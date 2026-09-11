252 mazi un lieli smilšu krupji devušies dzīvē savvaļā
Lai papildinātu Latvijā un Eiropā aizsargājamā smilšu krupja (Epidalea calamita) savvaļas populāciju, Rīga ZOO darbinieki dabas liegumā “Karateri” izlaiduši 252 ...
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Šodien 15:50
FOTO: 252 smilšu krupji no Rīga ZOO devušies dzīvē savvaļā
Lai papildinātu Latvijā un Eiropā aizsargājamā smilšu krupja (Epidalea calamita) savvaļas populāciju, Rīga ZOO darbinieki dabas liegumā “Karateri” izlaiduši 252 zoodārzā vairotus smilšu krupjus.
No tiem 99 bija šī gada jaunie krupīši, savukārt pārējie – dažāda vecuma Rīga ZOO vairoti krupji. Tagad viņu uzdevums ir iejusties dabiskajā vidē un stiprināt savvaļas populāciju.
Smilšu krupis ir īpaši aizsargājama suga Latvijā, un tā ir aizsargājama arī Eiropas līmenī. Šīs sugas populācijas ir sadrumstalotas, tādēļ to saglabāšanā būtiska ir gan piemērotu dzīvotņu aizsardzība, gan savvaļas populāciju papildināšana.
Rīga ZOO jau daudzus gadus strādā ar vietējo abinieku sugu vairošanu un saglabāšanu, un arī šoreiz zoodārzā paveiktais turpinās ārpus tā – savvaļā.