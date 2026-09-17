Viens no Latvijas skaistākajiem putniem balansē uz izzušanas robežas
Zaļā vārna Latvijā ir dzīvojusi gadsimtiem ilgi, bet nu Latvijā ligzdo tikai daži pāri. Pastāv bažas, ka drīz šis skaistais putns pie mums būs sastopams tikai Vika stāstā par sarežģīto zvirbulēnu. Par to, kā klājas zaļajām vārnām Latvijā, stāsta ornitologs Edmunds Račinskis.
Zaļās vārnas CV
* Tā nav vārna, un tā nav zaļa! Zaļā vārna (Coracias garrulus) patiesībā ir gaiši zila ar kanēļbrūnu muguru. Zaļā vārna pieder pie zilvārnveidīgo putnu kārtas un zaļvārnu dzimtas; mums ierastās pelēkās vārnas pieder zvirbuļveidīgo putnu kārtas vārnu dzimtai. Tāpēc var uzskatīt, ka tās nav radinieces. Zaļo vārnu tuvākie radinieki ir zivju dzenīši un bišu dzeņi, taču ķermeņa proporciju, izmēra un rupjās balss dēļ tā pa gabalu atgādina vārnu.
* Līdz 19. gs. beigām zaļo vārnu Latvijā dēvēja par zilo vārnu. Tikai 20. gs. pirmajā pusē to sāka saukt arī par zaļo vārnu, un maldinošais nosaukums iedzīvojās. Tam gan nav saprotama skaidrojuma, jo putna apspalvojums ir zilgans. Spilgtā izskata dēļ 18. gs. zaļo vārnu sauca pat par Kurzemes papagaili.
* Zaļā vārna ziemo Āfrikas dienvidos un katru gadu mēro vairāk nekā 9000 km vienā virzienā, lai vasaru pavadītu šeit – Latvijā. Te tā uzturas tikai aptuveni četrus mēnešus, no maija līdz augustam, kamēr izaug mazuļi. Var teikt, ka lielu daļu savas dzīves šie putni pavada ceļā, turklāt bīstamā un grūtā – šķērsojot Vidusjūru, Sahāras tuksnesi un Āfrikas kontinentu.
* Zaļvārnu dzimtas putni veido monogāmus pārus un ligzdo koku dobumos. Tā kā mežos trūkst dabisku, lielu, dzeņu izkaltu dobumu, gandrīz visas Latvijā ligzdojošās zaļās vārnas dzīvo ornitologu speciāli izvietotos un aizsargātos būros. Iespējams, bez cilvēku palīdzības skaistā, košā zaļā vārna Latvijā jau būtu izzudusi.
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* Šiem putniem patīk sausi priežu meži ar virsājiem, smiltājiem, skrajas un atklātas vietas. Zaļā vārna nav tipisks meža putns – tai mežu vajag tikai tāpēc, lai tajā atrastu koka dobumu. Barojas tā atklātās un skrajās vietās. Āfrikā zaļās vārnas mīt savannā ar atklātu ainavu – sēž akācijās vai citos lielākos krūmos un tur medī kukaiņus.
Latvijas eksotika
Zaļā vārna ir skaista, spilgta, un to nevar sajaukt ar citiem putniem. “Zaļās vārnas pētu 28 gadus, un man joprojām šķiet, ka tie ir eksotiski putni, kas vairāk raksturo tālās siltās zemes, nevis Latviju,” saka Edmunds. Arhīvos redzams, ka Latvijā zaļās vārnas pieminētas jau 18. gs., arī 19. gs. tā minēta kā bieži sastopama un Latvijā ierasta suga. Līdz 20. gs. vidum zaļās vārnas bija sastopamas visā Latvijā, izņemot lielos mežu masīvus un purvus. Šos putnus varēja manīt mežmalās, izcirtumos un pat pie lauku mājām, kur tie mēdza ērti iekārtoties strazdu būros. Kopš pagājušā gadsimta 50. un 60. gadiem zaļo vārnu skaits samazinās – iespējams, intensīvās lauksaimniecības un pesticīdu dēļ. Strauji sarucis to galvenais barības avots – vaboles un sienāži –, un mainījās arī ainava. Kādreiz lauki bija mazāki, ar atsevišķiem kokiem, koku puduriem, ganības, tagad lauki ir lieli, tur aug monokultūras, bet lopi vairāk uzturas fermās, nevis ganībās.
Skaudrā statistika
Pērn pirmo reizi visā mūsdienu novērojumu vēsturē zaļās vārnas neligzdoja Ādažu poligonā. Turklāt 2025. gada statistika rāda, ka pagājušajā gadā bija tikai sešas sekmīgas ligzdošanas vietas. “Tas ir skarbi, jo vēl 2023. un 2024. gadā bija novērotas 12 ligzdas. 2011. gadā bija reģistrētas 25 ligzdas, bet kopš tā laika zaļo vārnu paliek kļūst mazāk. Tas nozīmē, ka pa 15 gadiem zināmo ligzdu skaits ir samazinājies 3,5 reizes. Kopumā tā nav jauna tendence, jo turpinās šo putnu skaita pakāpeniska samazināšanās,” teic ornitologs Edmunds Račinskis.
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Tas izklausās traģiski, bet, ja paskatās uz šo situāciju ilgākā posmā, vērojams, ka tas ir saraustīts un pakāpenisks kritums. Piemēram, Igaunijā zaļo vārnu vairs nav, tās izzuda ap 2011. gadu. Kopš tā laika mūsu Pierīgas populācija ir tālākā uz ziemeļiem zināmā zaļo vārnu populācija. Lietuvā situācija ir līdzīga mūsējai – pērn bija seši, aizpērn deviņi pāri. Arī tur zaļo vārnu paliek mazāk. Savukārt Polijā 2024. gadā bija novēroti tikai divi šo putnu pāri. “Tā nav tikai Latvijas problēma –zaļo vārnu populācija samazinās daudzās valstīs,” saka speciālists.
Kāpēc tā notiek?
Nav viena konkrēta zaļo vārnu ienaidnieka vai iemesla, drīzāk šo putnu populāciju ietekmē apstākļu kopums. Pirmkārt, zaļo vārnu migrācijas ceļš ir ļoti garš, tās ziemo gandrīz pašos Āfrikas dienvidos un katru gadu veic tūkstošiem kilometru garu lidojumu, kurā netrūkst briesmu. Zināms, ka Tuvajos Austrumos pavasarī cilvēki medī visus putnus, ko sastop, diemžēl arī zaļās vārnas. Tāpēc izdzīvo un no tālās Āfrikas atgriežas arvien mazāk pieaugušo putnu, līdz ar to mazāk pāru uzsāk ligzdošanu.
Daudziem pāriem neizdodas izaudzināt mazuļus – arī tāpēc zaļo vārnu skaits turpina samazināties. Iemesls var būt nepietiekams barības daudzums – zaļās vārnas ir kukaiņēdāji un pārtiek tieši no lielajiem kukaiņiem. Vēl viens iemesls ir tas, ka Pierīgas populācija ir maza un noslēgta, pietrūkst gēnu apmaiņas ar citām zaļajām vārnām. Visi zināmie ligzdojošie putni pēdējos gados ir vietējas izcelsmes, proti, tie savā starpā ir radnieciski. Zaļās vārnas ir uzticīgas vienai ligzdošanas vietai – tās vienmēr atgriežas savās mājās.
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Visiem šiem faktoriem nākotnē var būt negatīva ietekme gan uz zaļo vārnu vairošanos, gan mazuļu izdzīvošanu. “Ko varējām, to mēs, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, darījām. Mēs secinājām, ka trūkst vecu koku ar dobumiem, un to atrisinājām, uzstādot būrus. Pēc laika problēmas sagādāja plēsēji, īpaši caunas. Šo mēs arī atrisinājām – izdomājām, kā būrus var aizsargāt. Bet tāpat zaļo vārnu skaits turpina sarukt,” atzīst ornitologs.
Tāls un bīstams mājupceļš
“Lielākas zaļo vārnu populācijas Eiropā ir uz dienvidiem no Karpatiem, piemēram, Ungārijā. Varbūt tur ir labāks klimats, vairāk barības, bet arī tur ornitologi liek būrus un uzmana putnu statistiku,” pastāsta Edmunds.
Pelēkās vārnas pašas būvē sev ligzdas, ir visēdājas un pierod pie cilvēkiem pilsētās. Tas ir labs piemērs plastiskumam – šos putnus nebiedē ne laikapstākļi, ne dobumu trūkums, pat tas, ka nav ēdiena, jo vārnas vienmēr kaut ko atradīs. Savukārt putni-kukaiņēdāji, tādi kā zaļās vārnas, nav tik elastīgi, tāpēc izdzīvot tiem ir krietni grūtāk. “Vēl līdz pagājušajam gadam es izvairījos no skaidrām prognozēm, lai neizklausītos pesimistiski un neapbēdinātu cilvēkus. Jau tālajā 1998. gadā bija bažas par zaļo vārnu izzušanu, un neviens nedomāja, ka tās vēl ligzdos pie mums 2025. gadā. Bet tās ligzdo! Arī šogad zaļās vārnas ir atgriezušās Pierīgas mežos. Redzot to, kā pēdējos gados samazinās daudzi rādītāji – Latvijā atgriežas mazāk putnu, izveidojas mazāk pāru, dzimst mazāk mazuļu –, var teikt: jā, vairs nav pamata saulainam optimismam,” skaudro realitāti iezīmē Edmunds Račinskis. Pasaule mainās, un prasīgām sugām tajā izdzīvot kļūst arvien grūtāk.
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Raksts sagatavots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.