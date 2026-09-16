Kur tu glabā ķiplokus? Viena izplatīta kļūda liek tiem ātrāk dīgt un bojāties
Ja ķiploku raža šogad padevusies laba, gribas to saglabāt pēc iespējas ilgāk. Taču pietiek ar vienu šķietami nevainīgu kļūdu, lai pēc dažām nedēļām ķiploki sāktu pelēt, pūt vai dzīt zaļus asnus. Turklāt viena no svarīgākajām lietām jāizdara vēl pirms ķiploku nolikšanas glabāšanai.
Pēc novākšanas ķiplokus nevajadzētu uzreiz nest uz pagrabu, sabērt kastē vai salikt maisā. Vispirms tiem kārtīgi jāapžūst jeb jāiziet pēcnovākšanas žāvēšanas periods. Oregonas Valsts universitātes speciālisti norāda, ka ķiploks ir gatavs glabāšanai tad, kad tā ārējā miziņa kļuvusi sausa un papīram līdzīga. Savukārt Jūtas Valsts universitātes dārzkopības speciālisti iesaka tikko novāktus ķiplokus vienu līdz divas nedēļas turēt siltā, ēnainā un sausā vietā.
Pirms glabāšanas ķiplokiem jāļauj izžūt
Svaigi no zemes izrakts ķiploks vēl satur daudz mitruma. Ja to uzreiz ieliek slēgtā kastē vai maisā, īpaši telpā ar paaugstinātu mitrumu, rodas labvēlīgi apstākļi puvei un pelējumam.
Ķiplokus žāvē sausā, no tiešiem saules stariem pasargātā un labi vēdināmā vietā. Tos var izklāt vienā kārtā vai sasiet nelielos saišķos un pakarināt. Ļoti svarīga ir gaisa cirkulācija.
Nesteidzies arī ķiplokus rūpīgi mazgāt. Pēc apžāvēšanas pielipušo zemi var saudzīgi notīrīt, cenšoties nesabojāt aizsargājošo ārējo miziņu. Ar ķiploku galviņām jāapietas uzmanīgi – sasisti un mehāniski bojāti ķiploki glabājas ievērojami sliktāk.
Bojātos liec malā
Pirms ķiploku nolikšanas ziemai ir vērts pārbaudīt katru galviņu. Glabāšanai izvēlas stingrus, veselus un nebojātus ķiplokus.
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Galviņas ar mīkstiem plankumiem, bojājumiem vai puves pazīmēm labāk atdalīt no pārējās ražas un, ja tās vēl ir lietojamas, izlietot pirmās.
Tas nav tikai estētikas jautājums. Bojājumi un lieks mitrums palielina risku, ka glabāšanas laikā attīstīsies puve. Speciālisti kā vienu no aizsardzības pasākumiem pret ķiploku kakla puvi tieši min rūpīgu apžāvēšanu pirms glabāšanas.
Plastmasas maisiņš nav laba izvēle
Ķiplokiem glabāšanas laikā nepieciešama gaisa cirkulācija.
Tāpēc piemēroti ir tīkliņi, papīra maisiņi, kastes ar ventilācijas atverēm vai tradicionālās ķiploku pīnes. Savukārt cieši aizvērts plastmasas maisiņš var aizturēt mitrumu un veicināt kondensāta un pelējuma veidošanos.
Tikpat svarīgi ir ķiplokus neglabāt mitrā vietā. Ja pagrabs ir vēss, taču mitrs un slikti vēdināms, tas nebūt nav ideāls risinājums. Sausa un labi vēdināma telpa var izrādīties daudz piemērotāka.
Kāpēc ķiploki sāk dīgt?
Te ir kāda interesanta nianse – ne vienmēr princips "jo vēsāks, jo labāk" darbojas tā, kā varētu šķist.
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Oregonas Valsts universitātes dati liecina, ka ķiploki visstraujāk dīgst aptuveni 4–16 °C temperatūrā. Ilgstošai profesionālai glabāšanai optimāla ir temperatūra tuvu 0 °C un relatīvais mitrums zem 70%. Taču parasts mājas ledusskapis nav tas pats, kas kontrolēta aukstuma noliktava – Kalifornijas Universitātes speciālisti norāda, ka ledusskapim raksturīgā temperatūra ap 4 °C var tieši stimulēt dīgšanu.
Tāpēc mājas apstākļos praktiskākais risinājums ir izvēlēties sausu, tumšu un labi vēdināmu vietu ar pēc iespējas stabilāku temperatūru. Ja nav iespējams nodrošināt apstākļus tuvu 0 °C, svarīgāk par centieniem atrast visaukstāko stūri var būt tieši zems mitrums un laba gaisa cirkulācija.
Cik ilgi ķiploki var glabāties?
Tas atkarīgs arī no šķirnes. Mīkstkāta ķiploki piemērotos apstākļos var saglabāties līdz pat deviņiem mēnešiem, savukārt cietkāta ķiploku glabāšanas laiks parasti ir īsāks – līdz aptuveni sešiem mēnešiem.
Arī glabāšanas laikā ražu ik pa laikam vērts pārskatīt. Ja kāda galviņa kļuvusi mīksta, parādījies pelējums vai citas bojāšanās pazīmes, to labāk nekavējoties izņemt.
Savukārt zaļš asns vēl nenozīmē, ka ķiploks jāmet ārā. Sadīdzis ķiploks joprojām ir ēdams, lai gan tā kvalitāte vairs nav visaugstākā. Zaļo asnu var izņemt, bet pašu daiviņu izmantot ēdiena gatavošanai.
Tātad veiksmīgas glabāšanas formula patiesībā ir vienkārša – ķiplokus pēc novākšanas kārtīgi apžāvēt, atlasīt tikai veselās galviņas un glabāt sausumā, tumsā un ar labu gaisa cirkulāciju. Tieši mitrums, nepietiekama žāvēšana un nepiemērota temperatūra visbiežāk pārvērš skaisto rudens ražu par vilšanos.