Ideja brokastīm: veselīgi, vienkārši un ātri pagatavojami salāti
Dienu var sākt arī ar salātiem, un īpaši tādiem, kas ir vitamīniem un garšām bagāti. Trīs vienkāršas receptes, no kurām izvēlēties savējo.
Greipfrūtu salāti ar Rokforas sieru
1–2 personām
10 minūtes
Sastāvdaļas:
1 šķēle baltmaizes
½ avokado
1 neliela sauja lapu salātu
4–5 daiviņas tīrīta greipfrūta
50 g Rokforas siera
50 ml vīnogu kauliņu eļļas
Pagatavošana:
Saplucini maizi kumosos un cepeškrāsnī apgrauzdē zeltainu. Nomizo avokado un sagriez plānās daiviņās. Uz šķīvja kārto salātu lapiņas, uz tām greipfrūtu, avokado un sadrupinātu sieru. Pārkaisi ar grauzdiņiem un pārslaki ar eļļu.
Cepeša salāti ar sieru
4 personām
15 minūtes
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Sastāvdaļas:
400 g cepeša
100 g Rokforas siera
2 saujas lapu salātu
4 ēdk. skāba krējuma
1 ēdk. smalcinātu diļļu
pa šķipsnai sāls un piparu
Pagatavošana:
Uz četriem porciju šķīvjiem kārto saplūkātus lapu salātus. Sagriez cepeti plānās šķēlēs un liec uz salātu lapām. Pa virsu sadrupini sieru. Krējumu sakul ar dillītēm, sāli un pipariem. Salātus pārpilini ar mērci un pasniedz ar ņuku maizes.
Biete biezpiena kažokā
4 personām
15 minūtes
Sastāvdaļas:
200 g vārītas bietes
|150 g biezpiena
1 smalki kapāts sīpols
1 cieti vārīta ola
sauja kapātu zaļumu (pētersīļu, diļļu)
3 ēdk. krējuma
sauja kapātu valriekstu
sāls pēc garšas
Pagatavošana:
Bieti sašķēlē plānās ripās. Sajauc biezpienu ar krējumu, kapāto olu, sīpolu un zaļumiem. Pasāli, ja nepieciešams. Liec uz šķīvja kārtās bietes ripas un biezpiena pildījumu, pārkaisi ar valriekstiem.