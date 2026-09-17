Klasiskās indukcijas plītis zaudē popularitāti - kas nāk to vietā
Indukcijas plītis ar skaidri iezīmētiem apļiem katliem pamazām kļūst par pagātni. Par to, stāstot par jaunākajām tehnoloģijām.
Sadzīves tehnikas ražotāji arvien drosmīgāk atsakās no klasiskajām apaļajām gatavošanas zonām. Mūsdienu indukcijas virsmas spēj pašas atpazīt traukus un pielāgot sildīšanas zonu to formai, vēsta "DobrzeMieszkaj.pl".
Tas nozīmē, ka vairs nebūs jāpārbīda katls par pāris centimetriem, lai tas precīzi atrastos gatavošanas zonas robežās. Ierastos risinājumus nomaina indukcijas virsmas ar tādām funkcijām kā "FlexInduction" un "FlexZone".
Šādās ierīcēs zem stikla virsmas ir paslēpti vairāki desmiti nelielu magnētisko spoļu un sensoru. Ja gatavošanas laikā trauku pabīda uz citu vietu, sistēma to konstatē un novirza siltumu uz jauno atrašanās vietu.
Indukcijas moduļus sākuši uzstādīt arī tieši zem virtuves darba virsmām. Kā norāda izstrādātāji, šādā risinājumā "uz virtuves salas nav melna stikla paneļa, rāmju vai redzamu gatavošanas zonu", bet pēc ēdiena pagatavošanas virsmu atkal var izmantot kā parastu darba zonu.
Pagaidām šādi slēptie indukcijas moduļi pieder pie premium klases risinājumiem, tomēr tie iezīmē jaunu tendenci – apjomīgā sadzīves tehnika arvien vairāk saplūst ar interjeru un kļūst gandrīz nemanāma.