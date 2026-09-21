Mikroplastmasa - jauns drauds veselībai, no kura izbēgt ir ļoti grūti
Šajā gadsimtā parādījies tāds jauns drauds kā mikroplastmasas piesārņojums, par kura negatīvo ietekmi uz vidi, veselību un dzīvajiem organismiem pirms pāris desmitgadēm mēs pat nemaz nenojautām.
Tagad par to ne tikai runā, bet arī brīdina aizvien vairāk un vairāk. Kas tad īsti ir mikroplastmasa, ko tā nodara mūsu veselībai un videi, kur tā sastopama un kā no tās izsargāties? Par to Likuma un Taisnības saruna ar Latvijas Hidroekoloģijas institūta Jūras monitoringa nodaļas Mikroplastmasas laboratorijas pētnieci Martu Baroni.
Primārā un sekundārā
No kurienes un kā rodas mikroplastmasa?
Pastāv divi mikroplastmasas veidi. Primārā mikroplastmasa ir plastmasa, kas jau sākotnēji tiek saražota ļoti mazā izmērā. Tās, piemēram, ir rūpnieciskās granulas, kuras izmanto kā izejvielu citu plastmasas produktu ražošanā. Tās ir arī mikroplastmasas daļiņas, ko pievieno higiēnas precēm, piemēram, dušas želejām, kosmētikai, sejas un ķermeņa skrubjiem. Otrais veids ir sekundārā mikroplastmasa. Tā rodas, kad lielāki plastmasas priekšmeti sadalās, salūst mazākos gabaliņos. Plastmasa nekad pilnībā nepazūd no vides – tā vienkārši sadalās arvien sīkākās daļiņās.
Kāpēc plastmasas daļiņas jāpievieno, piemēram, kosmētikai?
Viens no biežākajiem iemesliem ir nepieciešamība pēc abrazīva materiāla. Piemēram, sejas vai ķermeņa skrubjos tas palīdz noņemt atmirušās ādas šūnas. Mikroplastmasu izmanto arī kā pildvielu. Sejas krēmiem un citiem kosmētikas produktiem pievieno ļoti sīkas plastmasas daļiņas, lai palielinātu produkta apjomu. Plastmasa ir ļoti lēts materiāls, tādēļ, pievienojot to krēmam vai citam produktam, iespējams palielināt masu un tilpumu, būtiski nemainot produkta īpašības.
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Kādos vēl produktos atrodas plastmasa?
Bieži pat nenojaušam, cik daudz plastmasas ir mums apkārt. Piemēram, arī veļas pulveros ir mikroplastmasas daļiņas, kas piesūcinātas ar smaržvielām. Mazgāšanas laikā šīs daļiņas pieķeras apģērbam, un pēc izmazgāšanas mēs jūtam, ka drēbes smaržo. Smaržvielas pakāpeniski izdalās no mikroplastmasas daļiņām.
Līdzīgs princips tiek izmantots arī dažādos lauksaimniecības mēslojuma veidos. Plastmasas granulas tiek piesūcinātas ar mēslojumu un iestrādātas augsnē. Kad ir pietiekams mitrums, tās pakāpeniski izdala aktīvās vielas.
Esmu lasījis, ka mikroplastmasa ir pat tējā un dzeramajā ūdenī…
Tā ir. Mikroplastmasa ļoti viegli rodas arī no sintētiskā apģērba. Apģērba šķiedras nav viens vesels pavediens – tās sastāv no daudzām savītām šķiedrām – trīs, pieciem kopā savītiem pavedieniem. Kustoties, valkājot apģērbu vai to mazgājot, sīkās šķiedras atdalās. Tas attiecas ne tikai uz apģērbu, bet arī uz paklājiem, dīvāniem, automašīnu sēdekļiem un jebkuru citu sintētisko tekstilu. No visa šī materiāla izdalās mikroplastmasas daļiņas. Tā kā tās ir ļoti vieglas, tās nonāk gaisā. Vējš tās var pārnest uz jebkuru pasaules vietu.
Tā ir visapkārt!
Vai vispār iespējams iegādāties produktus bez mikroplastmasas?
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Jā. Ja runājam par apģērbu, tad var izvēlēties dabiskus materiālus – kokvilnu, vilnu, zīdu. Tie bieži vien ir dārgāki, taču tiem ir arī cita kvalitāte.
Turklāt mikroplastmasas problēma nav tikai pašas plastmasas daļiņas. Plastmasai tiek pievienotas dažādas ķīmiskās vielas, kas laika gaitā pakāpeniski izdalās apkārtējā vidē. Ja mēs nepārtraukti valkājam sintētiskas drēbes, lietojam plastmasas priekšmetus, turam rokās telefonus plastmasas maciņos, tad šīs ķīmiskās vielas no plastmasas materiāliem nonāk arī mūsu organismā caur ādu.
Un mikroplastmasa nonāk pārtikā un dzērienos?
Viens ceļš ir gaiss. Mikroplastmasa ir visapkārt, un mēs pat nepamanām, kā tā nonāk, iekrīt pārtikā. Otrs aspekts ir tas, ka ļoti sīkas plastmasas daļiņas nonāk augsnē. Augi spēj uzņemt mikroplastmasu, nanoplastmasu pat caur savām saknēm.
“Mēs neesam nekādi paraugbērni”
Pagājušā gadsimta nogalē, manā jaunībā, par tādu mikroplastmasu neko nezinājām. Tātad tas ir salīdzinoši jauns bieds?
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Pirmie nopietnie novērojumi par plastmasas atkritumiem jūrās parādījās ap 1990. gadu, kad jūrnieki sāka pievērst uzmanību tam, ka ūdenī peld liels daudzums plastmasas. Savukārt 2004. gadā tika publicēts viens no pirmajiem zinātniskajiem rakstiem, kurā īpaša uzmanība tika pievērsta mikroplastmasai un tās klātbūtnei ūdenī. Pēc tam pagāja vēl vairāki gadi, līdz šī tēma kļuva par nozīmīgu pētniecības virzienu.
Aptuveni no 2010. gada mikroplastmasas pētījumi kļuva daudz intensīvāki. Dažādās valstīs sāka veidoties pētnieku grupas, kas specializējās tieši mikroplastmasas piesārņojuma izpētē.
Latvijā šos pētījumus sākām 2018. gadā. Mūsu institūtā tika izveidota laboratorija, kurā varam patstāvīgi ievākt paraugus, tos apstrādāt, analizēt un nodrošināt augstu pētījumu kvalitāti.
Kādi ir secinājumi Latvijā? Vai mēs esam stipri piesārņoti ar mikroplastmasu? Jūsu promocijas darbs Daugavpils universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūtā bija Latvijas ūdens ekosistēmu mikroplastmasas piesārņojuma raksturojums.
Esam pētījuši mikroplastmasas daudzumu ezeros, upēs, jūrā, piekrastē, augsnē, dzeramajā ūdenī un notekūdeņos. Esam analizējuši gan ūdeni, gan nogulumus. Ja skatāmies uz piesārņojuma koncentrācijām, tad globālā mērogā Latvijā situācija ir salīdzinoši laba – piesārņojuma līmenis ir zem pasaules vidējā. Tomēr tas nenozīmē, ka problēmas nav; mēs neesam nekādi paraugbērni. Mikroplastmasa vidē ir sastopama, lai gan tai tur nevajadzētu būt.
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Mūsu situācija gan ir labāka nekā daudzās Āzijas vai Āfrikas valstīs, kur piekrastes vietām ir burtiski noklātas ar plastmasas atkritumiem. Latvijā pārsvarā sastopami sīki, neredzami plastmasas atkritumi. Tāpēc cilvēkiem bieži rodas iespaids, ka vide ir ļoti tīra. Patiesībā piesārņojums pastāv, tikai mēs to neredzam ar neapbruņotu aci.
Kāds Latvijā ir vidējais piesārņojuma līmenis ar plastmasu?
Piemēram, jūras ūdeņos mikroplastmasas koncentrācija svārstās no aptuveni 0,2 līdz 28 daļiņām uz vienu kubikmetru ūdens. Upju virsējos ūdens slāņos koncentrācija mēdz būt augstāka, jo upes ir viens no galvenajiem ceļiem, pa kuriem mikroplastmasa nonāk jūrā.
Mēs veicām pētījumus Daugavā, Gaujā un Salacā, kā arī analizējām sezonālās izmaiņas. Salacā konstatējām visaugstākās koncentrācijas, kur lielu daļu veidoja gumijas daļiņas.
Mūsu pieņēmums bija, ka tās nāk no ostas infrastruktūras. Kuģi piestāj pie gumijas pontoniem, lai neatsistos pret piestātni. Kad pārbaudījām šos pontonus, pietika tiem pārbraukt pāri ar pirkstu, lai uz tā paliktu melnas daļiņas. Tātad materiāls diezgan viegli nodilst.
Savukārt lielās, lēni plūstošās upēs, kā, piemēram, Lielupē, koncentrācijas mēdz būt zemākas. Mūsu hipotēze ir tāda, ka mikroplastmasa pa ceļam nosēžas upes gultnē, aizķeras niedrēs vai uzkrājas krastos, tāpēc līdz jūrai nonāk mazāks daudzums.
Kā pasargāties
Mēs jau to visu nevaram ieraudzīt…
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Jā, tādēļ mēs organizējam arī pilsoniskās zinātnes aktivitātes. Strādājam ar skolām un jauniešiem, dodam viņiem paraugu ievākšanas komplektus, lai viņi paši varētu piedalīties pētījumos. Ja runājam par ūdeņiem, mēs izsniedzam speciālus tīkliņus ar viena milimetra acu izmēru. Tos ievieto ūdenī uz divām vai trim stundām, un pēc tam var apskatīt, cik daudz plastmasas daļiņu ir savākts. Ja cilvēkam ir pieejams šāds aprīkojums, viņš pats var pārliecināties par mikroplastmasas klātbūtni.
Protams, ikdienā to ne vienmēr var pamanīt. Mums, pētniekiem, ir sava veida profesionālais kretīnisms. Piemēram, konferencē paņem kafijas krūzi, paskaties ūdenī un uzreiz ievēro kādu šķiedru vai daļiņu, kas tur iekritusi. Tas pats notiek pludmalē – pēc laika acis automātiski sāk pamanīt plastmasas fragmentus, kuriem citi cilvēki nemaz nepievērš uzmanību.
Ko cilvēks var darīt, lai mainītu situāciju?
Pirmais un svarīgākais, un arī grūtākais, ir mainīt savus ieradumus. Mikroplastmasas piesārņojums ir cilvēku darbības vai bezdarbības rezultāts. Nepieciešama domāšanas maiņa – samazināt patēriņu, izmantot lietas ilgāk un apzināties savas izvēles ietekmi uz vidi.
Pirms kāda laika aizliedzām vienreizlietojamos plastmasas traukus, tagad arī PET pudeļu korķi piestiprināti pie pudeles kakla, ieviesām izlietotās taras depozīta sistēmu. Vai tas devis rezultātu?
Eiropā un arī Latvijā tiek ieviesti dažādi politiskie instrumenti, lai mazinātu plastmasas piesārņojumu. Viens no piemēriem, ar ļoti labi redzamu rezultātu, ir depozīta sistēma. Ir nevalstiskās organizācijas, kas regulāri veic lielo atkritumu monitoringu pludmalēs. Tās gadu no gada apseko piekrasti un uzskaita dažādu veidu atkritumus. Pēc depozīta sistēmas ieviešanas skaidri redzams, ka plastmasas pudeļu skaits pludmalēs ir būtiski samazinājies. Agrāk pudeles veidoja ievērojamu daļu no visiem atrastajiem atkritumiem, bet tagad tās sastopamas daudz retāk, praktiski nemaz.
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Tas ir labs piemērs tam, kā politiski lēmumi var samazināt plastmasas nonākšanu vidē. Ja vidē nenonāk lieli plastmasas priekšmeti, samazinās arī iespēja veidoties sekundārajai mikroplastmasai, kas rodas, lielākiem priekšmetiem sadaloties.
Vai arī pašlaik tiek spriests par kādiem jauniem risinājumiem?
Jā. Piemēram, arvien vairāk tiek runāts par dažādiem izklaides pasākumiem, kas rada atkritumus. Viens no spilgtākajiem piemēriem ir gaisa balonu palaišana. Dažas sekundes tas rada prieku, bet pēc tam balons kaut kur nokrīt un paliek vidē. Līdzīgi ir ar konfeti, ko izmanto svētkos vai Jaungada svinībās. Pēc pasākuma zeme bieži ir noklāta ar krāsainiem papīra vai plastmasas gabaliņiem, kas tur arī paliek. Pakāpeniski tiek izvērtētas dažādas aktivitātes, kas rada īslaicīgu prieku, bet ilgtermiņā nodara kaitējumu videi. Daļa no tām jau tiek ierobežotas vai aizliegtas.
Kaitējums veselībai un videi
Galvenais jautājums – kādu kaitējumu mikroplastmasa nodara veselībai un videi?
Mikroplastmasa nonāk gan gaisā, gan ūdenī. Šīs abas sistēmas savieno visu pasauli. Ja mikroplastmasa nonāk gaisā Latvijā, vējš to var aiznest uz jebkuru pasaules vietu. Tas pats attiecas uz ūdeni. Tā kā mikroplastmasa ir sastopama gandrīz visur, tai piekļūst arī dažādi organismi. Daudzi ūdens organismi miljoniem gadu ir pielāgojušies ēst noteikta izmēra un formas daļiņas. Tagad viņi sastop plastmasas daļiņas, kas pēc formas un izmēra līdzinās barībai. Organisms uztver šo daļiņu kā potenciālu barību un to apēd. Piemēram, mazs ūdens organisms var apēst desmit plastmasas daļiņas. Tad lielāks organisms apēd vairākus šādus mazos organismus un uzņem jau daudz vairāk plastmasas. To sauc par bioakumulāciju un biomagnifikāciju. Bioakumulācija nozīmē, ka plastmasa uzkrājas organismā. Savukārt biomagnifikācija nozīmē, ka plastmasas koncentrācija pieaug, virzoties pa barības ķēdi uz augstāka līmeņa organismiem – kad lielāka apēd mazāku zivi.
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Un kādas tam visam sekas?
Pirmkārt, ir fiziskā ietekme. Plastmasas daļiņas nonāk organismā un tur uzkrājas. Piemēram, putniem – kaijām kuņģī var sakrāties plastmasas fragmenti. Tie rada sāta sajūtu, jo kuņģis ir pilns, taču plastmasa nesniedz nekādu uzturvērtību. Rezultātā dzīvnieks var iet bojā no bada, lai gan šķietami ir paēdis.
Otrkārt, plastmasas daļiņas var izraisīt iekaisuma reakcijas. Ja daļiņa iestrēgst plaušās vai gremošanas traktā, organisms to uztver kā svešķermeni un cenšas no tās atbrīvoties. Tas izraisa dažādus iekaisuma procesus. Vēl mazākas daļiņas spēj šķērsot šūnu barjeras, nonākt asinsritē un izplatīties pa visu organismu.
Taču ne mazāk svarīga ir ķīmiskā ietekme. Plastmasas izstrādājumos tiek izmantoti tūkstošiem dažādu ķīmisko vielu. Šis saraksts nepārtraukti pieaug, jo tiek radītas jaunas vielas un to kombinācijas. Laika gaitā šīs vielas izdalās no plastmasas gan vidē, gan organismā. Dažas aktīvāk izdalās skābā vidē, piemēram, kuņģī, citas – sārmainākā vidē. Tieši šīs ķīmiskās vielas var būtiski ietekmēt endokrīno sistēmu, kas regulē hormonu darbību. Hormoni savukārt regulē praktiski visas organisma funkcijas. Ja hormonālā sistēma tiek traucēta, tas var ietekmēt daudzu orgānu darbību. Tāpat cilvēkiem vieglāk uzņemt lieko svaru. Pēdējos gados arvien biežāk tiek runāts par reproduktīvās sistēmas problēmām. Daži pētījumi liecina, ka vīriešiem pēdējo desmitgažu laikā ir ievērojami samazinājies spermatozoīdu skaits.
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Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, kurā iesaistīti daudzi faktori, taču mikroplastmasa un ar to saistītās ķīmiskās vielas tiek uzskatītas par vienu no iespējamajiem ietekmējošajiem faktoriem. Tās ir sekas, kuras mēs ikdienā tieši nepamanām. Taču, skatoties ilgākā laika posmā un analizējot sabiedrības veselības tendences, šādas izmaiņas kļūst redzamas.
Plastmasa – pasaules kara sekas
Kad plastmasa tika izgudrota un tā sāka ietekmēt mūsu dzīvi?
Tas bija aptuveni 20. gadsimta sākumā. Savukārt masveidā plastmasu sāka ražot un izmantot kara laikā. Īpaši strauji plastmasas ražošana attīstījās Otrā pasaules karu laikā, jo tā bija nepieciešama dažādu militāro materiālu un aprīkojuma izgatavošanai. Tika attīstīta visa industrija, izveidotas rūpnīcas un uzkrātas zināšanas (plastmasu galvenokārt ražo no neatjaunojamiem dabas resursiem – naftas un dabasgāzes, to ķīmiski apstrādājot un pievienojot dažādas piedevas vēlamo īpašību sasniegšanai – red.).
Kad karš beidzās, rūpnīcas turpināja darboties. Nebija vēlmes tās slēgt vai pilnībā pārorientēt uz citām nozarēm. Tāpēc tika meklēti veidi, kā radīt pieprasījumu pēc plastmasas izstrādājumiem ikdienas dzīvē. Sāka veidot reklāmas kampaņas un popularizēt dažādus plastmasas produktus. Piemēram, tika reklamēti vienreizlietojamie trauki, uzsverot, ka mājsaimniecēm nu būs jāpavada mazāk laika virtuvē. Tika radīti arvien jauni produkti un meklēti veidi, kā pārliecināt cilvēkus, ka plastmasa ir ērta, moderna un nepieciešama. Tai laikā vairāk domāja, kā ir ērtāk, nekā visu to apsaimniekot.
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Piemēram, kafijas krūzītes. Pirms tam cilvēki bieži izmantoja keramikas krūzes, bet vēlāk tika popularizētas vienreizlietojamās plastmasas krūzītes. Reklāmās uzsvēra, ka tās ir ērtas – nav jānes līdzi sava krūze, vari paņemt kafiju, izdzert un izmest trauku. Tādā veidā sabiedrībā tika nostiprināta doma, ka plastmasa padara dzīvi ērtāku. Tolaik vairāk domāja par pārdošanu un ekonomisko izaugsmi, nevis par to, kas notiks ar plastmasu pēc tās izmantošanas. Turklāt atteikties no plastmasas nav viegli, jo tā ir ļoti liela un ekonomiski spēcīga nozare. Kad valstis sāk pieņemt ierobežojumus attiecībā uz noteiktiem plastmasas produktiem, industrijai nākas pielāgoties. Uzņēmumi meklē jaunus virzienus un risinājumus, kā pārkvalificēties un ražot citus produktus.
Kā ir ar Latvijas ražotājiem? Vai viņi saprot šo problēmu un cenšas pielāgoties?
Eiropā darbojas ražotāju atbildības princips. Tas nozīmē, ka ražotāji tiek mudināti uzņemties atbildību par savu produktu ietekmi uz vidi arī pēc to lietošanas. Ideja ir samazināt atkritumu daudzumu, veicināt to savākšanu un pārstrādi, kā arī samazināt negatīvo ietekmi uz vidi.
Liela nozīme šeit ir ekodizainam. Ja uzņēmums izstrādā produktu, tad jādomā arī par iepakojumu – lai tas būtu pēc iespējas mazāks, izmantotu mazāk resursu un būtu videi draudzīgāks.
Piemēram, dažas tējas tagad tiek iepakotas papīra, nevis plastmasas iepakojumos. Produkta kvalitāte no tā necieš, bet ietekme uz vidi ir mazāka. Tāpēc kopumā var teikt, ka Eiropa salīdzinājumā ar daudzām citām pasaules daļām ļoti nopietni pievēršas gan vides kvalitātes jautājumiem, gan plastmasas piesārņojuma mazināšanai.
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Kas notiks ar pasauli?
Plastmasa pie mums var atlidot arī no Āzijas vai Āfrikas?
Jā, tas ir viens no paradoksiem. Pirms pāris gadiem biju Indijā. Kamēr Eiropā ļoti daudz domājam par mikroplastmasu, veidojam pētījumus un meklējam risinājumus, tikmēr dažviet Āzijā redzams pavisam cits mērogs. Ir vietas, kur vide burtiski ir noklāta ar plastmasas atkritumiem, un daļa sabiedrības to neuztver kā nopietnu problēmu. Dažkārt valda uzskats, ka lietus, musonu sezona visu aizskalos un vide pati attīrīsies. Bieži vien trūkst izpratnes par to, ka viss tas ietekmē ne tikai konkrēto vietu, bet arī citus pasaules reģionus.
Līdz ar to loģisks jautājums – kas tad galu galā notiks ar mūsu pasauli?
Dzīvosim tālāk, un cerams, ka situācija uzlabosies. Daudzas nevalstiskās organizācijas, pētniecības institūti un universitātes iegulda lielu darbu, lai samazinātu plastmasas piesārņojumu.
Eiropā galvenais uzsvars ir uz to, lai pēc iespējas mazāk plastmasas nonāktu vidē. Savukārt valstīs, kur plastmasas piesārņojums jau ir ļoti liels, jāstrādā divos virzienos vienlaikus. Pirmkārt, jāizglīto sabiedrība, lai cilvēki saprastu, ka plastmasai nav vietas dabā. Otrkārt, jau esošā plastmasa ir jāizvāc.
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Tagad daudz tiek runāts par muitas nodokļiem interneta veikaliem no trešajām valstīm. Nodokļus var uzlikt, bet, piemēram, sūtījumā no tirdzniecības platformas viens štrunts ir iepakots neskaitāmos maisiņos un iepakojumos. Varbūt vajadzētu vairāk domāt nevis par pašu sūtījumu aplikšanu ar nodokļiem, bet gan par to, kā tas ir iepakots?
Bieži vien iepakojuma apjoms ir pārspīlēts. To var redzēt arī pie mums nopērkamajos produktos. Piemēram, tējas maisiņš ir ievietots atsevišķā iepakojumā, tas savukārt atrodas kastītē, un visa kastīte vēl ir aptīta ar plastmasas plēvi. Protams, jāievēro higiēnas prasības un pārtikas drošības noteikumi, taču nevajadzētu nonākt galējībās.
No vienas puses, muitas nodokļi var palīdzēt samazināt pārmērīgu preču pārvadāšanu no attāliem reģioniem. Tas ir svarīgi arī klimata aspektā, jo transports rada emisijas. No otras puses, ļoti svarīgs ir iepakojuma jautājums. Ražotājiem būtu jāpieņem lēmumi par optimālu iepakojumu – tādu, kas pasargā produktu un ļauj to droši nogādāt pircējam, bet vienlaikus nav pārmērīgs.
Jūs strādājat Mikroplastmasas laboratorijā, pētāt problēmu, bet kādi ir bijuši praktiskie rezultāti? Ko šī pētniecība ir devusi?
Pētniecībai un lēmumu pieņemšanai jebkurā jomā ir viena kopīga īpatnība – nepieciešams ilgs laiks, līdz pētījumu rezultāti pārtop konkrētos lēmumos. Mēs kā pētnieki veicam izpēti, noskaidrojam situāciju, sagatavojam rekomendācijas un sniedzam informāciju. Pēc tam politikas veidotājiem, ierēdņiem un lēmumu pieņēmējiem jāizvērtē, kā šīs rekomendācijas iekļaut normatīvajos aktos un dažādos plānošanas dokumentos. Vienlaikus jādomā arī par to, kā šīs izmaiņas ieviest sabiedrībā.
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Nevar vienkārši vienā dienā paziņot, ka no rītdienas vairs nebūs plastmasas maisiņu vai noteiktu plastmasas produktu. Ir uzņēmumi, rūpnīcas un cilvēki, kuru darbs ar to ir saistīts. Tāpēc nepieciešami pārejas periodi. Ir svarīgi samazināt plastmasas patēriņu, bet vienlaikus nedrīkst radīt jaunas problēmas citās jomās.
Raksts sagatavots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.