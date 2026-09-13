"Ļoti svaigas oliņas!" Lauku fonds dalās ar neapskaužamu video, un aicina iedzīvotājus uz aktīvu rīcību jau septembrī
Dārzu un saimniecību apsaimniekošanas organizācija "Lauku fonds" dalījies ar neapskaužamu video, norādot, ka septembris, oktobris un novembris ir īstais laiks Spānijas kailgliemežu apkarošanai.
"Sākās īsts oliņu laiks," norāda organizācijas pārstāvis, uzsverot, ka septembris, oktobris un novembris ir svarīgākais laiks kaitēkļu apkarošanai. "Šis viss nākošgad pārvērtīsies par kailgliemežiem. Lūk, ļoti svaigas oliņas, un tādas, kas izdētas vairākas nedēļas atpakaļ," pauž vīrietis, norādot uz spraugām, kur saskaras asfalts un zāliens.
"Lūdzu nestāstiet man tos stāstus, ka ar kailgliemežiem vairs nav jācīnās. Nē, šobrīd tieši ir jāsāk cīnīties. Vasarā, protams, saule u.c. apstākļi palīdz, un šī vasara bija laba- šovasar viņu gandrīz nebija, bet nu tagad viņi būs! [...] Tomēr septembris, oktobris un novembris ir labākais laiks, kad cīnīties, un katra oliņa, ko mēs iznīcinām tagad nozīmē, ka simtiem kailgliemežu nebūs nākošgad."
Organizācija aicina apsekot vietas, kur kailgliemeži pulcējas un dēj olas, un samazināt to skaitu jau šoruden. "Lauku fonds" piedāvā kailgliemežu oliņas iznīcināt ar pīļu palīdzību. Tomēr tiem, kas atrodas tālāk no viņiem var palīdzēt arī citas metodas "Var arī ugunī iznīcināt vai lielā daudzumā sāls. Vienīgi neberiet sāli uz augu saknēm," norāda fonds.
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Marģers norāda, ka viņš nosmidzina kailgliemežu olas ar etiķi, Iveta norāda, ka uzlej tām virsū verdošu ūdeni, Agnese pauž, ka iemet spainī glāzi sāls un pēc tam tajā iemet salasītās Spānijas kailgliemežu oliņas, bet Sanita norāda, ka vienkārši tās saspaida.
Tikmēr ventspilniece Zigrīda dalījusies ar savu pieredzi: "Šorīt blakus kaimiņu nekoptā īpašumā salasīju 550 spāņus. No 10. augusta tie kopā būs jau aptuveni 5000 - skaitu un pierakstu intereses pēc. Granulas jau par 70 eiro nopirktas, un beru tās gar savu žogu. Kāds spānis jau ielien arī pie mums, bet kaimiņi ir tādi, ka viņiem vienalga, kas viņu īpašumā notiek. Lai veicas visiem ar gliemežu iznīcināsanu!" vēl sieviete.