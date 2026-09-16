Santehniķis var nebūt vajadzīgs - kā mājās iztīrīt aizsērējušu izlietni
Aizdambējusies izlietne mēdz sagādāt nepatīkamu pārsteigumu tieši tad, kad to vismazāk gaidām. Taču, pirms meklē santehniķa tālruņa numuru, vērts izmēģināt dažus vienkāršus paņēmienus – nelielu aizsprostojumu bieži iespējams likvidēt paša spēkiem.
Virtuves izlietnē problēmas visbiežāk rada tauku, ēdiena palieku un citu netīrumu uzkrāšanās, savukārt vannasistabā vainīgi mēdz būt mati, ziepju nosēdumi un citi gruži. Laika gaitā tie caurulē izveido aizvien blīvāku aizsprostojumu, līdz ūdens sāk aizplūst ļoti lēni vai pārstāj tecēt pavisam.
Sāc ar visvienkāršāko – karstu ūdeni
Ja ūdens vēl kaut nedaudz aiztek un ir aizdomas, ka virtuves izlietnē sakrājušies tauki un ēdiena paliekas, var palīdzēt karsts ūdens. Vispirms no izlietnes izsmel stāvošo ūdeni un pēc tam kanalizācijā lēnām lej karstu ūdeni. Ar verdošu ūdeni gan jāuzmanās. Ja kanalizācijas sistēmā izmantotas PVC caurules, verdošs ūdens tās var bojāt, tādēļ drošāk izmantot karstu krāna ūdeni. Arī atsevišķu izlietņu materiāli var būt jutīgi pret ļoti augstu temperatūru.
Izmēģini sodu un etiķi
Viena no populārākajām mājas metodēm ir dzeramā soda un galda etiķis. Tā vislabāk piemērota nelieliem aizsprostojumiem un nosēdumiem, nevis situācijām, kad caurulē iesprūdis liels svešķermenis.
Izlietnei vispirms ļauj iztukšoties vai izsmel tajā palikušo ūdeni. Kanalizācijas atverē ieber aptuveni ceturtdaļu glāzes dzeramās sodas, pēc tam pielej galda etiķi. Atveri aiztaisa un maisījumam ļauj iedarboties aptuveni 20 minūtes, pēc tam kanalizāciju izskalo ar karstu ūdeni. Consumer Reports norāda, ka sodas un etiķa maisījumu var izmantot arī kanalizācijas regulārai kopšanai.
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Tomēr no šīs metodes nevajadzētu gaidīt brīnumus – ja caurulē izveidojies blīvs matu, tauku vai citu netīrumu korķis, ar putojošo maisījumu vien var nepietikt.
Vecais labais vantūzis
Viens no efektīvākajiem paņēmieniem neliela vai vidēja aizsprostojuma gadījumā joprojām ir vantūzis jeb gumijas cauruļu tīrāmais.
Izlietnē jābūt tik daudz ūdens, lai vantūža gumijas daļa būtu nosegta. To cieši piespiež kanalizācijas atverei un vairākas reizes enerģiski spiež uz augšu un leju, saglabājot ciešu kontaktu ar izlietnes virsmu. Radītais spiediens un vilkme var izkustināt aizsprostojumu.
Ja izlietnei ir pārplūdes atvere, to procedūras laikā vēlams cieši aizsegt, lai radītais spiediens darbotos tieši kanalizācijas caurulē.
Vannasistabā vispirms pārbaudi notekas atveri
Ja problēma ir vannasistabas izlietnē, reizēm risinājums ir pavisam vienkāršs. Mati un netīrumi mēdz sakrāties tieši zem aizbāžņa mehānisma. To izņemot, aizsprostojumu dažkārt iespējams vienkārši izvilkt ar roku, izmantojot cimdus, vai ar speciālu plastmasas āķīti kanalizācijas tīrīšanai.
Ja nekas nelīdz – pārbaudi sifonu
Nākamais aizdomās turamais ir izliektais caurules posms zem izlietnes jeb sifons. Tieši tajā mēdz sakrāties ēdiena atliekas, tauki, mati un citi netīrumi.
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Pirms sifona atskrūvēšanas zem tā obligāti jānoliek spainis vai bļoda, jo iekšā būs ūdens. Sifonu uzmanīgi noņem, iztīra un piestiprina atpakaļ. Pēc tam palaiž ūdeni un pārbauda ne tikai to, vai tas labi aiztek, bet arī vai savienojuma vietās nekas nepil.
Ja sifons ir tīrs, bet ūdens joprojām neaiztek, aizsprostojums, iespējams, atrodas dziļāk caurulē. Šādā gadījumā var palīdzēt kanalizācijas tīrīšanas spirāle, ko ievada caurulē un virza uz priekšu līdz aizsprostojumam.
Ar ķīmiskajiem līdzekļiem – uzmanīgi
Veikalos pieejami spēcīgi kanalizācijas tīrīšanas līdzekļi, taču tiem nevajadzētu automātiski būt pirmajai izvēlei. Pirms lietošanas rūpīgi jāizlasa ražotāja norādījumi un jāpārliecinās, ka līdzeklis piemērots konkrētajām caurulēm. Īpaši svarīgi nejaukt kopā dažādus kanalizācijas tīrīšanas līdzekļus vai citas sadzīves ķimikālijas – ķīmisko reakciju rezultātā var rasties bīstami izgarojumi.
Lai izlietne neaizsērētu atkal
Virtuves izlietnē nevajadzētu liet eļļu un taukus, kā arī bērt kafijas biezumus un ēdiena atliekas. Vannasistabā noder sietiņš, kas notver matus, pirms tie nonāk kanalizācijā. Arī izlietnes aizbāžņa mehānismu vērts regulāri izņemt un notīrīt. Ja pēc sifona iztīrīšanas un kanalizācijas spirāles izmantošanas ūdens joprojām neaiztek, problēma atkārtojas vairākās notekās vienlaikus vai no kanalizācijas sāk nākt ūdens atpakaļ, tad gan eksperimentus mājās labāk pārtraukt – aizsprostojums var atrasties dziļāk kanalizācijas sistēmā, un būs nepieciešama speciālista palīdzība.