, ka ūdens līmenis divdesmit gados ir pacēlies par kādiem 30 centimetriem.”
Kā atjauno purvus?
Purva atjaunošana – tas izklausās sarežģīti. Pētniece skaidro, ka būtība ir vienkārša – jāpanāk, lai ūdens paliek purvā. “Tā ir hidroloģiskā režīma atjaunošana vai stabilizēšana. Vēlamo rezultātu panāk, aizberot grāvju sistēmas vai uzbūvējot aizsprostus, lai ūdens no purva neaiztecētu. Kad grāvji ir aizbērti, purvs kļūst mitrāks, tāpēc nokalst kociņi, ieaug vairāk sfagnu. Tieši tāds ir jebkura purva atjaunošanas mērķis.”
Purva galvenais varonis ir augs – sfagns. “Tā ir sūnu suga, kas savās šūnās uzglabā 80–90 % mitruma. Tāpēc purvs ir tik mīksts – cilvēks tur šūpojas uz sfagnu paklāja. Sfagnu apakšējām daļām atmirstot, veidojas kūdra, un tā aug pats purvs.” Māra Pakalne uzsver, ka purvs uz klimata pārmaiņām reaģē ļoti ātri. “Karstā vasarā purvs izžūst, paliek ļoti sauss, bet, tiklīdz atsākas lieti, sfagni atkal uzsūc ūdeni savās šūnās. Tas ir diezgan dinamisks un ātrs process – izžūst ātri, atjaunojas ātri.” Pētniece atklāj, ka sfagni augot uzsūc mitrumu, kas ir pat 25 reizes lielāks par to svaru. Un mitrums ir nepieciešams ne tikai tiem – to vajag visam purvam, jo tieši lietainās dienās tas jūtas vislabāk; arī tāds purvs, kuru baro pazemes ūdeņi.
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Tomēr, lai arī tagad notiek aktīva purvu atjaunošana, ne visu noārdīto var atgriezt atpakaļ. “Ja kūdra ir norakta, sākotnējais augstais purvs tur vairs neatgriezīsies. Sfagni kūdras laukā paši no sevis neaugs. Ja nav vajadzīgā ūdens līmeņa un nav pietiekami mitrs, purvā augs tikai atsevišķi augi, kas var izdzīvot sausākos apstākļos, piemēram, spilves vai virši, bet neveidosies purvam raksturīgā veģetācija,” saka Māra Pakalne.
Purvs ir svarīgs arī ogotājiem
Purvs ir kā sūklis – tas sevī visu laiku uzsūc ūdeni un pēc tam karstā laikā to atdod apkārtnei. Tieši purvs regulē visas apkārtnes hidroloģisko situāciju. Ja purvs pazūd, tas atstāj sekas uz cilvēka ikdienas dzīvi. “Reiz kāds cilvēks stāstīja, ka viņš dzīvo purva tuvumā, un, kad uzņēmums sāka izmantot purvu kūdras ieguvei, sāka trūkt ūdens. Tas viņu padarījis nelaimīgu, jo ierastajās vietās vairs neauga dzērneves, mežā nebija sēņu. Pēdējās desmitgadēs arī lāceņu purvos ir stipri mazāk. Viens no iemesliem ir tieši purvu susināšana. Latvietim ļoti garšo lācenes, viņš grib tās lasīt, bet daudzviet to vienkārši vairs nav vai ir ļoti, ļoti maz. Tāpēc mums ir sadarbība ar Eiropas Komisijas finansētā LIFE PeatCarbon projekta kolēģiem Somijā, kur Lapzemē lāceņu vēl joprojām ir ļoti daudz. Lācene arī šī projekta logo.”
Pētniece vērš uzmanību arī uz purva ekosistēmas neatkārtojamību. “Visi atceramies, kā kovida laikā cilvēki devās uz purviem staigāt pa laipām un takām. Cenas tīrelis, Ķemeru purvs, Engures purvs – tur ir tik skaisti! Var gan dabu aplūkot, gan galvu izvēdināt. Manuprāt, katram purvam ir sava īpaša gaisotne un smarža.”
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Tagad pētniecei ir divi studenti, ar kuriem kopā viņa brauc uz purviem. “Viņus interesē tur notiekošie procesi – kā purvus ietekmē reljefs, ūdens daudzums un citi dabiskie faktori.” Māra Pakalne ir gandarīta – tāpat kā purvā satiekas ūdens ar augiem, tā vēlmē tos saglabāt kopīgu valodu atrod gan pētnieki, gan, izrādās, arī militārās jomas eksperti.
Klimata sabiedrotais
Vasaras vidū divas dienas Rīgā notika starptautisks seminārs Purvu loma klimata pārmaiņu mazināšanā un aizsardzībā, kurā pie viena galda diskutēja purvu pētnieki un militārpersonas. To organizēja NATO Klimata pārmaiņu un drošības izcilības centrs Kanādā sadarbībā ar Aizsardzības ministriju un Latvijas Universitāti. Rīgā ieradās pārstāvji no 13 NATO dalībvalstīm – bruņoto spēku un aizsardzības ministriju pārstāvji no Francijas, Vācijas, Nīderlandes un citām valstīm. Sarunu tēmu fokuss bija ļoti praktisks un šodienas ģeopolitiskajos apstākļos vitāli būtisks.
“Baltijas valstis, kā arī Somija un Polija veido NATO austrumu flangu, kas robežojas ar Krieviju,” saka Māra Pakalne. “Tāpēc mums ir svarīgi ne tikai diskutēt, bet arī domāt par praktiskiem pasākumiem, kā nodrošināt, lai purvi kalpotu par dabisko barjeru. Atjaunots un slapjš purvs ne tikai ir sabiedrotais klimatam, bet teicami var kalpot aizsardzībai. To uzsvēra gan Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kolēģi, gan Francijas Aizsardzības ministrijas pārstāvji. Militārās jomas cilvēki no visām semināra dalībvalstīm varēja reāli redzēt, kas notiek, kad purvu atjauno, un to, kāds tas ir ieguvums drošībai.”
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