Baudot oriģinālo šampanieti, turpmāk varēs apreibt ātrāk - taču ir knifiņš
Šampanieša cienītāji drīzumā varēs sajust, ka reibums iestājas ātrāk, jo pēc šīs vasaras rekordlielā karstuma viļņa Francijas ražotājiem pirmo reizi atļauts palielināt šī dzirkstošā dzēriena alkohola saturu. Taču jārēķinās ar būtisku niansi.
Vīndari uz laiku drīkst ražot šampanieti ar alkohola saturu līdz 15%, paaugstinot līdzšinējo maksimālo 13% limitu, paziņojuši nozares pārstāvji. Kādēļ gan pieņemts šāds lēmums? Izrādās, ka nenormālā karstuma un sausuma dēļ šī gada ražas vīnogām ir neparasti augsts cukura līmenis. Kā zināms, fermentācijas laikā raugs cukuru pārvērš alkoholā.
Francija šā gada ekstrēmajos laikapstākļos ir bijusi viena no vissmagāk skartajām Eiropas valstīm, un karstums veicinājis plašus mežu ugunsgrēkus. Klimata pārmaiņas paaugstina vidējo temperatūru pasaulē, padarot karstuma viļņus biežākus un intensīvākus. Īpaši izteikti tas jūtams Eiropā, kas ir visstraujāk sasilstošais kontinents – temperatūra šeit paaugstinās divreiz straujāk nekā vidēji pasaulē, liecina “Copernicus” klimata dienesta dati.
Tiesa, ātras apreibināšanās cienītājus varētu apbēdināt tas, ka pagaidu atļauja par alkohola satura paaugstināšanu varētu skart tikai nelielu daļu produkcijas, BBC pastāstīja nozares asociācijas “Comité Champagne” pārstāve. Otrās fermentācijas laikā, kas šampanietim piešķir raksturīgos burbulīšus, “ļoti neliels skaits šīs ražas vīnu varētu būt nedaudz pārsniedzis noteikto 13% robežu, sasniedzot aptuveni 13,1% vai 13,2%,” viņa sacīja. “Tāpēc tika pieņemts lēmums izņēmuma kārtā un uz laiku palielināt noteikto robežu līdz 15% – tikai šim gadam.”
Jāpiebilst, ka laikapstākļu dēļ Francijas Šampaņas reģionā šogad vīnogas var novākt vēl nepieredzēti agri. “Comité Champagne” norāda, ka klimata pārmaiņu dēļ pēc 10–15 gadiem šāda situācija varētu kļūt par normu. Pirmās vīnogas sāka novākt jau augusta sākumā, bet līdz mēneša vidum ražas novākšana bija izvērsusies plašāk – tā bijusi “agrākā ražas novākšana, kāda jebkad reģistrēta Šampaņā”, paziņoja asociācija. “2026. gada vīnogu audzēšanas sezona paliks atmiņā kā viena no neparastākajām Šampaņas vēsturē – to iezīmēja vēsturiski spēcīgas pavasara salnas, ārkārtīgi agrs ziedēšanas periods un pieci karstuma viļņi vasaras laikā,” piebilda asociācija.
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Ņemot vērā lielāku karstuma iespējamību nākotnē, “šī neparastā raža pēc 10–15 gadiem, visticamāk, kļūs par normu,” ziņu aģentūrai AFP sacīja “Comité Champagne” līdzpriekšsēdētājs Maksims Tubārs. Tam piekrita arī Francijas ziemeļaustrumu Verzenē komūnā strādājošais šampanieša ražotājs Stefans Viņjons. “Vidusjūras klimats virzās uz ziemeļiem. Šis ir jauna cikla pirmais gads. Maz ticams, ka tā būs katru gadu, taču tas atkārtosies,” viņš sacīja laikrakstam “The Times”.
Savukārt Bordo dzīvojošā vīnu apskatniece un autore Džeina Ensone pauda viedokli, ka grādīgākais šampanietis diez vai būs īpaši pievilcīgs pārdošanas arguments. “Mūsdienās cilvēki arvien biežāk dod priekšroku dzērieniem ar zemāku alkohola satur,” viņa sacīja “The Times”.
Lai nu kā, maz ticams, ka 2026. gada ražas šampanietis veikalu plauktos nonāks agrāk par 2028. gadu, jo šampanietim jānogatavinās vismaz 15 mēnešus, norāda BBC.