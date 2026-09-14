Nesteidzies pirkt dārgu ķīmiju! Kā atkal dabūt vannu sniegbaltu
Ar laiku vanna var zaudēt baltumu, pārklājoties ar dzelteniem traipiem, rūsu un kaļķakmens nosēdumiem. Uzzini, kā iztīrīt vannu un atgūt tās baltumu ar vienkāršiem mājās pieejamiem līdzekļiem.
* Viens no efektīvākajiem līdzekļiem cīņā ar kaļķakmens nosēdumiem ir citronskābe. Tā labi izšķīdina nosēdumus, kas rodas no cieta ūdens. Izšķīdini 3 ēdk. citronskābes 1 l silta ūdens, uzklāj šķīdumu problemātiskajai vietai un ļauj iedarboties 20 minūtes. Pēc tam virsmu notīri ar sūkli un noskalo ar tīru ūdeni. Šo procedūru var atkārtot pēc vajadzības, kamēr vanna kļūst tīra.
* Pārtikas soda un ūdeņraža pārskābe teicami atbrīvo no sadzeltējušas virsmas. Emaljai un akrilam atgūt baltumu palīdzēs sodas un ūdeņraža pārskābes maisījums. Šāds līdzeklis delikāti notīra virsmu, nebojājot pārklājumu. Sodu jauc ar ūdeņraža pārskābi, līdz iegūsti biezas pastas konsistenci, uzklāj uz netīrās virsmas un ļauj iedarboties apmēram pusstundu. Pēc tam virsmu notīri ar mīkstu sūkli un rūpīgi noskalo ar ūdeni. Pēc šādas apstrādes vannai vajadzētu kļūt redzami baltākai.
* Etiķis ir nepārspējams rūsas iznīcinātājs. Rūsas notecējumi visbiežāk veidojas pie jaucējkrāna, notekas un vietās, kur metālam ir kontakts ar ūdeni. Papīra dvieli vai salveti piesūcini ar 9 % etiķi un uzklāj uz rūsas traipiem. Atstāj iedarboties 2 stundas, pēc tam notīri ar sūkli. Ja rūsas traipi vannā jau ieēdušies, procedūru vajadzēs atkārtot vairākas reizes.
* Skābekļa pulveris traipu tīrīšanai (bez hlora) tiks galā pat ar ļoti netīrām vannām. To gan vēlams lietot tikai tad, ja ar visiem iepriekšminētajiem līdzekļiem nav izdevies panākt vēlamo rezultātu. Šis līdzeklis efektīvi notīra dzelteno nokrāsu, tam nepiemīt asa smarža un tas der gandrīz visu tipu vannām. Vadies pēc ražotāja instrukcijas, kad atrodama uz līdzekļa iepakojuma.