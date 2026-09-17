Viens netīrs trauciņš var sabojāt visu - ko cilvēki dara nepareizi, šķirojot atkritumus
Baltijas valstīs lielākais sadzīves atkritumu apsaimniekošanas poligons Getliņi strauji tuvojas tai robežai, kad tajā vairs nebūs vietas. Lai atliktu brīdi, kad būs jābūvē jauna atkritumu savākšanas vieta, cilvēki atkal un atkal tiek aicināti šķirot savus sadzīves atkritumus, turklāt - darīt to pareizi.
Konsultē SIA Getliņi EKO Vides pārvaldības daļas vadītājas vietniece Baiba Tensone.
Mūsu atkritumi kalni
Mūsu attiecības ar atkritumiem ir savdabīgas. Ja es nopērku konfekti, tā ir mana. Tiklīdz konfekte apēsta, papīrs, kurā tā bija ietīta, vairs nav mans. Labākajā gadījumā tas nonāk atkritumu grozā, sliktākajā to izlidina pa braucošas automašīnas logu. Tas pats notiek ar dīvānu, ledusskapi, ko mēdz atstāt pie atkritumu konteinera ar domu, ka gan jau kādam ir pienākums to savākt. “Ikvienam būtu jāuzņemas atbildība par visu, ko viņš ir iegādājies, vai tā ir konfekte vai sadzīves tehnika. Tu esi atbildīgs par iepakojuma vai pašas lietas utilizēšanu apkārtējai videi drošā veidā,” saka Baiba Tensone.
Atkritumu šķirošanas paradumi cieši saistīti ar cilvēku zināšanām par šo jomu, jo pastāv dažādi mīti un aizspriedumi. Palīgi ir jaunā paaudze, kas skolā apguvusi šīs zināšanas un pēc tam mājās vecākus māca, kā šķirot, tā ieviešot jaunus ikdienas paradumus. Arī pasaulē nostiprinājies zaļais kurss, un vairs nebrīnāmies, ja kādam mājās ir vairākas šķiroto atkritumu urnas vai veikalā uz poliestera blūzes rakstīts, ka tā ražota no pārstrādātām PET pudelēm. Labā ziņa, ka kopumā cilvēki šķiro vairāk. Iesaistās uzņēmēji un veikali, notiek dažādas ar vidi un atkritumu apsaimniekošanu saistītas akcijas. Tomēr vēl ir vieta izaugsmei. Jāsaprot, ka šķirojot mēs vistiešākajā veidā rūpējamies par vidi, jo šķirotos atkritumus pārstrādā, radot jaunas lietas.
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Neindē sevi pats
Dzīvokļu īpašniekiem ir viegli – konteineri dažādiem atkritumu veidiem pie pašas mājas; ejot uz darbu, piestāj un izmet. Savukārt daudzi privātmāju un mazdārziņu iemītnieki grēko, jo ne visus atkritumus nodod atkritumu apsaimniekotājam, – bioloģiskie mēdz nonākt šmucspainī, bet plastmasas un papīra iepakojumu sadedzina ugunskurā vai pat krāsnī. “Degoša plastmasa izdala ķīmiskas vielas, kas ir kancerogēnas. Paši dedzinātāji un viņu ģimenes locekļi tās ieelpo,” uzsver speciāliste.
Kāds teiks, ka viņš jau ir mājā iekšā, kamēr viss deg, un sliktos dūmus viņš neelpo. Bet patiesībā viss jau notiek tepat, jo visbiežāk ugunskurs ir tuvu mājai un dārzam. Cilvēks sadedzina atkritumus, bet 100 metru attālumā aug zemenes, avenes un citi labumi, ko pēcāk pats apēd. Uz tiem ir nosēdušās visas sliktās vielas, augi tās ir uzsūkuši. “Tas, ko mēs neredzam, mūs neuztrauc, tāpēc to daudziem grūti saprast, bet tā nevajadzētu darīt savas veselības dēļ,” uzsver Baiba Tensone.
Ārkārtīgi bīstami ir arī dedzināt plastmasas izstrādājumus krāsnī, jo kvēpi paliek skurstenī un padara mājokli ugunsnedrošu. “Citi saka – es jau plastmasu nededzinu, tikai papīru. Bet tīrs papīrs jau arī ir retums. Paskatīsimies uz vienreizlietojamo papīra kafijas krūzi – it kā papīra, bet tā ir pārklāta ar plastmasu, tāpēc dedzināt to nevajadzētu,” brīdina speciāliste.
Nepērc tikai pirkšanas pēc
Kamēr atkritumu apsaimniekošanas paradumi mainās lēnām, būtiski pieaudzis mājsaimniecību saražoto atkritumu apjoms. Ja vēl pagājuša gadsimta 90. gados atkritumu urnu ģimene ar diviem bērniem varēja piepildīja vienu reizi nedēļā un puse tajā bija kartupeļu mizas, tad tagad tas ir teju neiespējami. Augot labklājībai, mainījušies iepirkšanās paradumi, bieži vien lietas iegādājamies impulsa iespaidā, bet vēlāk neatrodam pielietojumu, un tās nonāk atkritumos.
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Vēl viens modernās dzīves vides piesārņojuma veids ir iepirkšanās lēto preču internetveikalos (AliExpress, Shein, Temu un citi), kas piedāvā Ķīnā masveidā ražotas lietas. Šie veikali preces piegādā ar lidmašīnām, radot milzīgas siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas veicina globālo sasilšanu. Pašas preces ražo, izmantojot neatjaunojamos naftas resursus, bieži vien ekonomējot uz kvalitāti, plastmasas izstrādājumi bieži saplīst, bet poliestera un neilona apģērbs ātri vien zaudē kvalitāti un nonāk izgāztuvēs, kur tas sadalās tikai aptuveni 100 gadu laikā. Gandrīz ikviens, veicot mājās pavasara tīrīšanu, atrod skapī apģērbu, kas netiek vilkts, piecus Lieldienu zaķus vai citus niekus, kas netiek izmantoti. Tāpēc pārskatīt savus ikdienas paradumus, neveikt spontānus pirkumus un iegādāties kvalitatīvas un ilgmūžīgas lietas arī ir viens no veidiem, kā mazināt atkritumu apjomu.
Laužam mītus
Bieži vien dzirdēts, ka cilvēks saka – kāda jēga šķirot, ja atbrauc atkritumu vedējs un saber kopā gan sadzīves, gan šķirotos atkritumus. Baiba Tensone norāda, ka tas ir mīts, kas joprojām maldina cilvēkus. Gan šķirotos, gan sadzīves atkritumus savāc vienas un tās pašas mašīnas, taču tas nenotiek vienlaikus. Parasti dzelteno jeb plastmasa, papīrs konteineru izved dienu vai divas pirms sadzīves atkritumu konteinera – ar domu, ja tajā būs samesti netīri, slapji vai nepiemēroti atkritumi, to atzīmēs digitālajā sistēmā un savāks nākamajā dienā, kad brauks pakaļ nešķirotajiem sadzīves atkritumiem.
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Jāsaprot ļoti būtiska lieta – ja redzi, ka šķiroto atkritumu konteineru saturs tiek savākts reizē ar nešķirotajiem atkritumiem, tātad tie ir bijuši šķirošanai nederīgi, nepareizi sašķiroti. Tas parādīsies rēķinā, jo viss ir digitalizēts. Ja atkritumu savācējs redz kļūdu, viņš nofotografē konteinera saturu un fotogrāfiju nosūta nama apsaimniekotājam. Tāpēc nevar vispārināt un kultivēt šādu priekšstatu, ka nav vērts šķirot.
Pierīgā šķirotos atkritumus ved uz šķirošanas centriem, piemēram, atkritumu šķirošanas kompleksu Aconē, bet poligonā Getliņi nonāk tikai nešķirotie atkritumi. Plastmasu pārstrādā tepat Latvijā, top jauni iepakojumi un izejvielas apģērbam, bet papīru un kartonu pārstrādā Lietuvā. Stiklu var šķirot bezgalīgi, arī metālu pārstrādā vairākas reizes. Galvenais nosacījums, lai plastmasas iepakojumu cilvēks mājās izmazgā no pārtikas atliekām un izžāvē. Ja dzeltenajā konteinerā nonāk kaut viens netīrs krējuma trauciņš, tas sasmērē visu pārējo, un atkritumi kļūst nešķirojami. “Šķirojamā konteinerā iepakojumam jānonāk tīram, sausam, lai tas nesabojā pārējo,” atgādina speciāliste.
Cik vietas ir vēl Getliņos?
Getliņi ir konkrēta teritorija, tāpēc vietas ir tik, cik ir, un apkārtne jau ir apbūvēta, paplašināties nav iespējams. Tas, cik ilgi te vēl būs vieta jauniem atkritumiem, ir cieši saistīts ar to, cik rūpīgi cilvēki Pierīgā šķiros papīru, plastmasu, stiklu, metālu un bioloģiskos atkritumus. Otrs aspekts – vai uzbūvēs atkritumu dedzināšanas jeb reģenerācijas rūpnīcu, jo Latvija ir viena no retajām Eiropas valstīm, kur tādas rūpnīcas nav. Tāpēc pašlaik daļu nepārstrādājamo atkritumu ved uz citām valstīm, bet daļu apglabā zem zemes tepat. Atkritumu reģenerācijas rūpnīcai ir pievienotā vērtība, jo, reģenerējot atkritumus, iegūstam siltumu un elektrību, kā arī krietni samazinām to atkritumu apjomu, ko aprokam.
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Kopumā, ja cilvēki nemainīs šķirošanas paradumus un atkritumu apjoms nesamazināsies, kā arī, ja nav atkritumu reģenerācijas rūpnīcas, Getliņos vieta pietiks vēl 6–10 gadus, pēc tam būs jādomā par jaunu atkritumu apglabāšanas poligonu. “Cilvēks māk pielāgoties. Ja kaut kas kļūst par lielu problēmu, viņš saņemas un rod risinājumu,” mierina speciāliste.
Lielisks piemērs ir depozīta pudeļu nodošanas iespēja. Kādreiz varbūt cilvēks nedomāja, ka vajag šķirot dzērienu pudeles, bet tagad, kad var atgūt naudu, to dara. Tāpat vērts likt aiz auss, ka šķirot atkritumus ir lētāk, jo par šķirojamiem nav jāmaksā. Tas nozīmē, ka sadzīves atkritumu ir mazāk, par tiem jāmaksā mazāk un retāk jāiznes gružkaste. Vajag atrast motivāciju, un tā lieta aizies!
Zināšanai
Latvijā īsts veiksmes stāsts ir tekstila atkritumu šķirošana. Cilvēki tomēr aizdomājas, ka viņu apģērbs vēl var kādam noderēt, un nemet to miskastē kā banānu mizas.
Raksts sagatavots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.