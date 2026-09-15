Krāj tukšos tualetes papīra rullīšus? Lūk, kur tie var lieti noderēt
Tualetes papīra rullīša kartona serde visbiežāk bez lielas domāšanas nonāk papīra atkritumos. Tomēr pirms tās izmešanas vērts padomāt divreiz – šim vienkāršajam kartona gabalam var atrast vairākus praktiskus pielietojumus gan dārzā, gan mājās.
Pagatavo podiņus stādiem
Viens no vienkāršākajiem veidiem, kā izmantot kartona rullīšus, ir pārvērst tos par maziem podiņiem sēklu diedzēšanai. Vienā galā kartonu iegriež vairākās vietās un maliņas ieloka uz iekšu, izveidojot pamatni. Tad rullīti piepilda ar augsni un iesēj sēklu. Šādu risinājumu iesaka arī Lielbritānijas Karaliskā dārzkopības biedrība jeb RHS. Kartona podiņa priekšrocība ir tā, ka stādu vēlāk var iestādīt zemē kopā ar visu rullīti – kartons pakāpeniski sadalīsies, bet auga saknes netiks lieki traucētas.
Izveido kukaiņu slēptuvi
Kartona rullīši var noderēt arī nelielas kukaiņu slēptuves izveidošanai. Tajos var ievietot sausus, dobus augu stublājus, nelielus zariņus vai citus dabiskus materiālus un vairākus rullīšus sastiprināt kopā. RHS iesaka dārzos veidot līdzīgas slēptuves, izmantojot kartonu, lapas un zarus, lai radītu papildu dzīvesvietas dažādiem sīkiem dārza iemītniekiem. Šādu konstrukciju vislabāk novietot vietā, kur tā ir pasargāta no lietus, jo mitrumā kartons ātri zaudēs izturību.
Liec kompostā
Ja kartoniņiem citu pielietojumu neatrodi, tos var pievienot kompostam. Vislabāk rullīšus iepriekš saplēst vai sagriezt mazākos gabalos – tā materiāls sadalīsies ātrāk. ASV Vides aizsardzības aģentūra EPA norāda, ka nekrāsots un ar vasku neapstrādāts kartons ir oglekli saturošais jeb tā sauktais “brūnais” komposta materiāls. Tas palīdz līdzsvarot slāpekli saturošos “zaļos” materiālus, piemēram, nopļauto zāli un augļu vai dārzeņu atliekas. EPA atsevišķi min arī tualetes papīra ruļļu kartona serdes kā kompostēšanai piemērotu materiālu.
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Sakārto vadus un kabeļus
Kartona rullīši var palīdzēt ieviest kārtību arī mājās. Satin lādētāja, USB vai citus nelielus vadus un ievieto katru savā kartona rullītī. Uz tā var uzrakstīt, kurai ierīcei konkrētais vads paredzēts. Vairākus šādus rullīšus var salikt vienā kastē, lai vadi vairs nesapītos.
Savāc sīkus priekšmetus
Rullīšus var vertikāli salikt kastē un izmantot kā nodalījumus pildspalvām, zīmuļiem, otām, nelieliem rokdarbu piederumiem vai citiem sīkumiem. Tas ir īpaši ērti atvilktnēs un bērnu radošo darbu piederumu glabāšanai.
Neļauj dāvanu papīram atritināties
Kartona serdi var pārgriezt gareniski un aplikt ap atvērtu dāvanu papīra rulli. Tā darbojas kā vienkārša skava un neļauj papīram skapī nepārtraukti atritināties vai saburzīties. Tāpēc nākamreiz, kad beidzas tualetes papīra rullis, nesteidzies kartoniņu izmest. Tas var kļūt par stādu podiņu, kukaiņu slēptuves daļu, komposta materiālu vai pavisam vienkāršu palīgu mājas kārtības uzturēšanai.