Rudenīgas, vienkārši pagatavojamas kāpostu zupas
Ja virtuvē smaržo svaigu kāpostu zupa, ir skaidrs – rudens klāt! Labā nozīmē, jo tas ir ēdiens, kas izdancinās garšas kārpiņas un liks labi justies lieliem un maziem vēderiem.
Vienkāršā kāpostu zupa
4 personām
50 minūtes
Sastāvdaļas:
1 l buljona
500 g strēmelēs sagrieztu kāpostu
500 g gabaliņos sagrieztas vistas gaļas
300 g gabaliņos sagrieztu kartupeļu
2–3 lieli sakapāti sīpoli
4 ēdk. skābā krējuma
1–2 ēdk. eļļas
1 tējk. cukura
sāls, malti melnie pipari
sakapāti zaļumi
Pagatavošana:
Katlā sakarsē eļļu un viegli apcep sīpolus. Pievieno gaļu, kāpostus un kartupeļus. Pielej buljonu, pieber piparus un cukuru. Turpini uz lēnas uguns vārīt aptuveni 40 minūtes. Gatavu lej bļodā, pārkaisi ar zaļumiem un iemaisi karoti skābā krējuma.
Otrās dienas kāpostu zupa
Zupa, vārīta pēc šī receptes, visgaršīgākā ir nākamajā dienā, kad vismaz diennakti ir iestāvējusies kopā ar gaļu un kauliem. Vārīšanas beigās var pievienot sarīvētu ķiploku.
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4–6 personām
2 stundas
Sastāvdaļas:
800 g skābētu kāpostu
400 g liellopa gaļas
400 g liellopa kaulu
4 nelielas pētersīļa saknes
2 sīpoli
1 liels burkāns
100 g sviesta
4 ēdk. tomātu pastas
3 ēdk. miltu
eļļa
lauru lapa, piparu graudi, sāls
Pagatavošana:
1. Gaļu un kaulus liec katlā, pārlej ar ūdeni, uzvāri, nosmel putas. Vāri, līdz gaļa mīksta. Pētersīļus, burkānu un sīpolus nomizo. Sīpolus un pētersīļus sagriez smalkos gabaliņos, burkānu sarīvē. Ja kāposti ir parupjās strēmelēs, sagriez smalkāk.
2. Pannā sakarsē eļļu un apcep sīpolus, burkānus un pētersīļus. Citā katlā izkausē sviestu, pievieno apceptos dārzeņus un skābētos kāpostus, iemaisi tomātu pastu.
3. Pannu izslauki sausu un apbrūnini miltus zeltainus. Iemaisi dārzeņos un sautē 40–45 minūtes. Pārliec katlā ar gaļu un turpini vārīt vēl 10–15 minūtes.