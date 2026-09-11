Baltais krekliņš atkal kā jauns - vienkārši paņēmieni pret dzeltenajiem traipiem
Ikvienam droši vien ir gadījies saskarties ar dzeltenajiem sviedru un dezodorantu atstātajiem traipiem apģērbu padusēs. Vislabāk no tiem atbrīvoties, ja apģērbu izmazgā uzreiz pēc valkāšanas, bet ne vienmēr tas ir iespējams. Ko iesākt?
* Pārtikas soda. Nekaitīgs līdzeklis, kas itin labi tiek galā ar traipiem, nebojājot audumu. Sajauc dažas karotes sodas ar nelielu daudzumu ūdens līdz krējuma konsistencei un ar mīkstu zobu birsti ierīvē netīrajās vietās. Atstāj uz dažām minūtēm, pēc tam rūpīgi izskalo un liec mazgāties veļas mašīnā.
* Ūdeņraža pārskābe (3 %). Tai ir viegla balinoša iedarbība, tāpēc tā labi tiek galā ar svaigiem traipiem un palīdz atjaunot audumam sākotnējo izskatu. Uzklāj nedaudz pārskābes tieši uz traipa un ļauj pilnībā iesūkties, pēc tam izskalo un izmazgā apģērbu kā parasti. Ja traipi ir veci un ļoti izturīgi, var ieliet pārskābi ūdenī un pusstundu mērcēt tajā apģērbu. Pēc tam tas jāizmazgā ar rokām vai delikātā režīmā veļas mašīnā.
* Citronskābe. Lieliski tiks galā ar svaigiem traipiem, bet būs grūti iztīrīt pamatīgi ieēdušos dzeltenumus. Viena no efektīvākajām metodēm – izšķīdini 1 tējk. citronskābes 100 ml silta ūdens, uzklāj uz netīrajām vietām un pagaidi pusstundu. Tad apģērbu izskalo un izmazgā. Citronskābi var aizvietot ar svaigi spiestu citrona sulu, ko lieto neatšķaidītu vai sajauc ar ūdeni proporcijā 1:1 un pēc tam rīkojies tāpat kā ar citronskābes šķīdumu.
* Saimniecības ziepes. Parastas saimniecības ziepes ir vienkāršs, taču efektīvs līdzeklis, kas labi tiek galā ar daudziem traipiem. Uzklāj ziepes tieši uz auduma, labi paberzē un atstāj uz stundu iedarboties. Cits variants – sarīvē ziepes, izšķīdini iegūtās skaidiņas siltā ūdenī un izmērcē tajā apģērbu. Pēc tam izskalo un mazgā kā parasti.
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* Speciālie traipu tīrītāji. Vienkāršākais veids, kā atbrīvoties no dzeltenajiem traipiem, ir izmantot speciāli šim nolūkam paredzētos traipu tīrītājus. Tie dziļi iekļūst auduma šķiedrās un likvidē pat ieēdušos netīrumus, tāpēc tos var izmantot arī uz veciem traipiem. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasi instrukciju un pārliecinies, ka līdzeklis der konkrētajam audumam. Tas ir īpaši aktuāli gadījumā, ja no traipiem jāatbrīvo zīda, viskozes, vilnas vai citu delikātu audumu apģērbs.