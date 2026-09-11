Pēc konflikta ar dzeloņcūku divi suņi kļūst līdzīgi ežiem. Dakotas patversmē no viņiem izvelk gandrīz 700 adatu
Ar dramatisku glābšanas operāciju dalījās kāda ASV dzīvnieku patversme, kuras aprūpē nonāca divi pēc sadursmes ar dzeloņcūku cietuši klaiņojoši suņi. Pirms nonākšanas speciālistu rokās viņi vairākas dienas bija mocījušies ar simtiem ķermenī sadurto adatu, savainojumu dēļ nespējot ne ēst, ne dzert.
Dienviddakotas štata Fargo pilsētas dzīvnieku patversme “Homeward Animal Shelter” savā “Facebook’ kontā pavēstīja par “Miss Prickle Pants” un “Cactus Jackie” ciešanām pēc plūkšanās ar nepareizi izvēlētu pretinieku. Līdz palīdzības saņemšanai daudzviet brūcēs jau bija iekļuvusi infekcija.
“Nē, tā nav drukas kļūda,” pavēstīja patversme, stāstot, ka no “Miss Prickle Pants” ķermeņa tika izvilkta 561 adata, bet no “Cactus Jackie” — 112. Adatas bija sadūrušās suņu sejā, krūtīs, kājās un pat mutē, vēsta izdevums "People".
Patversme pateicās visiem nelaimīgo suņu glābšanas un ārstēšanas operācijā iesaistītajiem, kuri “atteicās novērsties un izlikties neredzam”. Cietušie suņi turpina ārstēties un pamazām atveseļojas.
Jāpiebilst, ka dzeloņcūkas ir grauzēji, kuriem raksturīgs dzelkšņains apmatojums — asi dzelkšņi jeb adatas, kas ir pārveidoti mati un sastāv no keratīna. Tie kalpo galvenokārt aizsardzībai pret plēsējiem. Sastapušās ar citu dzīvnieku, dzeloņcūkas saceļ un izpleš savas adatas, tādējādi praktiski dubultojot savus izmērus. Ja traucēklis neatkāpjas, dzeloņcūkas stampājas ar kājām, žvadzina adatas un galu galā atmuguriski uzbrūk, cenšoties pretiniekā ietriekt stingrās, īsās ķermeņa adatas. Tieši šīs adatas nodara visvairāk posta un nereti paliek iedūrušās plēsēja, kurš negaidot pārvērties upurī, ķermenī, sagādājot pastāvīgas sāpes. Nereti cilvēkēdāji tīģeri un leopardi pie vieglāk noķeramo cilvēku medībām ir pārgājuši tieši dēļ dzeloņcūku adatu ievainojumiem, kas traucējušas normāli medīt krietni ātrākos un veiklākos savvaļas dzīvniekus.