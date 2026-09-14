Plāni, izmērcēti, un kraukšķīgi - Māra Grigaļa ceptu kartupeļu recepte
"Recepte ir pavisam vienkārša, bet mūsu bērniem vislabāk garšo tieši šādi cepti kartupeļi," saka TV un radio personība, trīs dēlu tētis Māris Grigalis.
Virtuvē Māris rosās bieži, un viens no viņa meistarstiķiem ir ļoti plāni un kraukšķīgi cepti kartupelīši. Tie garšo visiem, tāpēc galdā tiek celti itin bieži.
Sastāvdaļas:
kartupeļi
sāls
eļļa cepšanai
ūdens
Pagatavošana:
1. Kartupeļus nomizo, sagriez ļoti plānās šķēlēs un liec iepriekš pagatavotā sālsūdenī. Tā stiprumu jeb sāļumu katrs pats var regulēt atbilstoši savai gaumei. Kartupeļu šķēlītes sālsūdenī turi līdz stundai, lai sasūcas garšas.
2. Tad šķidrumu nolej. Pannā uzkarsē eļļu un liec kartupeļus cepties, ik pa brīdim apmaisot. Cep kraukšķīgus.
Ideja
Nereti klāt tiek piecepta cauraugusi cūkgaļa un noteikti pagatavoti gurķu un tomātu salāti ar krējumu. Mārim garšo arī lociņi ar krējumu, bet ziemā to vietā esot pašu marinētie gurķi.