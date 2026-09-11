“Man tas ir kā sports” - dziedātāja Ieva Sutugova atklāj savu neparasto aizraušanos ārpus skatuves
Dziedātāja Ieva Sutugova atklāj, ka viņas ikdienu piepilda ne tikai mūzika, bet arī rūpes par mājām, ģimeni un aizraušanās ar sēņošanu. Sarunā viņa stāsta par savu īpašo hobiju, iecienītākajiem ēdieniem un vērtībām, kas rada īstu māju sajūtu.
Ēdienreizes visiem kopā
Ar Ievu sarunājamies laikā, kad viņai pilnas rokas darbu, tostarp koru un ansambļu konkurss Golden Voices of Barselona, kas notika Spānijā, Barselonā. Tajā viņa piedalījās ar savu vokālo ansambli Fortuna un plūca uzvaras laurus, bet dienu pirms šī notikuma Ieva ļaujas sarunai par visu to, kas palīdz labi justies gan mājās, gan uz skatuves. “Man saimniekošana nozīmē normālu ikdienu. Es rosos, saimniekoju, daros, un tas viss ir ļoti organiska manas dzīves daļa.”
Viņas ģimenē, kurā aug dēls, trīsgadnieks Austris, un aizvadītājos Ziemassvētkos dzimusī meitiņa Rota, kopīgas ēdienreizes ir gandrīz vai nerakstīts likums, īpaši brīvdienās – brokastīs visi sēžas pie viena galda.
Arī pārējās ēdienreizes parasti tiek baudītas kopā – bez telefoniem un citām ierīcēm. Pat tad, ja kāds jau ir paēdis vai nemaz nejūtas izsalcis, kopā būšana ir svarīgāka par pašu maltīti. “Mēs apsēžamies pie viena galda, pārrunājam dienu un vienkārši esam kopā. Tas ir mūsu ģimenes laiks.”
Līdzīga pieeja valda arī mājas darbos. Lai gan ēst gatavošana lielākoties ir Ievas pārziņā, pārējie darbi ģimenē tiek sadalīti vienlīdzīgi. Abi ar dzīvesbiedru mūziķi Jāni Miltiņu viņi mazgā un žāvē veļu, saliek to skapjos, uzkopj māju, mazgā grīdas, rūpējas par traukiem un iznes atkritumus.
“Nav neviena darba, kas būtu tikai viena cilvēka pienākums. Skatāmies pēc situācijas – kurš tajā brīdī var, tas arī izdara.”
Protams, viņu mājās mēdz būt vakari, kad spēka vairs nepietiek. Tad trauki var palikt līdz nākamajai dienai, un par to neviens nepārdzīvo. “Nav jāpārkāpj pāri savām iespējām tikai tāpēc, lai viss būtu perfekti.”
No mammas aizgūtas prasmes
Ievai patīk saimniekot virtuvē. Ģimenes iecienītāko ēdienu vidū ir lazanja, skābeņu zupa un cūkas fileja viņas īpašajā marinādē. Savukārt par zivīm gan ģimenē viedokļi dalās – pašai tās ļoti garšo, arī vīram, ja labi pagatavotas, bet Austris pagaidām vēl rauc degunu par šādu maltīti. “Vienīgi mazā meitiņa ēd ar prieku visu, ko viņai piedāvā,” smej Ieva.
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Runājot par savām kulinārajām prasmēm, dziedātāja uzreiz piemin mammu. Tieši viņa ielikusi pamatus visam, ko meita šodien prot.
“Es vienkārši skatījos, kā mamma gatavo, palīdzēju un mācījos. Daudzi mani ēdieni ir no viņas receptēm – reizēm tieši tādi paši, reizēm mazliet pielāgoti.”
No mammas aizgūtas prasmes gatavot zupas, mērces, pīrāgus, kūkas un desertus, kā arī neskaitāmi virtuves knifi – kad uzlikt katlam vāku, kad pieliet ūdeni un kā labāk apstrādāt produktus. Bet siera siešanu Ieva apguvusi pati. Tas tik ļoti visiem garšojot, ka pat mamma prasījusi recepti.
Vēl viena liela Ievas kaislība ir sēņošana – tā esot gluži kā sporta veids, kas aizrauj pa īstam. Pēdējos divos gados grūtniecību dēļ mežā sanācis doties retāk, tomēr īpaši spilgtā atmiņā palikusi pagājušā gada rudens sēņošana. “Ieraudzīju milzīgu gaileņu apli. Tā kā vairs nevarēju normāli pietupties, vienkārši apgūlos sūnās un lēnām griezos apkārt, lasot sēnes. Skats droši vien bija diezgan komisks.”
Tieši gailenes ir Ievas iecienītākās – tās ir gan viegli lasīt, gan dikti garšīgas –, tomēr arī citas sēnes netiek smādētas. Gailenes Ieva cep sviestā, sasaldē ziemai vai konservē pikantā marinādē.
Ja guvums nav liels, pietiek tās apcept sviestā ar sāli, pipariem un ķiploku, lai baudītu uz svaigas maizes. Par sēņu tīrīšanu Ievai ir savs viedoklis – viņa visas sēnes mazgā, lai gan zina, ka citi tā nedara.
Atpūta jāieplāno
Dziedātāja uzskata – lai saglabātu fizisko formu, vissvarīgākais ir kustēties. Un mazu bērnu vecākiem kustību netrūkst. “Mums ir fantastisks trīsgadnieks, kurš lieliski brauc ar riteni un mīl futbolu. Ar riteņiem daudz braucam pa Rīgu, spēlējam futbolu, tāpēc ikdiena pati par sevi ir ļoti aktīva.” Par priekpilnu nodarbi Ieva sauc ceļošanu. “Tā nenotiek bieži, tāpēc katrs brauciens kļūst par īpašu notikumu, pēc kura atgriežos iedvesmota un uzlādēta.” Ne mazāk svarīgs ir arī ūdens – jūra, baseins, spa vai vienkārši pasēdēšana ezera vai upes krastā. Arī peldēt viņai patīk. “Tas sagādā prieku. Mani laimīgu dara arī tas, ka visi ir veseli un kopā.”
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Ieva uzskata, ka gadu gaitā kļuvusi daudz mierīgāka. Viņu vairs nav viegli izsist no līdzsvara, lai gan bērni ik pa laikam pārbauda pacietību. “Tomēr šķiet, ka mans kuģis stāv diezgan stingri. Mani vairs nav tik viegli sašūpot,” viņa smej un tikpat dzirkstoši nosauc savu atkarību – tās ir ogas un augļi. “Vasarā tos varētu ēst gandrīz bez apstājas.”
Vasarā laiks atpūtai gan esot jāieplāno. Dziedātājas profesijā brīvās dienas kalendārā ātri vien piepildās ar mēģinājumiem un koncertiem, tāpēc laiks sev jārezervē apzināti. Taču atpūta nebūt nenozīmējot tikai ceļojumus uz ārzemēm – reizēm pietiek visiem kopā izbraukt ar velosipēdiem, apēst saldējumu un kopā ar dēlu nopeldēties. Ievai atpūta ir arī brauciens uz laukiem pie vecākiem, kur visa diena paiet dārzā, novācot ražu un gatavojot krājumus ziemai. “Sajūsminos par teicienu – viss, kas nav tavs darbs, ir atpūta. Tāpēc arī ravēšana, konservēšana un rosīšanās laukos man sagādā prieku. Varbūt tieši tāpēc, ka tā nav mana ikdiena. ”
Sēņu zupa ar sēkliņām
Sēnes man garšo dažādos veidos, arī zupā.
500 g sēņu
400 ml saldā krējuma
3 sīpoli
50 g sviesta
5 daiviņas ķiploka
sāls, pipari
1. Katliņā liec sviestu un tajā apcep smalki sagrieztus sīpolus, tad pieliec rupji sagrieztas sēnes un turpini cept.
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2. Ielej katlā nedaudz ūdens, vāri piecas minūtes, tad pieber sāli un piparus, pieliec ķiploku. Vāri vēl 10 minūtes.
3. Sēnēm pielej krējumu, uzvāri.
4. Apgrauzdē sēkliņas. Tās uzber pa virsu, kad zupa ielieta bļodiņā.
Kabaču pankūkas ar sieru
Šķiet, visi zina, kā pagatavot kabaču pankūkas, un katram ir sava iecienītā recepte. Manējā ir tāda, lai tās iegaršotos arī tiem, kuri apgalvo, ka viņiem kabači negaršo.
500 g kabača
200 g cietā siera
2 olas
milti pēc nepieciešamības
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1. Ja kabacis ir liels, to nomizo, izņem sēklas un sarīvē uz rupjās dārzeņu rīves.
2. Pievieno olas, miltus, sāli un sieru. Miltus liec tik daudz, lai izveidotos vijīga pankūku mīkla. Samaisi, liec mīklu uz sakarsētas pannas un cep zeltainas.
Pavlova ar ogām
Runājot Mārtiņa Rītiņa vārdiem – kas var būt labāks par šo! Brīnišķīgs vasaras našķis.
Pamatnei:
280 g cukura
4 olu baltumi
1 paciņa vanilīncukura (8 g)
1 tējk. cietes
Krēmam:
200 ml saldā krējuma
dārza ogas
pēc vēlmēm un iespējām
1. Uzreiz ieslēdz cepeškrāsni uz 180 grādiem.
Olu, cukuru un cieti saputo stingrās putās. Masu sadali divās daļās. Kārto apļa formā uz divām plātēm, kas izklātas ar cepampapīru. Vienai plāksnei (tā ir paredzēts kūkas pamatam) virspusi nolīdzini, otrai, kas būs augšpusē, no bezē putām veido nevienādu reljefu, ar bedrītēm.
2. Liec plātes ar bezē cepties. Samazini temperatūru līdz 100 grādiem un cep, līdz bezē ir pavisam viegli apbrūnējis. Tad atdzesē.
3. Sakul putukrējumu gaisīgās putās, pievieno pavisam nedaudz cukura.
Liec plakano bezē plāksni uz piemērota lieluma šķīvja, devīgi pārklāj ar putukrējumu, pārber ar ogām, kas ir pa rokai. Liec virsū otro bezē plāksni un atkal dekorē ar ogām un piparmētru lapiņām.