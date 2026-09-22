Šķirot vai dedzināt? Atkritumu dzīve nebeidzas ar to izmešanu un tā ir problēma
Lai arī mums liekas, ka neslīkstam atkritumu kalnos, patiesībā tā ir liela problēma. Atkritumu poligoni nav bezizmēra, un Latvijas iedzīvotāji, salīdzinot ar citu reģionu valstu iedzīvotājiem, saražo diezgan daudz atkritumu, kuri kaut kur ir jāliek – jāaprok, jāsadedzina, jāšķiro un tamlīdzīgi.
Latvija ierindojas pasaules labklājīgāko valstu pirmajā piecdesmitniekā, un tieši šajās valstīs cilvēki arī saražo visvairāk atkritumu. Mūsu valsts gan ir šī topa pašā apakšgalā, bet tas nebūt nenozīmē, ka mēs negrimstam atkritumu jūrā. Latvijā katrs iedzīvotājs saražo vairāk nekā 400 kilogramus atkritumu gadā (Eiropas Savienībā – ap 515 kg), kas ir vismaz trīs reizes vairāk nekā pasaules nabadzīgākajās valstīs. Līdz ar to mums jādomā, ko darīt un kā apsaimniekot atkritumus.
Šķiro viegli un izdevīgi
Kamēr vieni slinko un visu izmet vienā (nešķirotā) atkritumu kaudzē, citi pārpalikumus šķiro un nodod šķiroto atkritumu laukumos, citi atkal prāto par atkritumu dedzināšanu. Vienkārši aprēķini liecina, ka šķirot atkritumus ir ne tikai videi draudzīgi, bet arī izdevīgi mūsu maciņam, it sevišķi ņemot vērā to, ka gadu no gada atkritumu apsaimniekošanas maksa pieaug, jo ceļas dabas resursu nodoklis.
Atkritumu šķirošana ir izdevīga galvenokārt tāpēc, ka tu maksā par nešķiroto apjomu, bet, šķirojot šo apjomu, var samazināt vai pat daļu atkritumu izvest bez maksas: jo vairāk nešķiroto atkritumu, jo lielāks rēķins.
Iepakojumu (plastmasu, papīru, stiklu, metālu) Latvijā izved bez maksas, bet bioatkritumu (dārzu vai parku, kā arī pārtikas atkritumi) izvešana ir apmēram par 40% lētāka nekā parasto atkritumu izvešana. Kopumā šķirojot atkritumu rēķinu var samazināt līdz 30% vai pat vairāk. Apmēram 50% no sadzīves atkritumiem patiesībā varētu šķirot (bio+iepakojums), tātad potenciāls ietaupījumam ir liels.
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Šķirojot atkritumus, četru cilvēku mājsaimniecība var ietaupīt 100 un vairāk eiro gadā. Piemēram, Rīgā kubikmetra nešķiroto atkritumu izvešana maksā ap 29 eiro, bet bioatkritumu – ap 18 eiro. Četru cilvēku ģimene rada teju kubikmetru atkritumu mēnesī. Šķirojot atkritumus, rēķinu var samazināt pat uz pusi.
Lai to panāktu, mājsaimniecībai vajadzētu vienoties ar atkritumu apsaimniekošanas firmu, piemēram, lai tā retāk izved atkritumus vai uzstāda šķiroto atkritumu konteinerus. Iepazīties ar to, kā šķirot atkritumus un tos nodot, var mājaslapā internetā: www.skiroviegli.lv. Valsts vides dienests atgādina:
“Pats svarīgākais solis – mūsu pašu atbildība, šķirojot atkritumus jau mājās un pareizi sagatavojot tos nodošanai. Pavasaris ir īstais brīdis pārskatīt ikdienas paradumus un pievērst lielāku uzmanību resursu izmantošanai.
Latvijā pieejami gan dalītās atkritumu savākšanas punkti un laukumi, gan depozīta sistēmas vietas. Tajās iespējams nodot plastmasas, stikla un metāla iepakojumu, elektroiekārtas, lielgabarīta un būvniecības atkritumus, kā arī citus materiālus. Tas, kas notiek ar mūsu atkritumiem, lielā mērā ir atkarīgs no mums pašiem – vai tie nonāk poligonā vai tiek pārstrādāti, to nosaka ikdienas izvēles.”
Iedzīvotāju protesti
Atkritumus var ne tikai izmest kopējā atkritumu kalnā, šķirot un nodot pārstrādei, bet arī sadedzināt. Atšķirībā no Skandināvijas valstīm, Latvijā nav atkritumu dedzināšanas rūpnīcas, par tādām vēl tikai domā. Eiropā pašlaik strīdas, vai tādas ir vai nav izdevīgas. Savukārt iedzīvotāji, piemēram, Pierīgā un Aizkraukles novadā, kur uzņēmēji plāno būvēt šādas rūpnīcas, pret tām protestē.
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Tā pagājušā gada nogalē Aizkraukles novada iedzīvotāji iniciatīvu portālā Manabalss.lv sāka vākt parakstus pret nolietoto dzelzceļa koka gulšņu, bīstamu un citu atkritumu pārstrādi Vietalvas pagastā. Iniciatīvas ierosinātāji norāda, ka nevēlas kļūt par ķīlniekiem, dzīvojot potenciāli bīstamas atkritumu dedzināšanas tuvumā. SIA Taka M vēlējās Vietalvas pagastā organizēt nolietoto dzelzceļa koka gulšņu, bīstamo un citu atkritumu pārstrādi. Iniciatīvas autori norādīja, ka plānotā atkritumu pārstrāde tiktu veikta 850 metru attālumā no tuvākās apdzīvotās mājas, savukārt tuvākā apdzīvotā vieta Vietalva atrodas 1,2 kilometru attālumā. Teritorija robežojas ar mežu, kur vietējie iedzīvotāji sēņo un ogo, kā arī ar lauksaimniecības zemēm. Nepilnu desmit kilometru attālumā atrodas īpaši aizsargājamas dabas vērtības – Vesetas palienas purvs ar vairākām aizsargājamām biotopu atradnēm. Iedzīvotāju ieskatā videi bīstamo atkritumu dedzināšana var negatīvi ietekmēt gan aizsargājamos augus un biotopu atradnes, gan vairāk nekā 28 000 Aizkraukles novada iedzīvotāju un aptuveni 30 000 Madonas novada iedzīvotāju veselību.
Vides sargi: tas ir absurds!
Ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī visā Eiropas Savienībā (ES) protestē pret atkritumu dedzināšanu. Vairāk nekā 150 Eiropas organizācijas, tai skaitā no Latvijas, nosūtījušas vēstuli Eiropas Komisijai, aicinot noteikt ES mēroga moratoriju jaunu atkritumu dedzināšanas iekārtu būvniecībai, informē biedrība ZeroWaste Latvija (ZWL). Biedrība norāda, ka pat modernākie filtri nespēj pilnībā novērst gaisa piesārņojumu un toksiski izmeši tomēr nonāk dabā un tādējādi arī mūsu ķermeņos: “Jāņem vērā, ka atkritumu dedzināšanas iekārtas ir jābūvē tuvu blīvi apdzīvotām vietām, lai būtu ekonomiski izdevīgi izmantot radīto siltumu, līdz ar to piesārņojumam tiek pakļautas lielas cilvēku grupas. Kā rāda nesen veikts biomonitorings Spānijā, Čehijā un Lietuvā, dabā joprojām izmeši nonāk ļoti augstā koncentrācijā. Pat vismodernākās tehnoloģijas nevar izvairīties no liela daudzuma piesārņojošo vielu izplūdes, kas piesārņo gaisu, augsni un ūdeni un nonāk pārtikas ķēdē.”
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Jau tagad uzņēmumā SCHWENK Latvija (Brocēnu cementa fabrika) lielos apjomos tiek dedzināti atkritumi – no atkritumiem iegūtais kurināmais. Atkritumi dedzināšanai lielākoties tiek importēti, jo Latvijas radītie nešķirotie sadzīves atkritumi ir pārlieku mitri – no tiem netiek pietiekami atdalīti bioloģiski noārdāmie atkritumi. Būvēt jaunas atkritumu sadedzināšanas iekārtas, kamēr Latvija importē atkritumus dedzināšanai, jo vēl neesam spējuši attīstīt bioloģiski noārdāmo atkritumu dalīto vākšanu, ir absurdi, norāda ZWL:
“Atkritumu sadedzināšanu nevaram dēvēt ne par atkārtotu izmantošanu, ne pārstrādi. Sadedzinot atkritumus, materiāli tiek zaudēti uz visiem laikiem, turklāt joprojām esam atkarīgi no fosilajiem materiāliem – dedzinām plastmasu. Pēc tam dedzināšanas pelni, kuri ir toksiski, tāpat ir jāapglabā poligonā. Vairāk nekā 90% materiālu, kas nonāk sadedzināšanas iekārtās un poligonos, varētu tikt pārstrādāti vai kompostēti. Šo vērtīgo materiālu dedzināšana, lai ražotu enerģiju, nemotivē censties saglabāt resursus un rada tieši pretēju stimulu – radīt vairāk atkritumu.”
Tāpat ZWL norāda, ka “atkritumu sadedzināšanas iekārtu izbūve ir apmēram septiņas reizes dārgāka nekā līdzvērtīgas jaudas šķeldas dedzinātavas izbūve” un “Latvijas radītie nešķirotie sadzīves atkritumi ir pārlieku mitri” – no tiem netiek pietiekami atdalīti bioloģiski noārdāmie atkritumi.
Jāpārstrādā 65 procenti
Likums un Taisnība Klimata un enerģētikas ministrijai (KEM) jautāja, kādi Latvijā ir atkritumu dedzināšanas projekti. Vai tie mums ir jāattīsta, ņemot vērā to, ka pašlaik Eiropā pret to ir divējāda, pretrunīga attieksme? Vai Latvijā ir pietiekami daudz atkritumu, kurus varētu dedzināt šādā rūpnīcā? Ko no tā iegūsim vai zaudēsim? Vai šādā gadījumā nepastāv risks, ka varētu pieaugt atkritumu imports uz Latviju? Vai tā vietā varbūt vairāk nevajadzētu koncentrēties uz sabiedrības izglītošanu, lai vairāk šķirotu atkritumus? Ministrija atbildēja:
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“Atbilstoši ES normatīvo aktu prasībām, Latvijai tāpat kā citām dalībvalstīm līdz 2035. gadam jānodrošina, ka tiek pārstrādāti vismaz 65% sadzīves atkritumu, bet poligonos drīkstēs apglabāt ne vairāk kā 10% no radītajiem sadzīves atkritumiem. Atlikušie 25%, kurus nevarēs apglabāt poligonos, ir jāpārstrādā vai, ja tas nav iespējams, jāreģenerē, atgūstot enerģiju.
Atkritumu reģenerācija ir iepriekš sašķirotu un pārstrādei nederīgu atkritumu izmantošana enerģijas ieguvei tam īpaši paredzētās sadedzināšanas iekārtās.
Atkritumu sadedzināšana nav atkritumu pārstrādes darbība, tādēļ tā neveicina atkritumu pārstrādes mērķu sasniegšanu. Ievērojot, ka atkritumu sadedzināšanas procesā, tiem sadegot, samazinās to apjoms un svars (robežās no 70% līdz 90% no sadedzināmo atkritumu svara), atkritumu sadedzināšana varētu veicināt apglabājamo sadzīves atkritumu daudzuma samazināšanas mērķa izpildi.
Vienlaikus jārēķinās, ka vēl joprojām lietojam gana daudz dažādas preces, kuru atkritumi nav pārstrādājami, bet ir reģenerējami ar enerģijas ieguvi, ko var lietderīgi izmantot. Reģenerācijas procesu Latvijā regulē normatīvie akti, un tas ir uzraudzīts un kontrolēts process atšķirībā no atkritumu dedzināšanas brīvā dabā vai mājsaimniecībās, kas ir aizliegta, jo nodara ļaunumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.
Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.–2028. gadam norādīts, ka atkritumu sadedzināšanai ir pieejami aptuveni 200–220 tūkstoši tonnu atkritumu, kā arī norādīts, ka atkritumu reģenerācijas iekārtu būvniecībai nav pieejams ES struktūrfondu finansējums.”
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Atkritumus pilnvērtīgi nededzina
Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam 2021.–2028. gadam Latvijā ir iespējama sadedzināšanas iekārtu būvniecība. Šāda veida projekta būvniecība var tikt īstenota pēc tam, kad veikts ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) vai sākotnējais izvērtējums un saņemta būvatļauja.
Latvija ir viena no ES valstīm, kurā atkritumu sadedzināšana šobrīd īsti netiek izmantota. Latvijā notiek no atkritumiem iegūta kurināmā (NAIK) līdzsadedzināšana SCHWENK Latvija cementa rūpnīcā (būtiski, ka rūpnīcas darbības veids ir cementa ražošana, nevis atkritumu reģenerācija).
Šobrīd ieviešanas stadijā ir NAIK reģenerācijas iekārtu projekti – reģenerācijas iekārtas izbūve Ventspilī, plānotā reģenerācijas jauda – 15,5 tūkstoši tonnu gadā, un NAIK līdzsadedzināšana šķeldas katlumājā Jelgavā – prognozējamā NAIK reģenerācijas jauda lēšama 20–30 tūkstoši tonnu gadā.
Šobrīd tiek veikts ietekmes uz vidi novērtējums SIA Gren Latvija ierosinātajai darbībai Atkritumu reģenerācija enerģijas ražošanai koģenerācijas stacijā, izmantojot kontrolētu sadedzināšanas procesu un dūmgāzu attīrīšanas iekārtas ar nepārtrauktu emisiju monitoringu Aconē, Salaspils novadā.
Valsts vides dienests informē, ka IVN procedūra ir pabeigta un 2024. gadā ir izdots atzinums par IVN ziņojumu SIA Vides resursu centrs (SIA Waste Tech) paredzēto darbību koģenerācijas iekārtas būvniecībai Ropažu novadā atkritumu reģenerācijai enerģijas ieguvei un cietā kurināmā sadedzināšanai.
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Atkritumu apsaimniekošanas likumā ir noteikts, ka Latvijas teritorijā aizliegts ievest atkritumus apglabāšanai, arī sadedzināšanai, ja minētā darbība ir klasificējama kā atkritumu apglabāšana, vai ilgstošai uzglabāšanai. Atļauts vien kontrolētā veidā ievest atkritumus reģenerācijai, ja tie tiek vesti uz atbilstošu iekārtu, kuras operators saņēmis piesārņojošās darbības atļauju un kuras jaudas atļauj veikt šo ievesto atkritumu reģenerāciju. Vienlaikus tas nevar kavēt valstī savākto un atbilstoši sagatavoto atkritumu reģenerāciju.
Kurināmā ražošana no pārstrādei nederīgās atkritumu frakcijas un reģenerācija ar enerģijas atguvi daudzās ES valstīs ir plaši īstenota prakse apglabāto atkritumu apjomu samazināšanai. Latvijai tuvākajās kaimiņvalstīs darbojas atkritumu sadedzināšanas iekārtas (Igaunijā – viena, Lietuvā – trīs, Somijā – astoņas, Zviedrijā – 37, bet Polijā – septiņas iekārtas).
Atkritumi kā resursi Latvijai
Runājot par sabiedrības informēšanu par atkritumu šķirošanu, tai neapšaubāmi ir būtiska loma sabiedrības paradumu maiņai, uzsver KEM.
No 2021. līdz 2028. gadam tiek realizēts LIFE (Eiropas Komisijas finanšu instruments vides un klimata jomā) projekts Atkritumi kā resursi Latvijā, kura ietvaros sadarbojas KEM un 21 partneris no valsts, pašvaldību, uzņēmējdarbības un nevalstiskā sektora. Tā mērķis cita starpā ir būtiski samazināt poligonos noglabājamo sadzīves atkritumu apjomu, veidojot mūsdienīgu, uz aprites principiem balstītu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu. Projekts paredz stiprināt atkritumu dalītās vākšanas sistēmas. Tāpat tiek veidotas iespējas lietu remontēšanai un labošanai, un atkārtotai izmantošanai, kā arī citi pasākumi efektīvākai resursu izmantošanai.
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Svarīga projekta daļa ir sabiedrības informēšana un izglītošana, lai ikviens Latvijas iedzīvotājs varētu pilnvērtīgi iesaistīties ilgtspējīgā atkritumu apsaimniekošanā un kvalitatīvas vides veidošanā. Būtisks akcents ir iedzīvotāju kā patērētāju domāšanas veida maiņai, lai samazinātu radīto atkritumu apjomu un panāktu resursu ilgtspējīgu un pārdomātu izmantošanu.
Projekta ietvaros ik gadu pieaug savākto tekstila atkritumu apjoms – 2023. gadā tās bija 1987 tonnas, bet 2024. gadā jau 2344 tonnas. Kopumā atjaunotas vairāk nekā 3500 elektroierīces, no tām 2024. gadā labdarībai ziedotas vairāk nekā 1500, bet 2025. gada pirmajā pusē iedzīvotājiem pārdotas vairāk nekā 1000.
Raksts sagatavots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.